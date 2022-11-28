Иноагент Андрей Макаревич готов выступить перед российскими бизнесменами за кругленькую сумму

Андрей Макаревич со своей группой "Машина времени" готов выступать на новогодних корпоративах в странах СНГ и в России. Стоимость такого концерта будет не маленькой, сообщает Life.

Минута выступления будет стоить 200 тысяч рублей, а за всю программу длинной в 45–50 минут придётся выложить от девяти миллионов рублей. Окончательная цена будет зависеть от даты концерта и страны.

В случае, если приезд будет согласован, то заказчику также придётся оплатить перелёт 15 человек, притом четырёх — в бизнес-классе, и проживание всей команды в пятизвёздочном отеле. Правда, существует и творческий нюанс: Макаревич не собирается исполнять песню "Перекрёсток" ни за какие деньги, сообщает Life.