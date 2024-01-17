92-летняя спортсменка попала в Книгу рекордов Гиннесса

По словам Янг, если бы она могла покататься на лыжах в любой точке мира, то это было бы Женевское озеро в Швейцарии. Обычно она катается на лыжах вместе со своими детьми, внуками и правнуками, которые были рады узнать о её титуле рекордсменки. По её словам, внуки — её тренеры и главные болельщики.

"Мой муж считает меня сумасшедшей. Друзья были удивлены моему рекорду, а семья очень поддержала. Сама я до сих пор не могу в это поверить. Это большая честь для меня," — говорит Янг.