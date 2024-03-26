Смертник-узбек, ранее учившийся в Санкт-Петербурге, взорвал себя у входа в банк в Афганистане

21 марта экстремист-смертник взорвал себя у входа в банк в Кандагаре. Сообщается о гибели по меньшей мере 19 человек, более 20 были ранены.





Жертвами теракта стали охранявшие банк талибы и госслужащие, стоявшие в очереди за зарплатой.



