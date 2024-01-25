17 интересных фактов о культовом мультсериале "Черный плащ", о котрых многие не знали

В детстве такие мультсериалы как "Утиные истории", "Чип и Дейл спешат на помощь", "Мишки Гамми" и другие диснеевские проекты были горячо любимы нами - детьми 90-х. Главная проблема состояла лишь в том, что эти самые мультсериалы показывали всего раз в неделю по воскресеньям.
Чёрный Плащ — заставка
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1. Автором мультсериала "Черный плащ" является диснеевский художник, продюсер и сценарист Тэд Стоунс. Идея создать мультсериал про супергеройскую утку пришла ему в голову благодаря двум сериям мультсериала "Утиные истории", а именно "Агент два нуля" и "Селезень в маске". В первом из них Зигзаг на время стал агентом ДРУ, а в другом - сам Скрудж был героем в маске.
Именно поэтому было решено делать супергеройское кино во вселенной "Утиных историй".
Сам же Тэд Стоунс рассказывал, что он основывал своего персонажа на таких супергероях как Бэтмен, Зеленый шершень, Тень и конечно же Джеймс Бонд. Но если изначально автор хотел сделать из своего персонажа более серьезного героя, то потому все же решил уйти в сторону юмора, показав, насколько забавным, а порой и неуклюжим может быть этот персонаж.
2. Но несмотря на то, что концепция персонажа уже была готова, Тэд Стоунс никак не мог подобрать ему подходящее имя. Поэтому он решил возложить это дело на плечи своих сотрудников, пообещав 500 долларов тому, кто придумает самое подходящее имя для утиного супергероя.
В итоге Стоунсу больше всего понравился вариант "Darkwing", который напомнил ему прозвище одного из друзей Бэтмена - "Nightwing". Именно поэтому он решил взять это имя для своего героя, добавив в конце слово Duck, чтобы обозначить, что это утка. Собственно, если переводить сочетание Darkwing Duck дословно, то мы получим "Темнокрылую утку". Но на самом деле наши локализаторы постарались на славу, подобрав прозвище "Черный плащ".
В обычной же жизни Черного плаща зовут Кряк Лапчатый, а точнее Drake Mallard, что переводится как Селезень Кряква.
3. За озвучку главного героя в оригинале отвечал известный актер озвучания Джим Каммингс, который подарил свой голос огромному количеству персонажей мультфильмов, причем не только диснеевских.
Так, например, его голосом говорят такие персонажи как Шрам ("Король лев"), Тритон ("Русалочка"), Винни-Пух, Тигра, Шреддер из "Черепашек ниндзя", Котопес, Каа ("Книга джунглей") и т.д.
Джим является мастером импровизаций, поэтому многие фразы в "Черном плаще" он придумывал на ходу. Даже вступительная речь главного героя ("Я ужас, летящий на крыльях ночи..."), которая менялась от серии к серии, всегда была чистой импровизацией актера. Даже в сценарии было прописано что-то типа "Неважно, что здесь будет написано. Джим все равно придумает что-то веселенькое".
4. Непонятно почему, но создатели сделали нумерацию серий, которая не соответствует хронологии. Так, например, уже в 20-й серии ("Утки правосудия") нам показывают группу злодеев (Мегавольт, Бушрут, Квага и Ликвигад) во главе с Антиплащом. Но при этом самого Антиплаща и Ликвигада до этого нам не показывали.
То же самое касается и супергеройской лиги, куда входят Нептуния, Стигмат и Суперкряк.
5. Так как сериал создавался в рамках вселенной "Утиных историй", то неудивительно, что здесь есть немало отсылок на данный проект. Самой главной отсылкой является персонаж Зигзаг, который хоть и выглядит несколько иначе, но все же этот тот же Зигзаг.
Другими отсылками являются Уткоробот Гизмодак (Суперкряк), упоминание Дакбурга и эпизодическое появление некоторых злодеев из "Утиных историй".
Из-за этого среди фанатов возникло множество споров о том, является ли "Черный плащ" спин-оффом "Утиных историй" или нет. Дело в том, что оба мультсериала обыгрывают разные временные промежутки, но здесь встречаются одинаковые персонажи, такие как Зигзаг, Уткоробот Гизмо (Суперкряк), Магика и один из братьев Гавс.
Сам Тэд Стоунс сказал, что "Черный плащ" - это самостоятельный проект, и действия этих мультсериалов происходят в разных вселенных.
6. В 1992 и 1993 годах мультсериал "Черный плащ" был номинирован на премию "Эмми" в номинации "Лучшая анимационная передача". Но, к сожалению, лауреатом данной перимм мультфильм так ни разу и не стал.
В 1992 году этот приз забрал мультсериал "Ох уж эти детки", а в 1993 году - "Tiny toon adventures".
7. Первый сезон мультсериала включал в себя 65 эпизодов, как и другие анимационные сериала. В то время это было минимальное требование для трансляции, так как сериал должен был быть рассчитан на 13 недель эфира с учетом ежедневного показа по будням.
После этого было отснято еще два сезона, правда каждый из них включал всего по 13 серий.
8. Директор организации ШУШУ Эдгар Клювер (В оригинале Gander Hooter) - это отсылка на имя первого директора ФБР - Джона Эдгара Гувера.
По изначальным наброскам Клювер выглядел по-другому и всегда ходил с закрытыми глазами, но в итоге создатели решили, что глаза директора ШУШУ будут открыты.
Тем не менее в серии "Heavy Mental" Клювер постоянно ходит именно с закрытыми глазами. А все дело в том, что анимацией этой серии занималось австралийское подразделение Диснея. Видимо, они получили другие эскизы, поэтому и изобразили Клювера с закрытыми глазами.
Кстати, в серии "Утка два нуля" мультсериала "Утиные истории", которая и стала отправной точкой для создания "Черного плаща", директора ДРУ (Дакбургское разведывательное управление) зовут J. Gander Hoover, что опять же является отсылкой на первого директора ФБР.
9. Несмотря на то, что мультсериал "Черный плащ" вышел в 1991-1992 годах, и несмотря на то, что в том же 1991 году в России начали транслировать диснеевские мультсериалы, на наших телеэкранах данный проект появился лишь в 1993 году.
10. Как и в случае с "Утиными историями", название многих серий является отсылками на известные фильмы и прочие произведения, но в нашей локализации это упустили.
Так, например, серия "Beauty and Beet" отсылает нас к мультфильму "Красавица и чудовище" (Beauty and Beast), а серия "The Incredible Bulk" отсылает нас к "Невероятному Халку" (The incredible Hulk).
11. Вообще, локализация имен для русского дубляжа заслуживает отдельной статьи, но все же я приведу пару примеров имен персонажей, которые у нас потеряли смысл из-за дубляжа. Таких упущений довольно много, поэтому я приведу лишь парочку примеров:
Одного из злодеев зовут Тарас Бульба, но тут речь идет не об известно литературном герое. Дело в том, что в оригинале его зовут Taurus Bullba. В переводе с английского Taurus - это телец, а Bull - Бык.
Другого злодея зовут Бушрут. Собственно, в оригинале он тоже "Bushroot", но есть один нюанс. В переводе с английского Bush - это куст, а Root - корень.
Водного пса в нашем переводе зовут Ликвигад, хотя в оригинале его зовут "Liquidator". Здесь обыгрывается два слова, а именно Liquidator, что переводится как (сюрприз) "Ликвидатор", а также слово "Liquid", что переводится как "Жидкий".
Но зато мне очень понравилось, что Зигзаг в нашей локализации называет главного героя ЧП (сокращенно от черный плащ). Ведь для нас эта аббревиатура означает словосочетание "Чрезвычайное происшествие".
12. Вступительная песня была написана Стивом Нельсоном и Томасом Шарпом. Естественно, мало кто из нас в то время слышал оригинал, но зато мы точно знаем, что песню в заставке для русской версии исполнял Мурат Насыров.
13. Какое-то время ходили слухи о перезапуске мультсериала, но до этого дело так и не дошло.
Зато в 1993 году вышли комиксы про Черного плаща, которые являются официальным продолжением мультсериала.
14. Первый злодей, с которым познакомился Черный Плащ - это Мегавольт. В одной из серий ("Жаркая встреча выпускников") показывается, что они были одноклассниками, и именно во время выпускного Мегавольт и обрел свои сверхспособности, после чего начал терроризировать одноклассников. Эта серия, кстати, является отсылкой к роману Стивена Кинга "Кэрри".
15. Многие герои и злодей являются по сути пародией на супергероев и злодеев из комиксов DC и Marvel:
- Черный плащ - Тень (в совноном), Бэтмен и Зеленый шершень;
- Мегавольт - Электро (Человек-паук);
- Квага - Джокер (Бэтмен);
- Ликвигад - Гидромэн (Человек-паук);
- Бушрут - Ядовитый плющ (Бэтмен);
- Суперкряк (Гизмодак) - Железный человек;
- Антиплащ - Обратный Флэш.
- Утки правосудия - Лига справедливости (DC);
- ШУШУ - ЩИТ (Marvel).
16. Черный плащ, как и многие другие диснеевские персонажи, появился в перезапуске мультсериала "Утиные истории" (2017). Но там он оказался актером, который исполняет роль Черного плаща.
17. По мотивам мультсериала "Черный плащ" выходила одноименная игра на приставке Dendy (NES), в которую мы (Дети 90-х) были буквально влюблены.
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