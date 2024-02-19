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В Мелитополе во время детских спортивных соревнований сработал заряженный гранатомёт

В Мелитополе во время детских спортивных соревнований сработал заряженный гранатомёт

Автор:
19 февраля 2024 08:48
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Запорожье   Мелитополь   СК РФ   взрыв   гранатомёт   соревнование по самбо   
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Пострадали 6 человек, из них двое - дети.

В Мелитополе в детско-юношеской спортивной школе № 3 17 февраля проводились спортивно-патриотические соревнования, во время которых сдетонировал боеприпас гранатомёта.


Во время демонстрации заряженного (!) оружия кто-то нажал на курок. Параллельно шёл турнир по самбо - в результате несколько человек пострадали. К счастью, выстрелом всего лишь разбило стёкла, и у пострадавших из травм - только порезы.


В этой истории непонятно многое. Как в школу могли принести работающий гранатомёт, почему он был заряжен и кто отслеживал безопасность мероприятия? Сейчас в инциденте разбирается Следственный Комитет.



Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов уточнил, что пострадавшим оказали помощь на месте. Обошлось без госпитализации.

Источник:

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Метки: Видео   Запорожье   Мелитополь   СК РФ   взрыв   гранатомёт   соревнование по самбо   
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12  комментариев
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24k
sanchesS80 Час назад
"во время которых сдетонировал боеприпас гранатомёта."
Думаю что нифига там не сдетонировало. Иначе были бы трупы. Ракета вышла, а выходит она из РПГ выдавая очень мощную струю газов сзади. Он неё и пострадали (без серьёзных ранений)
Взводится на боевой взвод ракета через метров 15 полёта. Если до этого времени ударится, то детонации боеприпаса не происходит. Была бы детонация в закрытом помещении - там бы уносили трупы пачками.
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18k
Сергей 16 минут назад
Курок на гранатомете
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1
nerine1 45 минут назад
Во время демонстрации заряженного (!) оружия кто-то нажал на курок.
--------------
в смысле - "кто-то" ?!
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181
Иван Иванов 52 минуты назад
Гранатомет неодушевленный явно. Значит,какой то мега-мозг его притащил и даже стрельнул. Теперь юлит,типа сам "сработал". Мега бутылку мега-мозгу.
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8k
Лещ Час назад
Это просто ракета вылетела. Снаряд не с детонировал, если бы там снаряд с детонировал, то в этом спортзале поглушило бы всех сразу....
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420
сергей миронов 2 часа назад
-ну, броски хдее?
а вот
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0
nknpyjs467@tmail.uznknpyjs467@tmail.uz 2 часа назад
России не опасен внешний враг
её погубит собственный дурак ...


ГОЙДААААА !!!!!
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26k
ЦСКА 2 часа назад
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4k
Отвратительный Мужик 3 часа назад
Я так понимаю на соревнования принёс гранатомёт сотрудник силовых структур в звании офицера и дал его поиграть детям? Позвольте но как он служил в очистке ?
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18k
бат св 3 часа назад
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