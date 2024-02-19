В Мелитополе во время детских спортивных соревнований сработал заряженный гранатомёт

Пострадали 6 человек, из них двое - дети.
В Мелитополе в детско-юношеской спортивной школе № 3 17 февраля проводились спортивно-патриотические соревнования, во время которых сдетонировал боеприпас гранатомёта.
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Во время демонстрации заряженного (!) оружия кто-то нажал на курок. Параллельно шёл турнир по самбо - в результате несколько человек пострадали. К счастью, выстрелом всего лишь разбило стёкла, и у пострадавших из травм - только порезы.
В этой истории непонятно многое. Как в школу могли принести работающий гранатомёт, почему он был заряжен и кто отслеживал безопасность мероприятия? Сейчас в инциденте разбирается Следственный Комитет.
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов уточнил, что пострадавшим оказали помощь на месте. Обошлось без госпитализации.
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Думаю что нифига там не сдетонировало. Иначе были бы трупы. Ракета вышла, а выходит она из РПГ выдавая очень мощную струю газов сзади. Он неё и пострадали (без серьёзных ранений)
Взводится на боевой взвод ракета через метров 15 полёта. Если до этого времени ударится, то детонации боеприпаса не происходит. Была бы детонация в закрытом помещении - там бы уносили трупы пачками.
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в смысле - "кто-то" ?!
а вот
её погубит собственный дурак ...
ГОЙДААААА !!!!!