17 интересных фактов о культовом мультсериале "Черный плащ", о котрых многие не знали

Именно поэтому было решено делать супергеройское кино во вселенной "Утиных историй".

Сам же Тэд Стоунс рассказывал, что он основывал своего персонажа на таких супергероях как Бэтмен, Зеленый шершень, Тень и конечно же Джеймс Бонд. Но если изначально автор хотел сделать из своего персонажа более серьезного героя, то потому все же решил уйти в сторону юмора, показав, насколько забавным, а порой и неуклюжим может быть этот персонаж.

2. Но несмотря на то, что концепция персонажа уже была готова, Тэд Стоунс никак не мог подобрать ему подходящее имя. Поэтому он решил возложить это дело на плечи своих сотрудников, пообещав 500 долларов тому, кто придумает самое подходящее имя для утиного супергероя.