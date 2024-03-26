Смертник-узбек, ранее учившийся в Санкт-Петербурге, взорвал себя у входа в банк в Афганистане

В результате взрыва погибли 19 человек, ранено еще около 20.
21 марта экстремист-смертник взорвал себя у входа в банк в Кандагаре. Сообщается о гибели по меньшей мере 19 человек, более 20 были ранены.
Жертвами теракта стали охранявшие банк талибы и госслужащие, стоявшие в очереди за зарплатой.
Осторожно! Видео содержит сцены смерти!
По данным источников афганской разведки, теракт в Кандагаре совершил гражданин Узбекистана Асадбек Мадияров.
Как сообщает подконтрольный ГУР "Талибана"* ресурс Al Mersaad, мужчина фигурировал под именем Муавии Панджшери. Известно, что Мадияров за два месяца до совершения теракта проходил подготовку в лагере ИГ** на территории пакистанской провинции Белуджистан.
Если верить СМИ, террорист до 2021 года учился в университете Санкт-Петербурга, затем вернулся на родину, после чего стал радикальным исламистом.
МИД РФ решительно осудил теракт, унесший жизни десятков мирных людей. "Надеемся, что афганские власти смогут найти и привлечь к ответственности организаторов теракта в Кандагаре", - резюмировала официальный представитель ведомства Мария Захарова.
*организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
**запрещено в РФ
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Взрывают себя в основном салафиты и ваххабиты. Самые радикальные и безмозглые представители этой веры.
Для спуска детонатора надо лишь веровать в аллаха. Мозги и грамота не нужна.