Парней, снявших скальп с молодого человека в Электростали, приговорили к 3,5 годам строгого режима

Юноша хотел стрельнуть у прохожих сигарету и чуть не лишился жизни.
Прошлым летом 19-летний Юрий попросил закурить у двух проходящих парней в подмосковной Электростали. Те сигаретой не поделились, зато «спросили за внешний вид» - у молодого человека был на голове ирокез. Из-за причёски всё и случилось.
Парни обматерили неформала, назвали «петухом», потом избили и повалили на асфальт. Один из гопников достал нож и срезал ирокез с головы, зацепив кожу. Пострадавший чуть не умер от потери крови и болевого шока.
Парня на «скорой» увезли в реанимацию. Позже он сообщил, что умирать не собирается и надеется пойти на поправку:
Сам более или менее. Только когда встаю, всё-таки немного в глазах темнеет.
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Когда он оклемался - Юрия перевезли в столицу для пересадки кожи. Его обидчиков вскоре задержали и посадили в СИЗО.
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Один из нападавших по имени Зафар. Он признался, что снять скальп было его идеей.
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Во время следствия по этому делу, молодой человек говорил, что к нему обращались родственники нападавших и предлагали «утрясти вопрос», но он наотрез отказался.
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Сегодня подсудимые получили по 3,5 года в колонии строгого режима по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью».
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Типа они так самоопределяются, типа тюремных татух, или есть в этом уродстве другой скрытый смысл?
Это типа какая-то ущербная субкультура типа ауе, чтоб стазу было видно что конченый ушлепок?
Чисто по теме просветите.
Чтобы ещё кого нить порезать? Если не утрясать, то слишком большой расход получается.
По этому инциденту "утрясти вопрос" можно только в вопросе моральных страданий (тут я не против такой попытки), остальное не сильно должно зависеть от пострадавшего и всё лечение и прочие радости решения суда должно пройти на автомате.