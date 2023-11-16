25 людей, которые стали свидетелями исторических событий

Жизнь непредсказуема. Никогда не знаешь, что увидишь даже в ближайшую минуту. Пользователи форума Reddit поделились, какие исторические события или катастрофы они видели собственными глазами, и в каких событиях приняли участие. Это и уникальный, и пугающий опыт, который оставил след в воспоминаниях каждого из них.