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Террористку Дарью Трепову* приговорили к 27 годам колонии

Террористку Дарью Трепову* приговорили к 27 годам колонии

Автор:
25 января 2024 15:44
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Владлен Татарский   взрыв   дарья трепова   приговор   теракт   террористка   экстремистка   
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Также с неё взыщут 16 495 000 рублей компенсации по гражданским искам.

2 апреля 2023 года в одном из питерских кафе проходила творческая встреча с военкором Владленом Татарским. На ней была Дарья Трепова - она вручила журналисту статуэтку и поблагодарила за работу.

Через несколько минут раздался взрыв. Татарский погиб на месте, более 30 человек получили ранения.

Трепова скрылась с места преступления и отправилась колесить по городу на такси. Она несколько раз меняла машины и через несколько часов приехала к своему знакомому - Дмитрию Касинцеву. На следующий день девушку задержали в его квартире.

Суд длился несколько месяцев. Девушка проходила по трём статьям: теракт (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК), незаконный оборот взрывных устройств (ч. 4 ст. 222.1 УК), подделка документов (ч. 4 ст. 327 УК).
На заседаниях Трепова утверждала, что понятия не имела о взрывчатке. Якобы думала, что в статуэтке находится прослушивающее устройство. И говорила:

Я не знала, кто такой Владлен Татарский. Когда мы встречались с ним лично, он мне показался добродушным. Мужчина с чувством юмора, у меня не было к нему ненависти. Я не желала ему смерти.

Сегодня прозвучал вердикт: Дарья Трепова признана виновной, её ждёт 27 лет колонии общего режима и штраф в 600 тысяч рублей. Также с неё взыщут 16,4 млн. рублей по гражданским искам, которые подали пострадавшие в том теракте.

Дмитрия Касинцева тоже признали виновным и присудили ему 1 год и 9 месяцев колонии общего режима за укрывательство.

*Дарья Трепова внесена в реестр террористов и экстремистов.

Источник:

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Метки: Видео   Владлен Татарский   взрыв   дарья трепова   приговор   теракт   террористка   экстремистка   
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70  комментариев
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3k
Илья 2 часа назад
Верните смертную казнь !
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25k
Slawa49 36 секунд назад
на видео смотришь и офигиваешь, взрыв вылетаеют окна, машины продолжают ехать, а кули у нас так каждый день, НО самое главное в том что и автобус возможно полный людей продолжает ехать вдоль кафе, а если бы второй, более мощный взрыв и полный автобус фарша???
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14k
KotSkripaley 4 минуты назад
Показушники, стрелочнице влепили по всей строгости. До заказчиков добраться, руки коротки. Плебсу-электорату много не надо, перед выборами показали постановку театральную и вера "доброго царя" ещё на 6 лет обеспечена. А потом помилуют когда страсти улягутся. Россия - щедрая душа!!!
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6k
Мотыль ВС 10 минут назад
Плохо ей жилось, теперь наверно лучше будет.
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456
Максим 20 минут назад
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1k
Татьяна Баженова Полчаса назад
16 миллионов... А заработает ли она их когда-нибудь?
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480
zu4ara Полчаса назад
Всегда смотрел "Вечерний Владлен", подписан был на него. Он ещё помню спросил, как вы хотите чтоб называлось, "вечерний владлЕн" или "вечерний владлЭн"... Нормальный парень был.
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14k
ron Полчаса назад
Чтоб отдать 17 млн за 27 лет, ей придется зарабатывать по 52 тыс в месяц.
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2k
Остап_Бендер_Задунайский 37 минут назад
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5k
Горожанин 45 минут назад
Почему не пожизненное?
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7k
alex 48 минут назад
жёстко
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4k
solovei7 54 минуты назад
В 26 получить 27, где мозг у этих либерастов?
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286
Bocman 57 минут назад
в виде исключения ей нужно было выдать пожизненное без права на удо
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9k
Бритва Час назад
женских тюрем не бывает, да? только колонии? а следовало бы.
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60k
Александр Час назад
Вроде как должно быть жаль её, она мне в дочки годится по возрасту. Так глупо улыбалась, не понимала что натворила, не осознавала последствий....
А мне нисколько не жаль её, я искренне рад правосудию без соплей.
Да воздастся каждому по делам его, как учит нас православие.
Хорошо, что нет смертной казни. Пусть медленно каждый день угасает, чтобы через 27 лет через загубленную жизнь пришло покаяние.

А у меня возникла ассоциация из известного фильма Великого украинского актера и режиссера: "Развалинами Рейхстага удовлетворен" ...
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4k
Василий Афиногенов Час назад
что то легко отделалась...
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7k
alex Час назад
офуеть девка себе жизнь сломала...
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1k
Дмитрий Час назад
Мразь с одной извилиной. Не задержится она долго на зоне, лет через пять, бревнышком пришибет или перо случайно наткнется.
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33k
Slonyash Час назад
Надеюсь навалята это смотрят, а у кого мозги есть, может и выводы какие то сделают...
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727
Александр Шевченко Час назад
Да уж, как страшно жить , зайдёшь так кофе попить и всё напился...
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Олег Час назад
Что-то она сегодня не лыбится..... расскажите ей смешной анекдот! Выйдет она в возрасте 53 года..... Навальнятко без мозгов
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