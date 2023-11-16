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25 людей, которые стали свидетелями исторических событий

25 людей, которые стали свидетелями исторических событий

Автор:
16 ноября 2023 21:56
Сообщество : Истории
Метки: Разное   истории   исторические события   катастрофы   люди   свидетели   события   факты   фото   
1904
26

Жизнь непредсказуема. Никогда не знаешь, что увидишь даже в ближайшую минуту. Пользователи форума Reddit поделились, какие исторические события или катастрофы они видели собственными глазами, и в каких событиях приняли участие. Это и уникальный, и пугающий опыт, который оставил след в воспоминаниях каждого из них.

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28 января 1986 года произошла катастрофа шаттла «Челленджер». Челнок шаттла разрушился в результате взрыва внешнего топливного бака - это привело к гибели всех 7 членов экипажа.

При катастрофическом извержении вулкана Сент-Хеленс (в штате Вашингтон, США) погибло 57 человек.


26 декабря 2004 года в Индийском океане произошло подводное землетрясение. Оно вызвало цунами, которое стало самым смертоносным в современной истории, и затронуло берега Индонезии, Шри-Ланки, юга Индии, Таиланда и других стран. Погибло от 225 тысяч до 300 тысяч человек.

"Я был за рулём своего Triumph Spitfire с откидным верхом. Машину слегка поцарапало обломками, я остался невредимым, но знатно перепугался," - рассказал очевидец.


Канадец с раком кости Терри Фокс запустил свой "Марафон надежды". Молодой парень почти 5 месяцев бегал по 42 км в день через всю страну для того, чтобы помочь онкобольным.


12 июня 1994 года актёра О. Джея Симпсона обвинили в убийстве бывшей жены Николь Браун-Симпсон и её любовника. Через год его оправдали и он избежал смертной казни, но позже официально признали вину и потребовали выплатить штраф.


Тревога оказалась ложной: сотрудник экстренной службы по ошибке нажал не на ту кнопку.


"Я был первым репортёром на месте происшествия, поскольку писал о других проблемах на станции ранее. В тот момент, когда я там появился, начали эвакуировать рабочих," - пишет свидетель.


С 29 апреля по 4 мая 1992 года в Лос-Анджелесе происходили массовые беспорядки, повлёкшие гибель 63 человек. Бунт начался, когда суд вынес оправдательный приговор четверым белым полицейским, избившим чернокожего Родни Кинга (он сопротивлялся при аресте за превышение скорости).


25 мая 1986 года в США люди создали живую цепь. 5 до 6,5 миллионов человек взялись за руки и стояли в течение 15 минут. Цель - собрать средства на помощь бедным в Африке и США, и привлечь внимание к проблеме.


26 марта в 1953 году американский ученый-вирусолог Джонас Солк провел первое успешное испытание вакцины против полиомиелита.


На следующий день после инаугурации Дональда Трампа в Вашингтоне прошли масштабные протестные марши. Участвовали 500 тысяч женщин.


28 июня 1997 года боксёр Майк Тайсон откусил ухо своему сопернику, Эвандеру Холифилду.



15 апреля 2013 года на финише Бостонского марафона произошел террористический акт. Прогремело два взрыва, в результате которых погибли три человека, и пострадало 280.


17 октября 1989 года около Сан-Франциско, США, произошло землетрясение, в результате которого погибло 62 человека. Эпицентр землетрясения находился в 10 км от Лома-Приеты - известной горной вершины в районе.


В результате катастрофы погибли 4 пилота ВВС США.



Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Разное   истории   исторические события   катастрофы   люди   свидетели   события   факты   фото   
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11  комментариев
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20k
Bill 2 часа назад
"Принимал участие в испытаниях вакцины. Меня привели туда родители в качестве ДОБРОВОЛЬЦА"
Хорошие родители и конкурсы интересные.
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705
MidMaster 49 минут назад
А мы все с вами свидетели перекроя мира. Интересно, насколько вышеупомянутые исторические события меркнут перед происходящим.
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5k
Fishki_surfer Час назад
Хотел чем-нибудь поделиться и, увы, ничего интересного.
Ну, сидел у БД всю третью ночь ГКЧП в 91м, но там народу много было.
На крыше одной из башен-близнецов был 26 августа 2001г, но через пару недель там было гораздо интереснее.
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22k
babuby Час назад
19. Наверное они до сих пор на Байдена нарадоваться не могут!
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6k
hhwost Час назад
я видел своими глазами обе обороны Белого Дома на набережной.
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6k
hhwost Час назад
"никого не жалко, никого" (с)
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704
Тамара Витальевна 2 часа назад
Интересненько, а кто-нибудь был на каком-нибудь позитивном событии?
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3k
Константин 2 часа назад
Это все в Пендосии.
А у нас ничего не происходит?
Ссылка www.youtube.com
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8k
MPEG-8 2 часа назад
Автоперевод бывает забавит.
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