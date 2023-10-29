Звезду сериала "Друзья" Мэттью Перри нашли мертвым в джакузи

У канадско-американского актера были проблемы с сердцем.
Трагедия произошла в минувшую субботу в Лос-Анджелесе. 54-летний актер отправил своего помощника по делам, а сам решил расслабиться в джакузи после двухчасовой тренировки пиклбол (игры с элементами бадминтона, тенниса и настольного тенниса).
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Буквально через два часа тело Перри обнаружил его ассистент, вызвал скорую, но приехавшим медикам ничего не оставалось, как зафиксировать смерть. По предварительной информации у Мэттью случился сердечный приступ, он не смог выбраться из воды и утонул в джакузи.
Полиция полностью исключает возможность убийства или передозировки наркотиками.
Актер был известен по роли Чендлера Бинга в ситкоме "Друзья", который выходил с 1994 по 2004 год.
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За свои работы в кино и сериалах был номинирован на премии «Эмми» («Друзья», «Западное крыло», «Триумф: история Рона Кларка») и «Золотой глобус («Триумф: история Рона Кларка»).
Актер не был женат. В ноябре 2020 года он обручился с литературным агентом Молли Гурвиц. Однако в июне 2021 пара рассталась.
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