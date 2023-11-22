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18 известных людей, которые таинственно пропали

18 известных людей, которые таинственно пропали

Автор:
22 ноября 2023 19:56
Сообщество : Истории
Метки: Разное   истории   исчезновение   исчезновения   люди   пропавшие без вести   пропавшие люди   тайны   фото   
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В нашем мире тысячи людей пропадают без вести. Однако, когда исчезает какая-то знаменитость, это становится известно всему миру. Кого-то из них позже находят, другие сталкиваются с горькой судьбой. Узнаем о нескольких загадочных случаях исчезновения известных людей.

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В 1994 году во время путешествия по Центральной Америке Иления исчезла при загадочных обстоятельствах недалеко от Нового Орлеана. Во время расследования местный охранник утверждал, что видел, как девушка, похожая на неё, прыгнула в реку Миссисипи. Но поиски береговой охраны не обнаружили никаких следов тела девушки. Кто-то, напротив, утверждал, что она жива. Но в 2014 году актриса по просьбе отца была объявлена ​​​​мёртвой.


Китайская актриса Фань Бинбин приобрела мировую известность после роли в фильме "Люди Икс: Дни минувшего будущего". После 1 июля 2018 года девушка внезапно исчезла, перестав появляться в соцсетях. СМИ никак не комментировали её местонахождение. Оказалось, китайское правительство обнаружило, что она уклоняется от уплаты налогов. Только спустя несколько месяцев актриса неожиданно появилась - она опубликовала публичное письмо, в котором раскаялась и попросила прощения.


Шон Флинн, сын известного в своё время голливудского актёра Эррола Флинна, пытался заняться актёрской деятельностью - но особых успехов не добивался. Во время войны во Вьетнаме он работал фотожурналистом, и внезапно исчез в 1970 году в Камбодже вместе с журналисткой Даной Стоун. Широко распространено мнение, что их схватили вьетконговцы, и впоследствии они были убиты красными кхмерами - камбоджийской коммунистической организацией.


Джо Пихлер получил известность благодаря ролям в фильмах "Бетховен" и "Студенческая команда". После звёздного детства он взял перерыв в учёбе, чтобы закончить среднюю школу. Собираясь вернуться к актёрской деятельности в 2006 году, парень внезапно исчез. Несмотря на признаки, указывающие на самоубийство, его семья утверждала, что он никогда не смог бы этого сделать.


Ричи Эдвардс, панк-музыкант и гитарист группы Manic Street Preachers, в 1991 году получил известность после спора с журналистом, который поставил под сомнение подлинность его группы. Когда его спросили, серьёзно ли он относится к своему творчеству, в ответ Эдвардс вырезал у себя на руке слова 4REAL ("По-настоящему"). В 1995 году музыкант пропал. Сначала подозревали, что это пиар-ход, но со временем стало ясно, что Эдвардс действительно исчез. Позже его машину нашли брошенной возле моста, где многие совершали самоубийство. Однако, его семья отрицала такой вариант.


В 2000 году Рико Харрис, подающий надежды игрок американской баскетбольной команды "Гарлем Глобтроттерс", пристрастился к алкоголю. Одним вечером он ехал на машине в Сиэтл к своей девушке, но так и не доехал. Позже нашли его машину - он бросил её в окрестностях Сакраменто, оставив внутри бумажник и кредитные карты. Судьба спортсмена оказалась окутанной тайной - он до сих пор не найден.


В 1974 году британский лорд Лукан, который претендовал на роль Джеймса Бонда, был замешан в криминале. После развода он пытался убить свою жену, но в темноте спутал её с няней, Сандрой Риветт, и смертельно ранил её. После этого Лукан исчез, что вызвало множество предположений о его судьбе.


Американский баскетболист Бизон Дил (Брайан Уильямс) после окончания спортивной карьеры вёл эксцентричный образ жизни, и отправился в Азию - исследовать мир. Он пропал без вести в возрасте 33 лет: его яхта Hakuna Matata, предназначенная для плавания по маршруту Таити-Гавайи, исчезла. Главным подозреваемым в инциденте, а также убийстве самого Дила, посчитали его родного брата, Майлза Дэборда. Он плавал на яхте вместе с братом и его девушкой, но после инцидента его несколько раз видели на Таити. Полиция предположила, что брат убил и Дила, и его девушку, и шкипера, чтобы воспользоваться деньгами брата. Позже, в 2002 году, Майлз Дэборд покончил жизнь самоубийством, приняв несовместимую с жизнью дозу инсулина.


Амелия Эрхарт, первая женщина-пилот и американская писательница, исчезла в 1937 году во время попытки совершить кругосветный полёт. Загадка её исчезновения до сих пор не разгадана. Её самолёт приземлился на одном из островов Тихого океана, но военно-морские силы США, не проводя расследования, сочли это мистификацией. Есть версии, что её могли взять в плен японцы, а также, что она несколько месяцев выживала на необитаемом острове.


Шведский режиссёр Даниель Линд Лагерлёф в октябре 2011 года осматривал местность в окрестностях Танумсхеде (Швеция) для съёмок своего следующего фильма. Там он бесследно исчез. Предполагается, что сильные волны в природном заповеднике Тьюрпаннан сбили его с ног. Хотя свидетелей нет, режиссёр считается погибшим.


В 1910 году стало известно об исчезновении Дороти Арнольд, 25-летней американской начинающей писательницы и светской львицы. Она ушла покупать вечернее платье, и пропала. Семья девушки наняла частных детективов для расследования, но её так и не нашли. Появились различные версии, в том числе самоубийство или неудачный аборт.


В 1949 году американская актриса Джин Спенглер бесследно исчезла, что вызвало широкий общественный резонанс. В ночь исчезновения она собиралась встретиться с бывшим мужем и обсудить выплату алиментов, а также пойти на съёмку. Позже в парке нашли её сумочку, а внутри - записку, где она писала, что хочет сделать аборт. Есть версии, что её мог убить бывший муж, или она скончалась после неудачного аборта - но Спенглер до сих пор числится пропавшей без вести.


В 60-70-е годы Джим Салливан, американский фолк-рокер, бесследно исчез в Нью-Мексико - за несколько дней до своего концерта. Полиция нашла его брошенную машину на улице, а вещи - в мотеле. Самого Джима так и не нашли, но по словам его близких друзей, "он бы никогда не оставил свою гитару по собственной воле".


В начале 80-х годов пропал основатель канадской рок-группы Loverboy, Скотт Смит. Парень таинственно исчез в море 30 ноября 2000 года. Считается, что он пропал с палубы яхты, на которой плавал, недалеко от берега. Его посчитали погибшим, но никаких доказательств не нашли.


Американский боксёр Джим Робинсон известен тем, что сразился с Мухаммедом Али в Майами-Бич 7 февраля 1961 года - он в последнюю минуту заменил Уилли Гуллатта. В 1979 году у Робинсона взяли последнее интервью, после которого он буквально исчез. Его местонахождение было никому не известно. В 2009 году спортивный журналист ESPN Райт Томпсон написал статью о своих шестилетних безуспешных попытках найти его.


Джимми Хоффа, американский профсоюзный лидер, неожиданно исчез в 1975 году при невыясненных обстоятельствах. Это случилось после того, как он запланировал встречу с детройтскими бандитами. Перед исчезновением он позвонил из автомата своей жене и сказал, что его "кинули". Есть предположения, что Хоффа был как-то связан с организованной преступностью.


В мае 2020 года бывший рестлер и актёр Шад Гаспард пропал у побережья Калифорнии. Он отдыхал на берегу с женой и сыном, и во время купания его унесло отбойным течением. Он успел спасти супругу и ребёнка, а сам пропал. Только через несколько дней спасатели нашли его тело на одном из городских пляжей.


Исчезновение Азарии Чемберлен - самый известный случай пропажи человека в истории Австралии. Маленькая Азария в возрасте девяти недель пропала рядом со скалами Улуру во время прогулки с родителями. Мать девочки, Линда Чемберлен, утверждала, что её ребенка убила собака динго. Первоначально Линду Чемберлен обвинили в убийстве дочери и арестовали, но улики, в том числе одежда девочки, найденная рядом с кемпингом три года спустя, подтвердили версию родителей. Позже Линду Чемберлен освободили из тюрьмы.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Разное   истории   исчезновение   исчезновения   люди   пропавшие без вести   пропавшие люди   тайны   фото   
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13  комментариев
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Zmey8838 Час назад
Сент Экзюпери, Дизель, много их
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41k
Example 6.2.6 3 минуты назад
Ну там где пропадают богатые, в первую очередь надо присматриваться к близким родственничкам, либо к тем кто указан в завещании. Не все готовы ждать наследства долгие годы, да и человек может передумать..

Ссылка coub.com
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3k
Пластичный Дятел 23 минуты назад
Филип Тейлор Крамер бас-гитарист группы Iron Butterfly 1970-х годов. После ухода из музыки он получил образование по специальности инженера авиационно-космической техники. Работал над усовершенствованием ракеты MX по заказу Министерства обороны США. Позже работал в компьютерной индустрии; занимался разработкой методов фрактального сжатия изображений и распознавания лиц. Пропал без вести 12 февраля 1995 года.
29 мая 1999 года на дне каньона Декер близ Малибу фотографами были обнаружены автомобиль Ford Aerostar, который принадлежал Крамеру, а также останки его тела
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11k
kaboza 24 минуты назад
у меня сосед косарь занял...пропал...
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1k
Алексей Полчаса назад
Так в 80-х или в 2000?
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27k
Axel 39 минут назад
Майкл Рокфеллер (англ. Michael Rockefeller; 18 мая 1938 предположительно 1961) американский этнограф и антрополог, исследователь, сын политика и банкира Нельсона Олдрича Рокфеллера. Пропал без вести во время экспедиции в Новой Гвинее.

До сих пор точно не установлено, что произошло с Майклом Рокфеллером. Многие склонялись к тому, что утонуть в реке или подвергнуться нападению крокодилов он не мог. По самой распространённой версии, Рокфеллер был убит и съеден асматами

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2k
Bobbus 43 минуты назад
Хоффа убил Де Ниро, я по ящику видел.
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9k
Лаврентий 52 минуты назад
https://ru.wikipedia.org/wiki/Рокфеллер,_Майклhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Рокфеллер,_Майкл
Этого забыли упомянуть
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2k
Владислав Час назад
Оскар Зета Акоста
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255
Нежмисто Живисто Час назад
1. Это дочь Аль Бано и Ромины Пауэр. Пропавшую искали все, - полиция США, волонтеры, частных детективы и даже мафия. Доны с пониманием отнеслись к горю родителей, которые, кстати, пообещали вознаграждение в 100 млн долларов тому, кто найдет их дочь, но все поиски были тщетными. После одного интервью, где Аль сказал, что пропавшая Иления скорее всего мертва, Ромина обвинила мужа в предательстве дочери и подала на развод.
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414
Elfima Час назад
Шад Гаспард скорее погиб, а не пропал
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20k
Bill Час назад
Если очень сильно богатые - то спрятались, чтобы налоги не платить.
<сарказм>
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