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В Подмосковье силовики обезвредили заминированный автомобиль

В Подмосковье силовики обезвредили заминированный автомобиль

Автор:
19 февраля 2024 13:58
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   бомба   взрывчатка   лобня   машина   силовики   спецслужбы   теракт   
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Машина была припаркована у здания Росреестра.

Сегодня в подмосковной Лобне ввели режим оповещения о чрезвычайных ситуациях, а из четырёх домов на улицы Дружбы эвакуировали 340 человек. Их разместили в ближайших школах.

Всё из-за угрозы взрыва.

Около 10:00 по мск, силовики получили сигнал о предполагаемой бомбе (СВУ), заложенной в автомобиле «Шкода Йети» у здания Росреестра. На место немедленно выехали представители нескольких ведомств и оцепили территорию. Об этом сообщила врио главы города Анна Кротова в своём тг-канале:

По данным SHOT, около 13:00 СВУ подорвали с помощью робота.

Силовики обезвредили заминированную машину в подмосковной Лобне, угроза снята, - сообщили в экстренных службах.

Все эвакуированные жители вскоре вернутся домой. Задержали и мужчину, который предположительно готовил теракт. Его личность установлена, сейчас с ним работают спецслужбы.

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Метки: Видео   бомба   взрывчатка   лобня   машина   силовики   спецслужбы   теракт   
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15  комментариев
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207
Алексей 6 часов назад
Ставлю на салоедов
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14k
KotSkripaley 3 часа назад
Совершенно не бандитская бибика, кого в ней взрывать собрались?
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21k
иванов дмитрий 4 часа назад
Лобня - не большой город.
Единственно - Шереметьево рядом.
Улица Дружбы - маленькая улица, почти на окраине.
Очень странный выбор для теракта.
.
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26k
ЦСКА 5 часов назад
Надо разъ.е.б.а.т,ь киевское БТИ!
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42k
Example 6.2.6 5 часов назад
Как крымский мост в разгар войны взрывают, так несколько тонн взрывчатки найти не могут в здоровенной фуре, или БПЛА прилетает и по Кремлю шарашит мимо всяких ПВО.. а тут какую-то машину неприметную со взрывчаткой выявили, и главное - успели ж обезвредить. А предполагаемые террористы не догадались ни удалённого детонатара присобачить и следить за своим мега фугасом, ни специальных устройств на неизвлекаемость ВВ.. ничего.. и таймер на подрыв наверное установили на 17 августа 2025 года.
По моему, после стольких провалов спец служб в последнее время, они сами решили себе репутацию поднять. Эдакая пиар акция.. сами поставили, сами обезвредили, "Смотрите какие мы - молодцы. Не зря свой хлеб едим"
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38k
АнтонПолднев 5 часов назад
Странный какой-то теракт. Не думаю, что территория вокруг здания Росреестра самое оживлённое место в Лобне. Хотя могу и ошибаться.
Если только против конкретного человека затевалось, тогда другое дело.
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14k
кот базилий 6 часов назад
Учения или кино снимали.
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August

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