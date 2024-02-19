В Подмосковье силовики обезвредили заминированный автомобиль

Машина была припаркована у здания Росреестра.
Сегодня в подмосковной Лобне ввели режим оповещения о чрезвычайных ситуациях, а из четырёх домов на улицы Дружбы эвакуировали 340 человек. Их разместили в ближайших школах.
Всё из-за угрозы взрыва.
Около 10:00 по мск, силовики получили сигнал о предполагаемой бомбе (СВУ), заложенной в автомобиле «Шкода Йети» у здания Росреестра. На место немедленно выехали представители нескольких ведомств и оцепили территорию. Об этом сообщила врио главы города Анна Кротова в своём тг-канале:
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По данным SHOT, около 13:00 СВУ подорвали с помощью робота.
Силовики обезвредили заминированную машину в подмосковной Лобне, угроза снята, - сообщили в экстренных службах.
Все эвакуированные жители вскоре вернутся домой. Задержали и мужчину, который предположительно готовил теракт. Его личность установлена, сейчас с ним работают спецслужбы.
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Единственно - Шереметьево рядом.
Улица Дружбы - маленькая улица, почти на окраине.
Очень странный выбор для теракта.
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сегодня проезжал после обеда по этой улице- тишина.
я еще удивился когда прочитал.
По моему, после стольких провалов спец служб в последнее время, они сами решили себе репутацию поднять. Эдакая пиар акция.. сами поставили, сами обезвредили, "Смотрите какие мы - молодцы. Не зря свой хлеб едим"
Если только против конкретного человека затевалось, тогда другое дело.
Бывает....