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В Италии завёлся "Флексман", который уничтожает камеры на дорогах

В Италии завёлся "Флексман", который уничтожает камеры на дорогах

Автор:
25 января 2024 21:46
Сообщество : Автомир
Метки: Италия   Разное   авто   автомобили   истории   камеры   камеры на дорогах   люди   фото   
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Недавно в Италии завёлся неизвестный парень, который вывел из строя камеры контроля скорости в нескольких регионах — и продолжает свои бунтарские деяния. Местные автомобилисты прозвали его "Флексманом", и многие даже вдохновились его примером.

В Италии завёлся "Флексман" — неизвестный, который уже в течение восьми месяцев выводит из строя камеры контроля скорости на дорогах. Схема у него одна: срезать угловой шлифовальной машиной металлический столб, на котором прикреплена камера. Он впервые попал в заголовки новостей в мае прошлого года, когда вывел из строя свою первую дорожную камеру в итальянском регионе Ровиго. С тех пор ему удалось вывести из строя еще как минимум семь камер в Ровиго и Венето.

Свои хулиганские деяния Флексман совершает ночью, обычно между часом и двумя часами ночи. У парня неоднозначная репутация. Итальянцы прозвали его "мстителем автомобилистов", и многие водители видят в нём своего рода современного Робин Гуда, который борется с системой. Но для властей он — угроза, наносящая ущерб на десятки тысяч евро и якобы делающая дороги менее безопасными.

Как пишут местные жители, в последнее время камеры контроля скорости действительно ставят везде — даже там, где они по сути не нужны. По словам итальянцев, по количеству камер кажется, что власти больше заботятся о пополнении собственной казны, чем о предотвращении аварий на дорогах. Действия Флексмана вдохновили недовольных автомобилистов в других частях Италии: одни начали взрывать камеры, другие забрасывают их камнями, а третьи срезают столбы, как сам герой.

Флексману может грозить тюремное заключение сроком от шести месяцев до трех лет по итальянскому законодательству. Но для этого полиция сначала должна установить его личность.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Италия   Разное   авто   автомобили   истории   камеры   камеры на дорогах   люди   фото   
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1  комментарий
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parallax 39 минут назад
Поймают, а его обязательно поймают, до конца жизни не расчитается.
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