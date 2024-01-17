92-летняя спортсменка попала в Книгу рекордов Гиннесса

Возраст — это всего лишь цифра. И некоторые люди не перестают доказывать это! 92-летняя Дван Якобсен Янг, например, официально является старейшей в мире воднолыжницей. Недавно эта смелая женщина попала в Книгу рекордов Гиннесса.
92-летняя американка Дван Якобсен Янг попала в Книгу рекордов Гиннесса, став самой пожилой в мире воднолыжницей. Она увлекается водными лыжами с 1961 года — она начала кататься в возрасте 29 лет, и с тех пор обожает этот спорт. У неё есть домик на озере Бэр, и они с семьёй каждое лето подолгу катаются на водных лыжах.
"У меня всегда бабочки порхают в животе перед тем, как я встаю на водные лыжи. Когда я на воде, я чувствую вдохновение," — говорит рекордсменка.
По словам Янг, если бы она могла покататься на лыжах в любой точке мира, то это было бы Женевское озеро в Швейцарии. Обычно она катается на лыжах вместе со своими детьми, внуками и правнуками, которые были рады узнать о её титуле рекордсменки. По её словам, внуки — её тренеры и главные болельщики.
"Мой муж считает меня сумасшедшей. Друзья были удивлены моему рекорду, а семья очень поддержала. Сама я до сих пор не могу в это поверить. Это большая честь для меня," — говорит Янг.
Эта смелая женщина также призналась, что мечтает покататься на лыжах и по снегу — и поставить на них какой-нибудь рекорд. Она говорит, что водные лыжи научили её никогда не сдаваться в достижении целей, а ещё — она советует всем не бояться пробовать новое в любом возрасте.
"Не бойтесь попробовать себя в новом виде спорта, даже если вы уже в возрасте. Вы способны на большее, чем вам кажется," — говорит Янг.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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