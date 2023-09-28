11 интересных фактов о мультсериале "Чип и Дейл спешат на помощь"

Мультсериал "Чип и Дейл" стал одним из первых диснеевских мультсериалов, которые появились на российском телевидении. Данный сериал шел в одном блоке с "Утиными историями" и радовал детишек 90-х.
1. Изначально планировалось сделать сериал про мышь Кита Колби, который вместе со своей командой спасали бы тех, кто оказался в беде. В команду Кита должны были входить близорукий орел, ящерица, хамелеон, муха (прототип вжика) и двое мышей (прототипы Гайки и Рокки).
Идея самого сериала понравилась продюсерам, а вот состав команды решено было изменить. Чтобы сделать мультсериал более узнаваемым, в команду решено было включить уже известных героев - Чипа и Дейла, а вот мышей и муху решили оставить, переработав их. Также, нельзя не отметить, что Чипу от Кита Колби досталась куртка.
2. Вопреки расхожему мнению, Чип и Дейл не являются братьями. Они просто друзья, которые знакомы с детства.
3. Внешний вид Чипа основан на образе Индианы Джонса. тогда как внешний вид Дейла отсылает нас к частному детективу Магнуму в исполнении Берта Рейнольдса.
4. В разных странах имена Чип и Дейл переводят на свой манер. Так, например, в Швеции имена персонажей звучат как Пиф и Пуф, а во Франции - Тик и Так. В русском же дубляже их имена оставили нетронутыми.
Кстати, сами имена Чип и Дейл - это отсылка на знаменитого мебельного мастера Томаса Чипендейла.
5. Если имена Чипа и Дейла не трогали в российском дубляже, то имена остальных спасателей и прочих персонажей были изменены. Так, например, Рокфора в оригинале зовут Монтерей Джек. Свое имя он получил в честь сорта сыра. популярного в США. В нашем же дубляже имя сменили на более популярный сорт сыра Рокфор, чтобы зрители поняли отсылку.
Гаечку на самом деле зовут Гаджет. Но так как в 90-е слово "гаджет" в России было диковинным, и мало кто о нем знал, то девушке решили дать более привычное имя.
Что касается имени Вжик, то оно тоже было придумано для русского дубляжа. В оригинале его зовут Zipper, что означает молнию. Только, речь идет о застежке, а не о природном явлении. Конкретно, свое имя он получил в честь звука, который издает молния во время застегивания. Но если написать полное имя Вжика, то получится "Zipper the fly", что переводится как "Застегнуть ширинку". А создатели те еще шутники.
6. Еще в самом начале 90-х было анонсировано создание полнометражного мультфильма про Чипа и Дейла, но проект так и не начали разрабатывать. Всему виной стал провал полнометражного мультфильма "Утиные истории: в поисках заветной лампы". Поэтому, создатели решили не рисковать.
Впрочем, если так посудить, то полнометражная версия всё таки есть. Как и в случае с мультсериалом "Утиные истории". у "Чипа и Дейла" есть 5 серий про похищенный рубин, связанных одним сюжетом. Именно в этих сериях Чип и Дейл знакомятся с Рокфором, Вжиком и Гайкой, а также впервые встречают Толстопуза и профессора Нимнула.
Полнометражный мультфильм про Чипа и Дейла вышел лишь в 2022 году. По сюжету мультфильма Чип и Дейл были не персонажами, а актерами, которые играли персонажей.
7. Профессор Нимнул получил свою внешность благодаря мультипликатору Брюсу Толкингтону. И ведь действительно, сходство есть.
8. В 90-е по мотивам мультсерала вышли две части игры "Чип и Дейл" на игровой приставке "NES" (Dendy), а также одна игра для платформы MS-DOS, которую мало кто видел.
9. Первый короткометражный мультфильм про Чипа и Дейла вышел еще в 1947 году, и персонажи были не так уж и похожи на привычных нам бурундуков. Более того, изначально у Дейла был обычный нос, а не красный.
10. Образ Гаечки был основан на девушке-изобретателе Джордан из фильма "Настоящий гений" (1985).
11. Рокфор - это единственный персонаж, чьих родственников мы видим на экране. В одной из серий нам показывают как отца, так и мать Рокки. Что касается Гаечки, то известно, что ее отец погиб. А вот про родственников самих Чипа и Дейла неизвестно вообще ничего.
Источник:
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