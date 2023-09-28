11 интересных фактов о мультсериале "Чип и Дейл спешат на помощь"

Идея самого сериала понравилась продюсерам, а вот состав команды решено было изменить. Чтобы сделать мультсериал более узнаваемым, в команду решено было включить уже известных героев - Чипа и Дейла, а вот мышей и муху решили оставить, переработав их. Также, нельзя не отметить, что Чипу от Кита Колби досталась куртка.

2. Вопреки расхожему мнению, Чип и Дейл не являются братьями. Они просто друзья, которые знакомы с детства.

3. Внешний вид Чипа основан на образе Индианы Джонса. тогда как внешний вид Дейла отсылает нас к частному детективу Магнуму в исполнении Берта Рейнольдса.