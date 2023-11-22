18 известных людей, которые таинственно пропали

Американский баскетболист Бизон Дил (Брайан Уильямс) после окончания спортивной карьеры вёл эксцентричный образ жизни, и отправился в Азию - исследовать мир. Он пропал без вести в возрасте 33 лет: его яхта Hakuna Matata, предназначенная для плавания по маршруту Таити-Гавайи, исчезла. Главным подозреваемым в инциденте, а также убийстве самого Дила, посчитали его родного брата, Майлза Дэборда. Он плавал на яхте вместе с братом и его девушкой, но после инцидента его несколько раз видели на Таити. Полиция предположила, что брат убил и Дила, и его девушку, и шкипера, чтобы воспользоваться деньгами брата. Позже, в 2002 году, Майлз Дэборд покончил жизнь самоубийством, приняв несовместимую с жизнью дозу инсулина.