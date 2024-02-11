В Калмыкии стоящий на учёте в ПНД мужик пришёл за помощью к психологу и взорвал бомбу в кабинете специалиста

Заодно он заминировал и свой дом.
10 февраля житель Элисты Сергей Данилов пришёл в центр по оказанию психологической помощи и попросил о консультации специалиста. Его приняла сотрудница центра, профессиональный психолог. Она сидела в кабинете со своим мужем - дело было около 20:00 по местному времени.
Данилов стал беседовать со специалистом, они что-то не поделили и стали ссориться. Закончилось это тем, что пациент активировал самодельное взрывное устройство (СВУ), которое прятал под одеждой и его разорвало на куски. Психолог и её муж в тяжелейшем состоянии попали в реанимацию. У них осколочные ранения, ожоги и переломы.
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Позже выяснилось, что 28-летний Данилов стоял на учёте в психоневрологическом диспансере и к походу в центр психологической помощи он готовился несколько дней. Когда к нему домой пришли сотрудники Росгвардии, раздался взрыв и трое человек получили ранения. Данилов заминировал и своё жилище.
Приехал ночью с рейса, смотрю, полиция стоит. Внимание не обратил, лег спать. Увидел в новостях показывали, что в городе какой-то взрыв. Оказалось, что недалеко по улице такое происходит, - рассказал сосед Данилова.
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Возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом» и «Незаконное хранение взрывных устройств». Дело на контроле у Александра Бастрыкина.
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Поэтому периодически появляются новости о поножовщине, о убийствах тех кто вышел из психушки.
Сегодня вот добрались психи до тротила.
Нормально, принимать пациента вместе с посторонним человеком, пусть даже и своим мужем? Она же психолог, а не ветеринар! Человек должен расслабиться... довериться врачу, а тут посторонний человек сидит ещё.
Врач - психиатр.
Что с него взять , хорошо что хоть люди выжили и надеюсь , поправятся.