FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 7210 постов • 832 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
У Инстасамки отменяют концерты по стране

У Инстасамки отменяют концерты по стране

Автор:
04 февраля 2023 13:46
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Дубай   видео   звезды   знаменитости   инстасамка   концерты   отмена   шоу бизнес   
3241
3
1

Как-то не задался год у Дарьи Зотеевой (реальное имя Инстасамки). Пятигорск, Курск, Сочи, на подходе отмена из Краснодара.

Певица последнее время проживает в Дубае, но чес по России, видимо, решила провести по старой памяти. Вот только на исторической родине оказалось не все рады её лицезреть. Сочинский концерт должен был состояться 4 февраля, но об его отмене стало известно только 3 числа.

Отменили и выступление её супруга Moneyken (Олег Еропкин).


Буквально за неделю до этого был отменен концерт в Пятигорске, после активного требования со стороны общественности. Общественность поддержал губернатор и даже клятвенные заверения Инстасамки, что ненормативной лексики в песнях не будет ситуацию не изменили. Мэр Пятигорска так же настоятельно рекомендовал Дарью на сцену не выпускать.


Не рады Инстасамке оказались и в Курске, концерт, запланированный на 2 апреля отменили от греха подальше после рекомендации Министерство культуры области. Там посчитали, что репертуар артистки оставляет желать лучшего.


В Краснодаре, где эпатажная звезда должна была выступить 16 февраля, тоже не очень рады такому. Мэр города Евгений Наумов уже поручил объяснить организаторам мероприятий, что не стоит молодежи слушать такую музыку.

Ну а пока отменяют концерты, в Госдуме предложили отменить и саму Инстасамку. Первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев, отметил, что её творчество - пропаганда наркотиков, порнографии и алкоголя.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Дубай   видео   звезды   знаменитости   инстасамка   концерты   отмена   шоу бизнес   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
46  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
24k
Андрей 2 часа назад
Мама дорогая! Что это за уёпище?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
30k
Slonyash Полминуты назад
Какая тяжелая потеря для мирового искусства!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
perekrestok Полминуты назад
Что она поет узнал только в этом посте. А так ее много разрекламировали как звезду онлифанса. Там она в голом виде очень позировала. Так что мочить ее надо было несколько лет назад как порнушницу. Хорошо что хоть сейчас начали пыль стряхивать и убирать с глаз подальше. А миллионы зрителей ей инстаграмм накручивал как и многим другим.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
GROMOZEKA 4 минуты назад
Интересно посмотреть на родителей, дети которых ходят смотреть на этот сблёв
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Пронька Грезной 6 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Компьютер DELL монитором 10 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
447
Димыч 14 минут назад
Кто ОНО? Певица??
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
356
Николай Пауков 14 минут назад
Блин. Я послушал несколько её треков потому, что "не понимаю о чем речь и осуждаю" не в моих правилах.
Могу так сказать. Моргенштерн, которого я как то так же послушал для ознакомления, мне нравится намного много больше.
Творчество этой нарколыги даже уней с трудом можно назвать. И тот кто ей рулит прекрасно это знает.
Вся популярность на скандалах. А рекламодателям плевать на лайки и диз лайки. Просмотры рекламы на высоте? Ну и норм.
В южном парке отлично это объяснили на протяжении целого сезона.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Владимир 20 минут назад
Мать моя женщина, что это за тварь?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Константин 21 минуту назад
Автор, если бы не твой пост - я бы и не знал о существовании таких персонажей. Сколько тебе заплатили за рекламу?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
320
СергейБернатович 23 минуты назад
откуда вы их вытаскиваете на свет Божий? Я понятия не имел что такое существо есть - теперь знаю
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Trenzel2003 24 минуты назад
Собрать ублюдков кто сие слушает и устроить показательную порку розгами. Поучить уму-разуму.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Teodor 24 минуты назад
Меня радует не то, что начали вводить цензуру, а то, что народ не особо по этому поводу огорчается - знать нажрались уже этой "свободы" вдоволь. Жаль только, что наши чинуши стремясь быть святее папы римского начнут скоро отменять всё подряд... "во избежание" так сказать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
279
Александр Поляков Полчаса назад
кто это? что это за бл...? но мэр пятигорска правильно сделал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Losha Полчаса назад
Как страшно жить рядом с людьми, которые ходят на концерты этого да еще и за деньги
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
КАКАнгел 44 минуты назад
А ЗАЧЕМ НАМ ПРО НЕЁ НАПОМИНАТЬ ?? что рекламу оплатила ??
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Просто Федя 47 минут назад
Страшно не то, что таки "певицы" существуют, а то, что у них миллионы подписчиков и кто-то ходит на концерты и платит за это деньги.
Ведь не государство ей и её мужу оплатило безбедную жизнь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Феликс Дзержинский 50 минут назад
Зачем отменять концерты, пусть проводит концерт, заодно проведём перепись долпоёбов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
🅰🅻🅴🆇🅴🅸_🆅🆁🅽 51 минуту назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Вячеслав 52 минуты назад
Что это за [мат] и щ е???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Совранский Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 17 комментариев
Показать ещё
FOX98

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

65409



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 2 февраля
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 2 февраля
Почему в США школьных автобусов боятся больше, чем полицейских машин
Почему в США школьных автобусов боятся больше, чем полицейских машин
Набирающие популярность в сообществах
Куда исчез предатель Макс из «Бригады»
Куда исчез предатель Макс из «Бригады»
Король Нидерландов 20 с лишним лет скромно работал пилотом KLM
Король Нидерландов 20 с лишним лет скромно работал пилотом KLM
Переводы денег по телефону стали проще
Переводы денег по телефону стали проще
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Возмутительно!

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#животные#люди#подборка#в мире#картинки#СССР#собака#звезды
#Юмор#факты#интересное#наука#Жизнь#археология#Приколы#США#фильм#дети
#Прикол#история#кино#истории#Фотографии#знаменитости#собаки#шоу бизнес#красота#домашние животные
Переводы денег по телефону стали проще Переводы денег по телефону стали проще Актер Зак Эфрон получил граблями по лицу Актер Зак Эфрон получил граблями по лицу Московский ресторан Моргенштерна* закрыли за антисанитарию Московский ресторан Моргенштерна* закрыли за антисанитарию Джон Траволта танцует с дочерью в память об умершей жене Джон Траволта танцует с дочерью в память об умершей жене Шнур вновь в центре скандала из-за своей песни Шнур вновь в центре скандала из-за своей песни Энтони Хопкинс зажигает: актер сплясал для своих поклонников в соцсетях Энтони Хопкинс зажигает: актер сплясал для своих поклонников в соцсетях

На что жалуетесь?

Вернуться