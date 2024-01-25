Террористку Дарью Трепову* приговорили к 27 годам колонии

Также с неё взыщут 16 495 000 рублей компенсации по гражданским искам.
2 апреля 2023 года в одном из питерских кафе проходила творческая встреча с военкором Владленом Татарским. На ней была Дарья Трепова - она вручила журналисту статуэтку и поблагодарила за работу.
Через несколько минут раздался взрыв. Татарский погиб на месте, более 30 человек получили ранения.
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Трепова скрылась с места преступления и отправилась колесить по городу на такси. Она несколько раз меняла машины и через несколько часов приехала к своему знакомому - Дмитрию Касинцеву. На следующий день девушку задержали в его квартире.
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Суд длился несколько месяцев. Девушка проходила по трём статьям: теракт (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК), незаконный оборот взрывных устройств (ч. 4 ст. 222.1 УК), подделка документов (ч. 4 ст. 327 УК).
На заседаниях Трепова утверждала, что понятия не имела о взрывчатке. Якобы думала, что в статуэтке находится прослушивающее устройство. И говорила:
Я не знала, кто такой Владлен Татарский. Когда мы встречались с ним лично, он мне показался добродушным. Мужчина с чувством юмора, у меня не было к нему ненависти. Я не желала ему смерти.
Сегодня прозвучал вердикт: Дарья Трепова признана виновной, её ждёт 27 лет колонии общего режима и штраф в 600 тысяч рублей. Также с неё взыщут 16,4 млн. рублей по гражданским искам, которые подали пострадавшие в том теракте.
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Дмитрия Касинцева тоже признали виновным и присудили ему 1 год и 9 месяцев колонии общего режима за укрывательство.
*Дарья Трепова внесена в реестр террористов и экстремистов.
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А мне нисколько не жаль её, я искренне рад правосудию без соплей.
Да воздастся каждому по делам его, как учит нас православие.
Хорошо, что нет смертной казни. Пусть медленно каждый день угасает, чтобы через 27 лет через загубленную жизнь пришло покаяние.
А у меня возникла ассоциация из известного фильма Великого украинского актера и режиссера: "Развалинами Рейхстага удовлетворен" ...