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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 6968 постов • 789 подписчиков подписаться
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Иноагент Андрей Макаревич готов выступить перед российскими бизнесменами за кругленькую сумму

Иноагент Андрей Макаревич готов выступить перед российскими бизнесменами за кругленькую сумму

Автор:
28 ноября 2022 08:43
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: #иноагент   Макаревич   денюжки   знаменитости   интересное   уехавшие знаменитости   фото   шоу бизнес   
2697
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Уехавший из России Андрей Макаревич не раз ругал страну, которая сделала его знаменитым. Однако деньги ведь не пахнут. Музыкант готов выступить в странах СНГ и в России, но за немаленькую сумму денег. Интересно, он кому-то ещё тут нужен?

Андрей Макаревич со своей группой "Машина времени" готов выступать на новогодних корпоративах в странах СНГ и в России. Стоимость такого концерта будет не маленькой, сообщает Life.

Минута выступления будет стоить 200 тысяч рублей, а за всю программу длинной в 45–50 минут придётся выложить от девяти миллионов рублей. Окончательная цена будет зависеть от даты концерта и страны.

В случае, если приезд будет согласован, то заказчику также придётся оплатить перелёт 15 человек, притом четырёх — в бизнес-классе, и проживание всей команды в пятизвёздочном отеле. Правда, существует и творческий нюанс: Макаревич не собирается исполнять песню "Перекрёсток" ни за какие деньги, сообщает Life.

При этом Лай уточнил, что почти весь январь 2023 года у группы уже занят, свободных дней нет вплоть до 1 февраля следующего года. Правда ли это?

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Метки: #иноагент   Макаревич   денюжки   знаменитости   интересное   уехавшие знаменитости   фото   шоу бизнес   
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52  комментария
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24k
Matrosskin 2 часа назад
К компаниям, которые пригласили его на корпораты должно быть отдельное внимание соответствующих органов. На предмет - могут ли они участвовать в чём-то, где есть государственные деньги - закупки, подряды и подобное.
"Сегодня платишь ты Макару, а завтра Родину продашь ?"
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18k
anpetrof 4 секунды назад
Да шёл бы этот Макароныч лесом...
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11
Bolo Yeung 7 минут назад
Так, что от подонка ещё ждать?
У него даже физиономия мерзкая!
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2k
Rodaslav 7 минут назад
Еще никто не выкладывал песню Шнура, или картинку "катись к х*у*я*м"?
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−13
fee 10 минут назад
Телом немытым,говном,перегаром,
Гарью удушливой,гнилью,угаром.
Пьяная ругань и запах сортира -
Внешние признаки русского мира.
Тле/ ном и кровью,плешивым мессией
Чуете вонь? Это запах России!
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−13
fee 12 минут назад
Союз нерушимый российских бандитов
Навеки сплотила кремлёвская моль!
Таких неуёмных во всём аппетитов
Не знал ни один европейский король!!!

Славься Увечecтвo, наше природное,
Бандитских анклавов союз мировой,
Ельциным данная шайка безродная!
Славься, Х-у Й Л о, мы гордимся тобой!!!

Мозги всем промыли, бюджет распилили,
Гундяев в восторге: мол "скрепы блюдут"
Едросы надолго народ раздоили,
Ликует cкотина: на бойню ведут!!!

Славься Cкотeйшecтв , Жaдность Безмерная,
Скрепы твои всем до ф eни давно!
Как надоела ты, тваpь лицемерная,
Жаль, что не тонет гав н О !!!
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−13
fee 13 минут назад
Просрочка в магазинах

Просроченный правитель
Гнилье домой в корзинах
Чтоб жировал грабитель
Он переклеил ценник
Он обнулил свой срок
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13k
Александр 15 минут назад
- Вай, дарагой! Зачэм гитару взял?! Дэнег заплатили? Ну так и саси!
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398
Панченко Сергей 17 минут назад
пусть сам платит, чтобы выступать.
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−13
fee 21 минуту назад
ПУГАЯ МИР МАСШТАБОМ ПЕРЕМЕН

ЗАВАРИВАЯ ВАРЕВО КРУТОЕ

РОССИЯ ПОДНИМАЕТСЯ С КОЛЕН

И СНОВА В РОТ ЕЁ Е- /БУТ -НО СТОЯ ! ...
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5k
Компьютер DELL монитором 21 минуту назад
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15k
ВОВЧЕГ Полчаса назад
Алупу ему и его команде на воротник, чтобы шею не терло!
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51k
Олег Полчаса назад
только забвение! Пусть сдохнет голодным
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−13
fee 36 минут назад
Бэрримор, что это там за ужасный вой на болотах?

HIMARS ! , сэр ...


Вчера Хаймерсы были, но маленькие, на 80 км. Но вчера.
А сегодня Хаймерсы большие. На 300 км. Но сегодня!

главное помните !
Он не получка, не аванс, Он выпадает только раз ! ...
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1k
Dimon 36 минут назад
Господа вы как дети! Бабосы были, есть и будут править миром! Хрен с ним с этими макаревичами, в конце концов на насильно же они заставляют гонорары себе платить и райдеры такие выполнять? Значит спрос есть! Меня другое волнует, когда на Украине, с которой у нас сейчас война, несмотря на кровь, смерть и весь прочий ужас, олигархи с обеих сторон пытаются сохранить бизнес и продолжают получать огромные барыши! То что в народе называется договорняком! Вот это предательство самое настоящее!
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28k
Levyathan 40 минут назад
Афиша на официальном сайте группы "Машина времени", начинается с февраля 2023года. 6 концертов в США в феврале, 6 в Канаде и США в марте.
https://mashina.ru/afishahttps://mashina.ru/afisha
Вам еще не надоело постить уйхню, о том, как плохо дела обстоят у поуехавших артистов? Эти же посты не выдерживают никакой критики.
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4k
glazz_19 40 минут назад
Зачем люди платят большие деньги за билет на концерт любимого исполнителя? Не для того, чтобы просто послушать уже сотню/тысячу раз прослушанные песни - их можно слушать дома до усрачки. Как мне кажется, платят в основном за шоу, драйв (в случае энергичной музыки), общение исполнителя со слушателями в живую. В случае с макароном никаких шоу и драйва быть не может по определению, общение лучше в принципе опустить. Просто послушать песенки макара за 200к в минуту? Я конечно дико извиняюсь перед поклонниками Машины времени, но реально - это уровень исполнения дворовой группы, которой дали денег на хороший инструмент и студию.
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−13
fee 41 минуту назад
ТОВАРИЩИ ! ПУЙ ЛО - ВЕЛИЧАЙШЕЕ ТРИЖДЫ МАТЕРЬ Е--БАННОЕ Х УЙЛО !
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26k
Лис 48 минут назад
Проститутка.
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29k
Ashabad 48 минут назад
Повторю здесь, ибо в тему
Ссылка www.youtube.com
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11k
♚ Мрачный Жнец ♚ 56 минут назад
Собака Лает - ветер носит.

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PokemonKa
Pika-Pika?
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