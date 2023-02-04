У Инстасамки отменяют концерты по стране

В Краснодаре, где эпатажная звезда должна была выступить 16 февраля, тоже не очень рады такому. Мэр города Евгений Наумов уже поручил объяснить организаторам мероприятий, что не стоит молодежи слушать такую музыку.

Ну а пока отменяют концерты, в Госдуме предложили отменить и саму Инстасамку. Первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев, отметил, что её творчество - пропаганда наркотиков, порнографии и алкоголя.