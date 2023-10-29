Звезду сериала "Друзья" Мэттью Перри нашли мертвым в джакузи

Буквально через два часа тело Перри обнаружил его ассистент, вызвал скорую, но приехавшим медикам ничего не оставалось, как зафиксировать смерть. По предварительной информации у Мэттью случился сердечный приступ, он не смог выбраться из воды и утонул в джакузи.

Полиция полностью исключает возможность убийства или передозировки наркотиками.



