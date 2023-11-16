25 людей, которые стали свидетелями исторических событий

Жизнь непредсказуема. Никогда не знаешь, что увидишь даже в ближайшую минуту. Пользователи форума Reddit поделились, какие исторические события или катастрофы они видели собственными глазами, и в каких событиях приняли участие. Это и уникальный, и пугающий опыт, который оставил след в воспоминаниях каждого из них.
28 января 1986 года произошла катастрофа шаттла «Челленджер». Челнок шаттла разрушился в результате взрыва внешнего топливного бака - это привело к гибели всех 7 членов экипажа.
2. "А я сидел на крыше дома и видел извержение вулкана Сент-Хеленс 18 мая 1980 года. Он находился примерно в 150 километрах"
При катастрофическом извержении вулкана Сент-Хеленс (в штате Вашингтон, США) погибло 57 человек.
26 декабря 2004 года в Индийском океане произошло подводное землетрясение. Оно вызвало цунами, которое стало самым смертоносным в современной истории, и затронуло берега Индонезии, Шри-Ланки, юга Индии, Таиланда и других стран. Погибло от 225 тысяч до 300 тысяч человек.
4. "Я был на занятиях с дочерью одного из пилотов 11 сентября 2001 года, когда она узнала, что её отец погиб. Это было самое болезненное, что я видел"
5. "В апреле 2020 я работала в реанимациях в Нью-Йорке. Тогда начался Covid-19. Никому такого не желаю"
6. "17 октября 1989 года. Я наблюдал, как во время землетрясения в Сан-Франциско обрушилась автострада Нимиц"
"Я был за рулём своего Triumph Spitfire с откидным верхом. Машину слегка поцарапало обломками, я остался невредимым, но знатно перепугался," - рассказал очевидец.
Канадец с раком кости Терри Фокс запустил свой "Марафон надежды". Молодой парень почти 5 месяцев бегал по 42 км в день через всю страну для того, чтобы помочь онкобольным.
8. "Я видел, как актёр О. Джей Симпсон убегал от полиции на своём белом "Форде Бронко". Мне было 10 лет"
12 июня 1994 года актёра О. Джея Симпсона обвинили в убийстве бывшей жены Николь Браун-Симпсон и её любовника. Через год его оправдали и он избежал смертной казни, но позже официально признали вину и потребовали выплатить штраф.
11. "Слышала объявление о "приближающейся баллистической ракете" на Гавайях в январе 2018 года. Я была там туристом, и было страшно получить это предупреждение на телефон"
Тревога оказалась ложной: сотрудник экстренной службы по ошибке нажал не на ту кнопку.
12. "Авария на АЭС Три-Майл-Айленд 28 марта 1979 года. Мне было 21 год, я работал журналистом и стоял у станции утром в день аварии"
"Я был первым репортёром на месте происшествия, поскольку писал о других проблемах на станции ранее. В тот момент, когда я там появился, начали эвакуировать рабочих," - пишет свидетель.
13. "Был свидетелем Великого Аляскинского землетрясения 27 марта 1964 года. Его магнитуда составила 8,4 по шкале Рихтера"
14. "А я немного видел Лос-анджелесский бунт в 1992 году. Возвращался домой из школы и увидел, как кто-то бросил кирпич в окно. Не стал ждать, побежал домой"
С 29 апреля по 4 мая 1992 года в Лос-Анджелесе происходили массовые беспорядки, повлёкшие гибель 63 человек. Бунт начался, когда суд вынес оправдательный приговор четверым белым полицейским, избившим чернокожего Родни Кинга (он сопротивлялся при аресте за превышение скорости).
25 мая 1986 года в США люди создали живую цепь. 5 до 6,5 миллионов человек взялись за руки и стояли в течение 15 минут. Цель - собрать средства на помощь бедным в Африке и США, и привлечь внимание к проблеме.
16. "Был на концерте группы The Who 3 декабря 1979 года в Цинциннати, США. Давка привела гибели 11 человек. Я был в паре метров от погибших"
17. "Видел взрыв в Северной башне Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, который произошёл 26 февраля 1993 года. В тот момент ехал по Манхэттенскому мосту"
18. "Принимал участие в испытаниях вакцины против полиомиелита 26 марта 1953 года. Меня привели туда родители в качестве добровольца"
26 марта в 1953 году американский ученый-вирусолог Джонас Солк провел первое успешное испытание вакцины против полиомиелита.
На следующий день после инаугурации Дональда Трампа в Вашингтоне прошли масштабные протестные марши. Участвовали 500 тысяч женщин.
28 июня 1997 года боксёр Майк Тайсон откусил ухо своему сопернику, Эвандеру Холифилду.
21. "15 апреля 2013 года была в составе медицинской команды, когда на Бостонском марафоне прогремели взрывы"
15 апреля 2013 года на финише Бостонского марафона произошел террористический акт. Прогремело два взрыва, в результате которых погибли три человека, и пострадало 280.
22. "Я был в районе залива Сан-Франциско в 1989 году, когда произошло землетрясение в Лома-Приета"
17 октября 1989 года около Сан-Франциско, США, произошло землетрясение, в результате которого погибло 62 человека. Эпицентр землетрясения находился в 10 км от Лома-Приеты - известной горной вершины в районе.
23. "Я был диспетчером пункта, который звонил в Пентагон, чтобы сообщить о первом запуске ракеты Ким Чен Ыном (и 6 последующих запусках в течение следующих 5 лет)"
24. "8 марта 2014 сидел у выхода на посадку напротив выхода на рейс MH370 Malaysia Airlines, который потерпел крушение. Видел, как люди садятся на роковой рейс"
25. "Был свидетелем катастрофы B-52 на авиабазе Фэйрчайлд 24 июня 1994. Я не видел самолёт, но сразу увидел огненный шар"
В результате катастрофы погибли 4 пилота ВВС США.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Хорошие родители и конкурсы интересные.
Ну, сидел у БД всю третью ночь ГКЧП в 91м, но там народу много было.
На крыше одной из башен-близнецов был 26 августа 2001г, но через пару недель там было гораздо интереснее.
А у нас ничего не происходит?