В Подмосковье силовики обезвредили заминированный автомобиль

Сегодня в подмосковной Лобне ввели режим оповещения о чрезвычайных ситуациях, а из четырёх домов на улицы Дружбы эвакуировали 340 человек. Их разместили в ближайших школах.

Всё из-за угрозы взрыва.

Около 10:00 по мск, силовики получили сигнал о предполагаемой бомбе (СВУ), заложенной в автомобиле «Шкода Йети» у здания Росреестра. На место немедленно выехали представители нескольких ведомств и оцепили территорию. Об этом сообщила врио главы города Анна Кротова в своём тг-канале: