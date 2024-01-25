В Италии завёлся "Флексман", который уничтожает камеры на дорогах

В Италии завёлся "Флексман" — неизвестный, который уже в течение восьми месяцев выводит из строя камеры контроля скорости на дорогах. Схема у него одна: срезать угловой шлифовальной машиной металлический столб, на котором прикреплена камера. Он впервые попал в заголовки новостей в мае прошлого года, когда вывел из строя свою первую дорожную камеру в итальянском регионе Ровиго. С тех пор ему удалось вывести из строя еще как минимум семь камер в Ровиго и Венето.