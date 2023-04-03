«Я принесла туда статуэтку, которая взорвалась»: появилось видео с допросом Дарьи Треповой и кадры ЧП в питерском кафе

Один человек погиб - это военкор Владлен Татарский и больше 30 получили ранения.
Вчера в Санкт-Петербурге проходила встреча «Zа киберфронт» - в кафе собрались активисты и обсуждали, как распознавать фейки и оперативно предоставлять информацию. Среди них был известный военкор Владлен Татарский - это псевдоним Максима Фомина.
Одна из участниц подарила ему статуэтку. Сначала охрана мероприятия не хотела отдавать её военкору, мало ли что, но он сам настоял на этом и поставил рядом с собой. Спустя некоторое время статуэтка взорвалась: Владлен Татарский погиб на месте, больше 30 человек получили ранения. В том числе один ребёнок.
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Подозрение сразу пало на Дарью Трепову - это она принесла статуэтку и вручила военкору.
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В городе объявили план-перехват и устроили облаву на предполагаемую террористку. Силовики взяли штурмом её квартиру, но там никого не было. Отправились к родителям девушки и сестре. Но те вообще ничего не знали о том, где она находится. Около тысячи силовиков прочесывали город и методично отрабатывали версии о её местонахождении. Попутно всё о ней выяснили: что она фемактивистка и что два раза была задержана за участие в несанкционированных митингах. Её муж - член либертарианской партии и тоже участвовал в митингах.
Уже к утру Трепову задержали, она пряталась в квартире друга её супруга, а на руках у неё были билеты в Узбекистан. Она сразу же заявила:
Меня подставили! Меня просто использовали!
А на вопрос: «Вы понимаете, за что задержаны?», - она ответила так.
Я задержана за пребывание на месте убийства Владлена Татарского.
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По предварительной информации, муж Треповой сейчас в Грузии. Он уже заявил, что не имеет никакого отношения к теракту. По его словам:
Даша не раскрывала никаких деталей, но из разговора было понятно, что она была абсолютно уверена в том, что в подарке будет находиться какое-то устройство которое позволит получить доступ к человеку и вряд ли будет обнаружено сразу, а возможно никогда. Но это точно не должна была быть бомба.
Теперь девушкой плотно занимаются силовики: выясняют, сколько было сообщников, кто активировал бомбу, кто велел принести её на мероприятие. Всё это проработают и тогда уже можно делать какие-то выводы. Заодно полицейские проверяют всех участников той встречи.
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В общем посмотрим. И не таких ФСБ раскалывало. Скорее всего на полную катушку 20-25 лет не пойдёт. "Десяточку" нарисуют какую-нибудь.
Использовали в своих целях и бросили. Наверняка ж обещали золотые горы, гражданство в Англии, большой дом и пожизненное содержание. "Ты только помоги нам, покажи что ты за нас.. а мы уже отблагодарим".
И ей, кстати, относительно ещё повезло. Это в красивых западных фильмах, Джеймсу Бонду помогают эффектно покинуть какую-нить страну, где он только что украл чертежи, убил глав гада, или сорвал планы корпорации зла на владение миром.. и его уже вытаскивают вертолётом или на ракете, или подводной лодке.. И да, такое бывает (и то не всегда), когда шпиона обучает государство и вкладывает в него много времени, денег и сил.. Ему обеспечат отход, несколько запасных планов.. потому что он ценный кадр, и его ещё можно использовать в других операциях.
А вот с завербованными людьми, всё куда печальней.. Он выполняет поручение, и если обладает какой-то компрометирующей информацией: знает связного, слышал что-то, или может рассказать... то он, выполнив своё поручение, счастливый приезжает куда-нить на "точку эвакуации", откуда его заберут "в сытую Европу, дадут мешок денег, бочку варения и мешок печения..", и ему стреляют в голову 22lr. Увозят труп на какое-нить лесное болото, потрошат, заворачивают в сетку, и привязав к радиатору - топят. Всё - нет тела. Ищите его сколько хотите.
А тут жива осталась - да, непонятно что теперь с ней будет, но судя по всему, не знает особо она ничего, сядет на долго за содеянное.. но, останется живой. Может даже на пожизненное не загремит.
*Всегда думайте своей головой, когда вас вовлекают в какую-нить незаконную деятельность, обещая золотые горы - а не телёнок ли вы на верёвочке, которого на убой ведут? И что легче этим "добрым" людям - осыпать вас золотом за службу, или банально кинуть потом, или что хуже - пристрелить, чтоб вы потом не растрепали, где с кем и как про это разговаривали, кого видели и опознать сможете?
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манкирование своими обязанастями! пока не проверины не отдавать никаких "подарков" !!
Посадить на 25 лет на строгач...
Так что и с этой - отсидит, предположим, года три за злостное хулиганство (например) - а раздуют, дескать кровавый режим посадил безвинную, кудах-кудах-кудах. А уж если 25 лет впаять - ну вообще, Северная Корея.
Другое дело что да, казнь никакой пользы действительно не даст, лучше уж действительно отправить куда-нить в колонии-поселения - лес пилить или канал какой-нить копать. И обществу польза, и самому человеку - может хоть к старости ума наберется, потому что сейчас у ней, по ходу, в башке мартышка с тарелочками.
Даже если и не знала о взрывном устройстве - то все равно билась за какие-то идеи, достижения, идолы. Или тупо за бабки. Ценой чьей-то жизни.
Дурачкам пример как можно собрать кучу приколючений на опу и "нечаянно" убить человека.
Интересно, её хоть немного будет терзать совесть за отнятую жизнь или вообще отмороженная?
Хотя вот дружка мужа тоже можно будет за жо взять. Ему ж статья светит - за укрывательство. Вот его и можно будет расколоть насчет паролей и явок. И отправить на принудительные работы года на два - ума набираться, с кем стоит дружить, а с кем не стоило.
Так это уже полноценная статья. Т.е. она сознательно шла на уголовное преступление. А взрыв, которого она, скорее всего, не ожидала, стал довеском.
Добегалась по митингам.
(отдельным пунктом: самые активные феминистки - это те, кто на женщину мало похож)
А вовсе не вот этот вот либердово-долбанутый треш. Разница... Ну примерно как между зоозащитниками, спасающими оказавшихся на берегу китов и зоошизой с кусачими шавками в подворотне.