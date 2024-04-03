Как снимали мультсериал "Ну, погоди!": 20 интересных фактов о культовом мультсериале нашего детства

Я думаю, что не ошибусь, если скажу, что мультсериал "Ну, погоди!" является одним из лучших советских анимационных проектов. Лично я просто обожал практически каждую серию этого культового мультсериала.
1. Трудно поверить, но культовый советский мультсериал "Ну, погоди!" появился на свет практически случайно. В 1968 гожу директор студии "Союзмультфильм" дал задание молодым писателям-юмористам создать мультфильм, который должен научить старших детей не обежать младших.
В итоге за создания сценарий по данному заданию взялись Александр Курляндский и Аркадий Хаит. Они сразу решили, что мультфильм должен быть связан с погоней. Осталось только решить, какими будут главные герои.
Авторы перебрали множество персонажей из животного мира, среди которых были даже лиса и петух. Но в итоге было решено остановиться именно на волке и зайце, так как эти персонажи были знакомы всем еще по детским сказкам. А на роль режиссера был приглашен никому толком неизвестный Геннадий Сокольский.
Также, авторы решили, что после неудачной попытке поймать зайца, волк должен был выпалить какую-нибудь коронную фразу. В результате была выбрана ставшая культовой фраза "Ну, погоди!".
Таким образом был снят небольшой мультфильм под названием "Ну, погоди", который вошел в один из сюжетов "Веселой карусели".
2. Руководству студии "Союзмультфильм" понравилась идея противостояния волка и зайца, поэтому решено было снять более длинный и качественный мультфильм.
Образы волка и зайца были капитально переработаны, на их озвучку пригласили известных актеров, а молодого режиссера Геннадия Сокольского поменяли на профессионального художника-мультипликатора и режиссера Вячеслава Котеночкина. Впрочем, Котеночкин был единственным режиссером, которому понравился предложенный сценарий.
3. С созданием образа зайца не было никаких проблем. Авторы сразу решили сделать зайца этаким положительным, но хитрым голубоглазым мальчуганом. Даже на его озвучку без каких-либо проб пригласили Клару Румянову, которая и стала постоянным голосом зайца.
А вот с образом волка возникли некоторые трудности. Котеночкину было предложено огромное количество набросков будущего волка, но все они были отвергнуты, так как не подходили для мультфильма.
Но однажды, прогуливаясь по улице, Котеночкин увидел длинноволосого худого парня, но с выпирающим брюшком, который не выпускал изо рта папиросу. Котеночкин, увидев этого парня, сразу понял, что именно таким должен быть волк.
Правда, художник-постановщик Святозар Русаков утверждает, что именно он придумал образ волка. По его словам он встретил подобного парня еще в 1941 году, когда тот пытался пролезть без очереди. А когда речь зашла о мультфильме, то просто вспомнил о нем.
4. Что касается озвучивания Волка, то Вячеслав Котеночкин будучи фанатом Владимира Высоцкого, хотел, чтобы именно он озвучил главного мультипликационного хулигана.
Но худсовет забраковал Высоцкого, так как посчитал, что Высоцкий создаст им много проблем.
Тогда роль волка была предложена Анатолию Папанову, на что тот с удовольствием согласился. Более того, еще до "Ну, погоди" Папанов уже много раз озвучивал волка в других советских мультфильмах, таких как "Чьи в лесу шишки", "хвосты", "Бабушкин козлик" и др. Да и после "Ну, погоди!" он также продолжит озвучивать волка в других мультфильмах.
И именно Анатолий Папанов придумал, что волк должен произносить слова с ошибками (Заец, Чумодан), так как в сценарии этого не было.
5. Кстати, несмотря на то, что Высоцкий так и не озвучил волка, в первом и десятом выпуске звучит мелодия из песни "Песня о друге".
6. Мультфильм "Ну, погоди!" изначально не задумывался как долгосрочный мультсериал, но после успеха первого выпуска и получения нескольких мешков писем с просьбой сделать продолжение, авторам не оставалось ничего больше, кроме как продолжать снимать новые выпуски про зайца и волка.
7. В 10-м выпуске (про стройку) волк говорит не голосом Анатолия Папанова, а голосом актера Геннадия Дудника. Дело в том, что Папанов был на гастролях, поэтому не смог принять участия в озвучивании данного выпуска.
Тем не менее, в титрах именно Папанов указан в качестве актера озвучания. Хотя, титры практически всегда оставались неизменными, несмотря на то, что в мультфильме можно было услышать и другие голоса. Лишь в 13-м эпизоде в титры добавили Владимира Сошальского, который озвучил бегемота.
8. Во время озвучивания сцены первого эпизода, когда волк начинает захлебываться в воде, Папанову принесли стакан воды ,чтобы он набрал ее в рот. Но Папанов решил, что все должно быть натурально, поэтому попросил принести ему ведро воды, в которое он окунулся с головой. В результате озвучки этой сцены Папанов промок с ног до головы.
9. Практически в каждой серии мультфильма можно было заметить ту или иную отсылку. Например, Лиса из 15-го выпуска - это отсылка на Аллу Пугачеву, а сцена из 10-го выпуска, где волк пытается замуровать бегемота - это отсылка на фильм "Операция Ы" (Новелла "Напарник"). Некоторые же моменты и вовсе пародируют сцены из фильмов с Чарли Чаплином.
10. Многие музыкальные темы для мультфильма были позаимствованы у зарубежных коллег. Даже культовая главная музыкальная тема, которая звучит на фоне начальных титров в каждой серии, является композицией под названием "Vizisí" (Водные лыжи), написанная композитором Tamás Deák еще в 1967 году.
11. Выпуск про цирк появился частично благодаря Юрию Никулину. Когда-то Вячеслав Котеночкин случайно встретился с Никулиным в Кишеневе, и у него возникла идя снять фильм про цирк. Он даже попросил Никулина написать сценарий, но сам актер и клоун отказался, так как считал себя плохим писателем. Он лишь согласился рассказать ему несколько интересных цирковых историй. Правда. в итоге этого разговора не состоялось, зато Котеночкин твердо знал, что следующий выпуск "Ну, погоди!" будет посвящен именно цирку.
12. Постановкой танцев персонажей для мультфильма занимался сам Вячеслав Котеночкин, который по словам его знакомых превосходно танцевал. Кроме того, к своей работе он подключил свою жену - балерину Тамару Вишнёву.
13. Мультфильм "Ну, погоди!" нередко подвергался критике. В частности, чиновники были против того, чтобы герой мультфильма курил. Но в итоге удалось сойтись на том, что курит отрицательный персонаж, с которого не стоит брать пример.
14. Одному из чиновников не понравился 12 выпуск (в музее) ,а именно сцена, когда волк попадает в саркофаг Рамзеса II. Так как в то время между СССР и Египта были дружеские отношения, и он боялся, что данная сцена может вызвать негодование у египтян.
15. Последний 16-й выпуск классического "Ну, погоди!" вышел в 1987 году. После выхода серии Котеночкин уже думал над сюжетом для новой серии. Но в том же 1987 году не стало Анатолия Дмитриевича Папанова, поэтому Котеночкин решил, что без него ни о каком продолжении мультсериала уже не может быть и речи.
Но после распада СССР в 1991 году для студии наступили тяжелые времена. И когда режиссер Владимир Тарасов предложил снять новые выпуски мультфильма, то Котеночкин согласился, несмотря на то, что его сын Алексей отговаривал его от этой затеи.
Тем не менее, Вячеслав Котеночкин снял 17-й и 18-й выпуски в 1993 году. Правда, из-за того, что деньги на создание серий выделяли сторонние спонсоры, такие как "АМТ", "Nokia", пиво "Тройка" и др., пришлось вставлять в выпуски скрытую рекламу.
К озвучке зайца вновь вернулась Клара Румянова. А для озвучки волка не стали искать нового актера. Вместо этого авторы использовали записи голоса самого Анатолия Папанова (записи с репетиций, невошедшие записи и даже анекдоты). За это семья Анатолия Дмитриевича даже получила гонорар, что стало для них полной неожиданностью.
А в 2005 и 2012 годах вышли 19-й и 20-й выпуски, но уже от студии "Кристмас Филмс". Эти два выпуска были проспонсированы торговой сетью "Пятерочка". Правда, никто из старого состава уже не принимал участия в создании этих серий, а режиссерское кресло занял сын Вячеслава Котеночкина - Алексей.
16. Но помимо номерных выпусков, знаменитые волк и заяц нередко появлялись и в других проектах. Так, например, в 70-х годах вышло 4 коротких выпуска в рамках киножурнала "Фитиль". К созданию данных выпусков были подключены все те же Вячеслав Котеночкин, Аркадий Хаит, Александр Курляндский и Святозар Русаков. А к озвучке Волка и Зайца опять же были привлечены Анатолий Папанов и Клара Румянова.
Но данный выпуски были ориентированы скорее на более взрослую аудиторию, так как здесь показывалась некачественная продукция компаний, производивших поусуду, музыкальные инструменты, обувь и т.д. И в конце каждого мини-выпуска волк произносил свою коронную фразу уже не в адрес зайца, а в адрес той или иной фабрики или завода: "Ну, стекольный завод! Ну, погоди!". Причем, в одном из таких выпусков реплик у зайца больше чем в любом классическом выпуске.
Также, в начале 80-х годов было снято несколько телевыпусков "Ну, погоди!" на студии "Экран". Правда, из оригинального состава в съемках выпуска никто не принимал участия. Когда Вячеслав Котеночкин увидел эти выпуски, то он дал им очень низкую оценку.
Помимо этого выходило немало социальных роликов, а также рекламы, где также были использованы культовые заяц и волк. Правда, их дизайн очень сильно отличался от привычного в худшую сторону.
17. Естественно, нельзя забыть и про культовую портативную электронную игру "Ну, погоди!" (Волк ловит яйца) выходившей под торговой маркой "Электроника" под номером ИМ-2 (Игра микропроцессорная).
Правда, данная игра оказалась лишь копией японской игры "Egg" из серии "Game and Watch" от компании "Nintendo". В оригинале также фигурировал волк, а вместо зайца наверху появлялся петух.
В 80-х и 90-х ходила легенда, что если набрать 1000 очков, то на экране покажут мультик. Правда, всё это оказалось лишь байкой. После набора 1000 очков игра продолжалась.
Кстати, подробнее о портативных играх прошлого века я рассказывал в своем небольшом видеоролике. Обязательно посмотрите его.
18. Многие обвиняли создателей мультфильма в плагиате, дескать они сделали кальку с культового американского мультсериала "Том и Джерри". Но сами создатели утверждали, что и в глаза не видели мультсериал про кота и мышонка. Вячеслав Котеночкин и вовсе сказал, что впервые услышал о мультсериале "Том и Джерри" лишь в 1987 году, когда у них дома появилась видеокассета с этим мультфильмом.
19. Несмотря на то, что мультфильм "Ну, погоди!" обрел бешеную популярность, Вячеслав Котеночкин и другие причастные к созданию люди не получили за это ничего. Все они сидели на зарплате, а деньги, которые собирал мультфильм, уходили Государству и Госкино.
20. В 2019 году студия "Союзмультфильм" объявила о съемке новых выпусках мультсериала "Ну, погоди" в честь его 50-летия. При этом, мультсериал теперь будет трехмерным.
В конце 2021 года свет увидел новый мультсериал "Ну, погоди! Каникулы", который по заявлению авторов, не является прямым продолжением оригинала, а скорее его перезапуском.
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