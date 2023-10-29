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Звезду сериала "Друзья" Мэттью Перри нашли мертвым в джакузи

Звезду сериала "Друзья" Мэттью Перри нашли мертвым в джакузи

Автор:
29 октября 2023 05:21
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Меттью Перри   США   Триумф: история Рона Кларка   друзья   знаменитости   шоу бизнес   
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У канадско-американского актера были проблемы с сердцем.

Трагедия произошла в минувшую субботу в Лос-Анджелесе. 54-летний актер отправил своего помощника по делам, а сам решил расслабиться в джакузи после двухчасовой тренировки пиклбол (игры с элементами бадминтона, тенниса и настольного тенниса).


Буквально через два часа тело Перри обнаружил его ассистент, вызвал скорую, но приехавшим медикам ничего не оставалось, как зафиксировать смерть. По предварительной информации у Мэттью случился сердечный приступ, он не смог выбраться из воды и утонул в джакузи.

Полиция полностью исключает возможность убийства или передозировки наркотиками.


Актер был известен по роли Чендлера Бинга в ситкоме "Друзья", который выходил с 1994 по 2004 год.


За свои работы в кино и сериалах был номинирован на премии «Эмми» («Друзья», «Западное крыло», «Триумф: история Рона Кларка») и «Золотой глобус («Триумф: история Рона Кларка»).


Актер не был женат. В ноябре 2020 года он обручился с литературным агентом Молли Гурвиц. Однако в июне 2021 пара рассталась.

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Метки: Меттью Перри   США   Триумф: история Рона Кларка   друзья   знаменитости   шоу бизнес   
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2  комментария
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BenderRodriguez 22 минуты назад
RIP Мэттью. Очень жаль. Хороший был актёр. Приносил своими ролями только позитив.Ведь и не старый был совсем.
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18
sergeytitin 16 минут назад
Любимый персонаж из Друзей
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