«Я принесла туда статуэтку, которая взорвалась»: появилось видео с допросом Дарьи Треповой и кадры ЧП в питерском кафе

По предварительной информации, муж Треповой сейчас в Грузии. Он уже заявил, что не имеет никакого отношения к теракту. По его словам:

Даша не раскрывала никаких деталей, но из разговора было понятно, что она была абсолютно уверена в том, что в подарке будет находиться какое-то устройство которое позволит получить доступ к человеку и вряд ли будет обнаружено сразу, а возможно никогда. Но это точно не должна была быть бомба.

Теперь девушкой плотно занимаются силовики: выясняют, сколько было сообщников, кто активировал бомбу, кто велел принести её на мероприятие. Всё это проработают и тогда уже можно делать какие-то выводы. Заодно полицейские проверяют всех участников той встречи.