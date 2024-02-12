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Парней, снявших скальп с молодого человека в Электростали, приговорили к 3,5 годам строгого режима

Парней, снявших скальп с молодого человека в Электростали, приговорили к 3,5 годам строгого режима

Автор:
12 февраля 2024 16:52
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   гопники   ирокез   неформал   парень   приговор   скальп   электросталь   
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Юноша хотел стрельнуть у прохожих сигарету и чуть не лишился жизни.

Прошлым летом 19-летний Юрий попросил закурить у двух проходящих парней в подмосковной Электростали. Те сигаретой не поделились, зато «спросили за внешний вид» - у молодого человека был на голове ирокез. Из-за причёски всё и случилось.

Парни обматерили неформала, назвали «петухом», потом избили и повалили на асфальт. Один из гопников достал нож и срезал ирокез с головы, зацепив кожу. Пострадавший чуть не умер от потери крови и болевого шока.

Парня на «скорой» увезли в реанимацию. Позже он сообщил, что умирать не собирается и надеется пойти на поправку:

Сам более или менее. Только когда встаю, всё-таки немного в глазах темнеет.

Когда он оклемался - Юрия перевезли в столицу для пересадки кожи. Его обидчиков вскоре задержали и посадили в СИЗО.

Один из нападавших по имени Зафар. Он признался, что снять скальп было его идеей.

Во время следствия по этому делу, молодой человек говорил, что к нему обращались родственники нападавших и предлагали «утрясти вопрос», но он наотрез отказался.

Сегодня подсудимые получили по 3,5 года в колонии строгого режима по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью».

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Метки: Видео   гопники   ирокез   неформал   парень   приговор   скальп   электросталь   
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29  комментариев
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247
ruslan d Час назад
Хорошо , но мало ...
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6k
Кистень Минуту назад
И опять о.с.л.о.ё.б.ы.
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17k
a_komolow 12 минут назад
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116
Иван Иванов 15 минут назад
По сути дела это поощрение.
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20k
Shtoppi 16 минут назад
простите за такой вопрос: «почему так мало?»
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3k
PbIBOK 20 минут назад
На бледнолицых что то не похожи. "Новые индейцы" орудуют не в той стране.
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21k
babuby 24 минуты назад
Мало того что это преступление против личности, так ещё и против Конституции. Которая, вроде как, гарантирует права и свободы.
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1k
Flint Полчаса назад
Дикий запад прям - не понравился ирокез, решили снять скальп. Куда смотрел шериф?
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12k
Злобный Полчаса назад
Эээ разве строгачь минимум не 5 дают? Вроде нет такого, 1,2,3г строгого режима. Там кажется от 5 лет начинается
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12k
Трив 36 минут назад
Через 3,5 года снять с них скальпы и депортировать в родной аул.
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7k
Alex 51 минуту назад
Мало. Я бы расстрелял
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78k
Viktor 56 минут назад
Пипец, прямо как на диком западе!

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5
Delhana Час назад
Я вот заметил, что тут куча подобных новостей, и у всех фигурантов растительность на рыле одного типа. Это уже почти отличительный признак, увидел эту мерзкую кизду на роже - "стреляй первым".
Типа они так самоопределяются, типа тюремных татух, или есть в этом уродстве другой скрытый смысл?
Это типа какая-то ущербная субкультура типа ауе, чтоб стазу было видно что конченый ушлепок?
Чисто по теме просветите.
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5k
Горожанин Час назад
А что так много дали? Можно было вообще отпустить. Гуманизм же нашего самого шкиманного суда должен быть по полной программе, а не так однобоко.
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2k
Rom Час назад
Ну мало же 3,5 года
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9k
Pravednik84 Час назад
=== Во время следствия по этому делу, молодой человек говорил, что к нему обращались родственники нападавших и предлагали «утрясти вопрос» ===
Чтобы ещё кого нить порезать? Если не утрясать, то слишком большой расход получается.

По этому инциденту "утрясти вопрос" можно только в вопросе моральных страданий (тут я не против такой попытки), остальное не сильно должно зависеть от пострадавшего и всё лечение и прочие радости решения суда должно пройти на автомате.
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August

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