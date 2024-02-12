Парней, снявших скальп с молодого человека в Электростали, приговорили к 3,5 годам строгого режима

Прошлым летом 19-летний Юрий попросил закурить у двух проходящих парней в подмосковной Электростали. Те сигаретой не поделились, зато «спросили за внешний вид» - у молодого человека был на голове ирокез. Из-за причёски всё и случилось.

Парни обматерили неформала, назвали «петухом», потом избили и повалили на асфальт. Один из гопников достал нож и срезал ирокез с головы, зацепив кожу. Пострадавший чуть не умер от потери крови и болевого шока.

Парня на «скорой» увезли в реанимацию. Позже он сообщил, что умирать не собирается и надеется пойти на поправку: