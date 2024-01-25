Террористку Дарью Трепову* приговорили к 27 годам колонии

2 апреля 2023 года в одном из питерских кафе проходила творческая встреча с военкором Владленом Татарским. На ней была Дарья Трепова - она вручила журналисту статуэтку и поблагодарила за работу.

Через несколько минут раздался взрыв. Татарский погиб на месте, более 30 человек получили ранения.