Иноагент Андрей Макаревич готов выступить перед российскими бизнесменами за кругленькую сумму

Уехавший из России Андрей Макаревич не раз ругал страну, которая сделала его знаменитым. Однако деньги ведь не пахнут. Музыкант готов выступить в странах СНГ и в России, но за немаленькую сумму денег. Интересно, он кому-то ещё тут нужен?
Андрей Макаревич со своей группой "Машина времени" готов выступать на новогодних корпоративах в странах СНГ и в России. Стоимость такого концерта будет не маленькой, сообщает Life.
Минута выступления будет стоить 200 тысяч рублей, а за всю программу длинной в 45–50 минут придётся выложить от девяти миллионов рублей. Окончательная цена будет зависеть от даты концерта и страны.
В случае, если приезд будет согласован, то заказчику также придётся оплатить перелёт 15 человек, притом четырёх — в бизнес-классе, и проживание всей команды в пятизвёздочном отеле. Правда, существует и творческий нюанс: Макаревич не собирается исполнять песню "Перекрёсток" ни за какие деньги, сообщает Life.
При этом Лай уточнил, что почти весь январь 2023 года у группы уже занят, свободных дней нет вплоть до 1 февраля следующего года. Правда ли это?
Источник:
- До 20 миллионов: какие гонорары получали знаменитости в России, которые теперь из-за границы ругают страну
- «Ребят, пожалейте мать»: Лазарева* запретила детям даже приближаться к России
- Актёр Дмитрий Певцов назвал Киркорова мерзостью и выступил за отмену его концертов
- Люди просто уходили с концерта: солист "Сплин" поддержал покинувших Россию артистов, посвятив им песню "Выхода нет"
- Власти Украины поблагодарили сбежавших российских знаменитостей
"Сегодня платишь ты Макару, а завтра Родину продашь ?"
У него даже физиономия мерзкая!
Гарью удушливой,гнилью,угаром.
Пьяная ругань и запах сортира -
Внешние признаки русского мира.
Тле/ ном и кровью,плешивым мессией
Чуете вонь? Это запах России!
Навеки сплотила кремлёвская моль!
Таких неуёмных во всём аппетитов
Не знал ни один европейский король!!!
Славься Увечecтвo, наше природное,
Бандитских анклавов союз мировой,
Ельциным данная шайка безродная!
Славься, Х-у Й Л о, мы гордимся тобой!!!
Мозги всем промыли, бюджет распилили,
Гундяев в восторге: мол "скрепы блюдут"
Едросы надолго народ раздоили,
Ликует cкотина: на бойню ведут!!!
Славься Cкотeйшecтв , Жaдность Безмерная,
Скрепы твои всем до ф eни давно!
Как надоела ты, тваpь лицемерная,
Жаль, что не тонет гав н О !!!
Просроченный правитель
Гнилье домой в корзинах
Чтоб жировал грабитель
Он переклеил ценник
Он обнулил свой срок
ЗАВАРИВАЯ ВАРЕВО КРУТОЕ
РОССИЯ ПОДНИМАЕТСЯ С КОЛЕН
И СНОВА В РОТ ЕЁ Е- /БУТ -НО СТОЯ ! ...
HIMARS ! , сэр ...
Вчера Хаймерсы были, но маленькие, на 80 км. Но вчера.
А сегодня Хаймерсы большие. На 300 км. Но сегодня!
главное помните !
Он не получка, не аванс, Он выпадает только раз ! ...
ххлботы-попрыгунчики..
https://mashina.ru/afishahttps://mashina.ru/afisha
Вам еще не надоело постить уйхню, о том, как плохо дела обстоят у поуехавших артистов? Эти же посты не выдерживают никакой критики.
"дайте ему селёдки"(С)