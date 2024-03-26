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Смертник-узбек, ранее учившийся в Санкт-Петербурге, взорвал себя у входа в банк в Афганистане

Смертник-узбек, ранее учившийся в Санкт-Петербурге, взорвал себя у входа в банк в Афганистане

Автор:
26 марта 2024 09:03
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Афганистан   Банк   Видео   взрыв   смертник   теракт   торрорист   
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В результате взрыва погибли 19 человек, ранено еще около 20.

21 марта экстремист-смертник взорвал себя у входа в банк в Кандагаре. Сообщается о гибели по меньшей мере 19 человек, более 20 были ранены.


Жертвами теракта стали охранявшие банк талибы и госслужащие, стоявшие в очереди за зарплатой.



По данным источников афганской разведки, теракт в Кандагаре совершил гражданин Узбекистана Асадбек Мадияров.


Как сообщает подконтрольный ГУР "Талибана"* ресурс Al Mersaad, мужчина фигурировал под именем Муавии Панджшери. Известно, что Мадияров за два месяца до совершения теракта проходил подготовку в лагере ИГ** на территории пакистанской провинции Белуджистан.


Если верить СМИ, террорист до 2021 года учился в университете Санкт-Петербурга, затем вернулся на родину, после чего стал радикальным исламистом.


МИД РФ решительно осудил теракт, унесший жизни десятков мирных людей. "Надеемся, что афганские власти смогут найти и привлечь к ответственности организаторов теракта в Кандагаре", - резюмировала официальный представитель ведомства Мария Захарова.


*организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

**запрещено в РФ

Источник:

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Метки: Ynews   Афганистан   Банк   Видео   взрыв   смертник   теракт   торрорист   
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10  комментариев
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153
DuckTales 2 часа назад
Они же вроде все одной веры , там-то что за терки ?
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30k
Aqueronte 4 минуты назад
А не мог он взорваться где-то в немноглюдном месте, например, в степи? На хрен он в банк то пришел?
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8k
Alex 6 минут назад
Кредит не дали?
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57
Mikahil A 45 минут назад
А скорее всего, он учась в универе все равно с диаспорой местной поддерживал отношения. Вот и результат. Любая диаспора - готовая террористическая ячейка
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parallax Час назад
Непонятно, на кой было учиться в универе?
Для спуска детонатора надо лишь веровать в аллаха. Мозги и грамота не нужна.
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1917 постов (1906 в горячем)

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