17 интересных фактов о культовом мультсериале "Черный плащ", о котрых многие не знали

9. Несмотря на то, что мультсериал "Черный плащ" вышел в 1991-1992 годах, и несмотря на то, что в том же 1991 году в России начали транслировать диснеевские мультсериалы, на наших телеэкранах данный проект появился лишь в 1993 году.

10. Как и в случае с "Утиными историями", название многих серий является отсылками на известные фильмы и прочие произведения, но в нашей локализации это упустили.

Так, например, серия "Beauty and Beet" отсылает нас к мультфильму "Красавица и чудовище" (Beauty and Beast), а серия "The Incredible Bulk" отсылает нас к "Невероятному Халку" (The incredible Hulk).