Как снимали мультсериал "Ну, погоди!": 20 интересных фактов о культовом мультсериале нашего детства

В 80-х и 90-х ходила легенда, что если набрать 1000 очков, то на экране покажут мультик. Правда, всё это оказалось лишь байкой. После набора 1000 очков игра продолжалась.

Кстати, подробнее о портативных играх прошлого века я рассказывал в своем небольшом видеоролике. Обязательно посмотрите его.

18. Многие обвиняли создателей мультфильма в плагиате, дескать они сделали кальку с культового американского мультсериала "Том и Джерри". Но сами создатели утверждали, что и в глаза не видели мультсериал про кота и мышонка. Вячеслав Котеночкин и вовсе сказал, что впервые услышал о мультсериале "Том и Джерри" лишь в 1987 году, когда у них дома появилась видеокассета с этим мультфильмом.

19. Несмотря на то, что мультфильм "Ну, погоди!" обрел бешеную популярность, Вячеслав Котеночкин и другие причастные к созданию люди не получили за это ничего. Все они сидели на зарплате, а деньги, которые собирал мультфильм, уходили Государству и Госкино.