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«Я принесла туда статуэтку, которая взорвалась»: появилось видео с допросом Дарьи Треповой и кадры ЧП в питерском кафе

«Я принесла туда статуэтку, которая взорвалась»: появилось видео с допросом Дарьи Треповой и кадры ЧП в питерском кафе

Автор:
03 апреля 2023 14:15
Сообщество : Криминал
Метки: Владлен Татарский   Санкт-Петербург   бомба   взрыв   дарья трепова   кафе   полиция   силовики   статуэтка   терроризм   
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Один человек погиб - это военкор Владлен Татарский и больше 30 получили ранения.

Вчера в Санкт-Петербурге проходила встреча «Zа киберфронт» - в кафе собрались активисты и обсуждали, как распознавать фейки и оперативно предоставлять информацию. Среди них был известный военкор Владлен Татарский - это псевдоним Максима Фомина.

Одна из участниц подарила ему статуэтку. Сначала охрана мероприятия не хотела отдавать её военкору, мало ли что, но он сам настоял на этом и поставил рядом с собой. Спустя некоторое время статуэтка взорвалась: Владлен Татарский погиб на месте, больше 30 человек получили ранения. В том числе один ребёнок.

Подозрение сразу пало на Дарью Трепову - это она принесла статуэтку и вручила военкору.

В городе объявили план-перехват и устроили облаву на предполагаемую террористку. Силовики взяли штурмом её квартиру, но там никого не было. Отправились к родителям девушки и сестре. Но те вообще ничего не знали о том, где она находится. Около тысячи силовиков прочесывали город и методично отрабатывали версии о её местонахождении. Попутно всё о ней выяснили: что она фемактивистка и что два раза была задержана за участие в несанкционированных митингах. Её муж - член либертарианской партии и тоже участвовал в митингах.

Уже к утру Трепову задержали, она пряталась в квартире друга её супруга, а на руках у неё были билеты в Узбекистан. Она сразу же заявила:

Меня подставили! Меня просто использовали!

А на вопрос: «Вы понимаете, за что задержаны?», - она ответила так.

Я задержана за пребывание на месте убийства Владлена Татарского.

По предварительной информации, муж Треповой сейчас в Грузии. Он уже заявил, что не имеет никакого отношения к теракту. По его словам:

Даша не раскрывала никаких деталей, но из разговора было понятно, что она была абсолютно уверена в том, что в подарке будет находиться какое-то устройство которое позволит получить доступ к человеку и вряд ли будет обнаружено сразу, а возможно никогда. Но это точно не должна была быть бомба.

Теперь девушкой плотно занимаются силовики: выясняют, сколько было сообщников, кто активировал бомбу, кто велел принести её на мероприятие. Всё это проработают и тогда уже можно делать какие-то выводы. Заодно полицейские проверяют всех участников той встречи.

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Метки: Владлен Татарский   Санкт-Петербург   бомба   взрыв   дарья трепова   кафе   полиция   силовики   статуэтка   терроризм   
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52  комментария
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2k
crownanniversury Час назад
Типичное лицо тупой мрази,которая думает что борется с режимом!А на деле, используется ВРАГОМ, против страны, в которой сама выросла,живёт и в которой будут жить её потомки,не дай бог!
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266
zolotoman 9 минут назад
Что значит "можно я попозже расскажу? Теперь это так работает?
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1k
Moon24 9 минут назад
Все уголовно-подзаборные мрази любят говорить что их подставили Зачем таких судить ? Допрос с пристрастием и прибить на месте
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22k
sanchesS80 16 минут назад
Скорей всего действительно про бомбу она не знала. На самом деле так даже надёжней для кураторов - если скажешь исполнителю что он размещает бомбу, то тот может сдрейфить в самый неподходящий момент, или сильно нервничать, чем себя выдаст. А так вливаешь в уши что-то левое и умеренно безобидное. Человек идёт и уверенно без нервов делает задачу.

В общем посмотрим. И не таких ФСБ раскалывало. Скорее всего на полную катушку 20-25 лет не пойдёт. "Десяточку" нарисуют какую-нибудь.
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49k
Сергей 19 минут назад
Это конечно все замечательно. Вопрос к власти только один - сколько еще русских в центре России должны взорвать украинцы , что бы мы начали так же взрывать и уничтожать фашистов и их хозяев на Украине?
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19
andrew789 21 минуту назад
у твари от природы уже метка на лбу
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39k
Example 6.2.6 21 минуту назад
Человек -гильза, или стреляный патрон.
Использовали в своих целях и бросили. Наверняка ж обещали золотые горы, гражданство в Англии, большой дом и пожизненное содержание. "Ты только помоги нам, покажи что ты за нас.. а мы уже отблагодарим".
И ей, кстати, относительно ещё повезло. Это в красивых западных фильмах, Джеймсу Бонду помогают эффектно покинуть какую-нить страну, где он только что украл чертежи, убил глав гада, или сорвал планы корпорации зла на владение миром.. и его уже вытаскивают вертолётом или на ракете, или подводной лодке.. И да, такое бывает (и то не всегда), когда шпиона обучает государство и вкладывает в него много времени, денег и сил.. Ему обеспечат отход, несколько запасных планов.. потому что он ценный кадр, и его ещё можно использовать в других операциях.
А вот с завербованными людьми, всё куда печальней.. Он выполняет поручение, и если обладает какой-то компрометирующей информацией: знает связного, слышал что-то, или может рассказать... то он, выполнив своё поручение, счастливый приезжает куда-нить на "точку эвакуации", откуда его заберут "в сытую Европу, дадут мешок денег, бочку варения и мешок печения..", и ему стреляют в голову 22lr. Увозят труп на какое-нить лесное болото, потрошат, заворачивают в сетку, и привязав к радиатору - топят. Всё - нет тела. Ищите его сколько хотите.
А тут жива осталась - да, непонятно что теперь с ней будет, но судя по всему, не знает особо она ничего, сядет на долго за содеянное.. но, останется живой. Может даже на пожизненное не загремит.
*Всегда думайте своей головой, когда вас вовлекают в какую-нить незаконную деятельность, обещая золотые горы - а не телёнок ли вы на верёвочке, которого на убой ведут? И что легче этим "добрым" людям - осыпать вас золотом за службу, или банально кинуть потом, или что хуже - пристрелить, чтоб вы потом не растрепали, где с кем и как про это разговаривали, кого видели и опознать сможете?
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17k
AzuveR Полчаса назад
Что то мне подсказывает, что это только начало терактов. Не дай Бог, конечно. Но хохлосвиньи хрен угомонятся и будут гадить дальше.
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1k
Max Полчаса назад
Ну да... Не знала она.... как же. А нафига тогда волосы подстригла и билеты купила? Все она прекрасно знала. Что касается Макса....ИМХО его подвела самонадеянность.... И это странно, учитывая, что он как никто другой знал подлую сущность хохлов... А как идейный вдохновитель внедрения и продвижения дронов в армии, он не имел право так рисковать.
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5k
saliamnn Полчаса назад
Дура набитая!Испортила себе всю жизнь дальнейшую.Теперь скитаться по лагерям.Жрать баланду и быть подстилкой тюремной.И это в свои не полных тридцать лет.А вот муженька обязательно найти и ликвидировать.
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46k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Полчаса назад
"Сначала охрана мероприятия не хотела отдавать её военкору, мало ли что"
---------
манкирование своими обязанастями! пока не проверины не отдавать никаких "подарков" !!
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5k
Мухамедов Александр Ашурович Полчаса назад
замужняя феменистка)))) прикольно однако.
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2k
Vladislav Grigorenko 40 минут назад
Надо прислушаться к международному мнению. Смелую девушку, как видного борца с российской агрессией - понять, простить, и в Киев отпустить, обеспечив бесплатный перелёт до Банковой,11. Только вместо ядра использовать "Искандер".
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54k
Олег 44 минуты назад
вот и ягодки появились от навальнят.... Она настолько тупая, что не понимает что сотворила. "Ой, меня подставили".... так примитивно наивно. Жаль что нет смертной казни.
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184
Pasha Panfilov workmen77 Полчаса назад
Да тут и доказывать ничего не надо, всё белыми нитками шито. Еще скажите что подобные персонажи среди болотных хмырей хороводы не водили )))
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5k
vasilykopkov 52 минуты назад
Фемки, они все долбанутые....
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18
MAX 57 минут назад
Такую cyky нужно казнить прилюдно
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184
Pasha Panfilov Доктор Джонс 5 минут назад
Ну тут без разницы, они в ж все по жизни мученики и жертвы сталинских репрессий. Помню у меня был прикол - короче деда моего посадили (при Сталине). Посадили, честно скажу - за дело, статья правда не суровая, не прям уж совсем криминал, но отсидел. Ну чо, десятки лет спустя чет это как-то озвучиваю в разговорах с какими-то неолибералами, и мне сразу соболезнований пачка, ахаха, дедушка НИ ЗА ЧТО сидел. Так развили тему - у меня чуть ощущение не появилось что это уже я сидел, а не дедушка, и тоже ни за что )))))
Так что и с этой - отсидит, предположим, года три за злостное хулиганство (например) - а раздуют, дескать кровавый режим посадил безвинную, кудах-кудах-кудах. А уж если 25 лет впаять - ну вообще, Северная Корея.
Другое дело что да, казнь никакой пользы действительно не даст, лучше уж действительно отправить куда-нить в колонии-поселения - лес пилить или канал какой-нить копать. И обществу польза, и самому человеку - может хоть к старости ума наберется, потому что сейчас у ней, по ходу, в башке мартышка с тарелочками.
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313
Purple_Bear Час назад
Наглядный урок того, как можно использовать человека против общества без уведомления самого исполнителя.
Даже если и не знала о взрывном устройстве - то все равно билась за какие-то идеи, достижения, идолы. Или тупо за бабки. Ценой чьей-то жизни.
Дурачкам пример как можно собрать кучу приколючений на опу и "нечаянно" убить человека.
Интересно, её хоть немного будет терзать совесть за отнятую жизнь или вообще отмороженная?
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31k
Ashabad Час назад
Нам давно уже надо перестраивать сознание. Война никому поблажек не делает!
Ссылка rutube.ru
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33k
Fat Lynx Час назад
ПосадютЪ...
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60
r3mba4 Fat Lynx Полчаса назад
обменяют.
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328
Александр Поляков Час назад
лом в брюхо загнать чтоб со спины вылез. гнида
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184
Pasha Panfilov Олег 22 минуты назад
Комбо ))
Хотя вот дружка мужа тоже можно будет за жо взять. Ему ж статья светит - за укрывательство. Вот его и можно будет расколоть насчет паролей и явок. И отправить на принудительные работы года на два - ума набираться, с кем стоит дружить, а с кем не стоило.
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184
Pasha Panfilov Александр Поляков 11 минут назад
Фу, какие вы гадости пишете. На каторгу сослать и к тачке приковать, пусть работает. Может мозги какие-нить наработает себе. мало ли. Из обезьяны труд сделал человека - ну может и ей поспособствует. Её эволюции.
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24k
Павел Плеханов 2 часа назад
"доступ к человеку" - это подслушивающее и, может, видео жучок?
Так это уже полноценная статья. Т.е. она сознательно шла на уголовное преступление. А взрыв, которого она, скорее всего, не ожидала, стал довеском.
Добегалась по митингам.
(отдельным пунктом: самые активные феминистки - это те, кто на женщину мало похож)
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184
Pasha Panfilov Вася Полчаса назад
Феминистки - это где-то в арабских странах, женщины, борющиеся за то, чтобы им разрешили управлять автомобилем в качестве водителя. Ну или где-то в западных странах, не помню уж в каком веке - добивавшиеся возможности голосовать на выборах или быть избранными в какие-нить депутаты.
А вовсе не вот этот вот либердово-долбанутый треш. Разница... Ну примерно как между зоозащитниками, спасающими оказавшихся на берегу китов и зоошизой с кусачими шавками в подворотне.
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