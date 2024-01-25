В Италии завёлся "Флексман", который уничтожает камеры на дорогах

Недавно в Италии завёлся неизвестный парень, который вывел из строя камеры контроля скорости в нескольких регионах — и продолжает свои бунтарские деяния. Местные автомобилисты прозвали его "Флексманом", и многие даже вдохновились его примером.
В Италии завёлся "Флексман" — неизвестный, который уже в течение восьми месяцев выводит из строя камеры контроля скорости на дорогах. Схема у него одна: срезать угловой шлифовальной машиной металлический столб, на котором прикреплена камера. Он впервые попал в заголовки новостей в мае прошлого года, когда вывел из строя свою первую дорожную камеру в итальянском регионе Ровиго. С тех пор ему удалось вывести из строя еще как минимум семь камер в Ровиго и Венето.
Свои хулиганские деяния Флексман совершает ночью, обычно между часом и двумя часами ночи. У парня неоднозначная репутация. Итальянцы прозвали его "мстителем автомобилистов", и многие водители видят в нём своего рода современного Робин Гуда, который борется с системой. Но для властей он — угроза, наносящая ущерб на десятки тысяч евро и якобы делающая дороги менее безопасными.
Как пишут местные жители, в последнее время камеры контроля скорости действительно ставят везде — даже там, где они по сути не нужны. По словам итальянцев, по количеству камер кажется, что власти больше заботятся о пополнении собственной казны, чем о предотвращении аварий на дорогах. Действия Флексмана вдохновили недовольных автомобилистов в других частях Италии: одни начали взрывать камеры, другие забрасывают их камнями, а третьи срезают столбы, как сам герой.
Флексману может грозить тюремное заключение сроком от шести месяцев до трех лет по итальянскому законодательству. Но для этого полиция сначала должна установить его личность.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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