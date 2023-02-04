У Инстасамки отменяют концерты по стране

Как-то не задался год у Дарьи Зотеевой (реальное имя Инстасамки). Пятигорск, Курск, Сочи, на подходе отмена из Краснодара.
Певица последнее время проживает в Дубае, но чес по России, видимо, решила провести по старой памяти. Вот только на исторической родине оказалось не все рады её лицезреть. Сочинский концерт должен был состояться 4 февраля, но об его отмене стало известно только 3 числа.
Отменили и выступление её супруга Moneyken (Олег Еропкин).
Буквально за неделю до этого был отменен концерт в Пятигорске, после активного требования со стороны общественности. Общественность поддержал губернатор и даже клятвенные заверения Инстасамки, что ненормативной лексики в песнях не будет ситуацию не изменили. Мэр Пятигорска так же настоятельно рекомендовал Дарью на сцену не выпускать.
Не рады Инстасамке оказались и в Курске, концерт, запланированный на 2 апреля отменили от греха подальше после рекомендации Министерство культуры области. Там посчитали, что репертуар артистки оставляет желать лучшего.
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В Краснодаре, где эпатажная звезда должна была выступить 16 февраля, тоже не очень рады такому. Мэр города Евгений Наумов уже поручил объяснить организаторам мероприятий, что не стоит молодежи слушать такую музыку.
Ну а пока отменяют концерты, в Госдуме предложили отменить и саму Инстасамку. Первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев, отметил, что её творчество - пропаганда наркотиков, порнографии и алкоголя.
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Могу так сказать. Моргенштерн, которого я как то так же послушал для ознакомления, мне нравится намного много больше.
Творчество этой нарколыги даже уней с трудом можно назвать. И тот кто ей рулит прекрасно это знает.
Вся популярность на скандалах. А рекламодателям плевать на лайки и диз лайки. Просмотры рекламы на высоте? Ну и норм.
В южном парке отлично это объяснили на протяжении целого сезона.
Ведь не государство ей и её мужу оплатило безбедную жизнь.