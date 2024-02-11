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В Калмыкии стоящий на учёте в ПНД мужик пришёл за помощью к психологу и взорвал бомбу в кабинете специалиста

В Калмыкии стоящий на учёте в ПНД мужик пришёл за помощью к психологу и взорвал бомбу в кабинете специалиста

Автор:
11 февраля 2024 17:09
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   ПНД   взрыв   калмыкия   консультация   психолог   росгвардия   элиста   
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Заодно он заминировал и свой дом.

10 февраля житель Элисты Сергей Данилов пришёл в центр по оказанию психологической помощи и попросил о консультации специалиста. Его приняла сотрудница центра, профессиональный психолог. Она сидела в кабинете со своим мужем - дело было около 20:00 по местному времени.

Данилов стал беседовать со специалистом, они что-то не поделили и стали ссориться. Закончилось это тем, что пациент активировал самодельное взрывное устройство (СВУ), которое прятал под одеждой и его разорвало на куски. Психолог и её муж в тяжелейшем состоянии попали в реанимацию. У них осколочные ранения, ожоги и переломы.

Позже выяснилось, что 28-летний Данилов стоял на учёте в психоневрологическом диспансере и к походу в центр психологической помощи он готовился несколько дней. Когда к нему домой пришли сотрудники Росгвардии, раздался взрыв и трое человек получили ранения. Данилов заминировал и своё жилище.

Приехал ночью с рейса, смотрю, полиция стоит. Внимание не обратил, лег спать. Увидел в новостях показывали, что в городе какой-то взрыв. Оказалось, что недалеко по улице такое происходит, - рассказал сосед Данилова.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом» и «Незаконное хранение взрывных устройств». Дело на контроле у Александра Бастрыкина.

Источник:

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Метки: Видео   ПНД   взрыв   калмыкия   консультация   психолог   росгвардия   элиста   
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26  комментариев
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14k
кот базилий Час назад
А жил бы в стационаре - ничего бы этого не было. Вот такие больные находятся в обществе среди нас.
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3
Саша 10 минут назад
Хреновый из неё психолог.
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4k
DDoS 18 минут назад
Пришёл с заранее приготовленной взрывчаткой 10 февраля в 20.00 (суббота, не рабочий день да и поздновато для приёма). Там похоже были любовные разборки, раз муж был рядом. Мутная история.
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5k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū Час назад
Отечественная психиатрия почти полностью уничтожена и психа, по сути, невозможно закрыть в диспансер БЕЗ ЕГО СОГЛАСИЯ.
Поэтому периодически появляются новости о поножовщине, о убийствах тех кто вышел из психушки.
Сегодня вот добрались психи до тротила.
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1k
Bastard Fat Час назад
взрывной сеанс Ъть
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32k
Юрьевич Час назад
"Она сидела в кабинете со своим мужем"
Нормально, принимать пациента вместе с посторонним человеком, пусть даже и своим мужем? Она же психолог, а не ветеринар! Человек должен расслабиться... довериться врачу, а тут посторонний человек сидит ещё.
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499
Добрый Доктор Борис Карабанов Полчаса назад
Часом не гинекологом? ))
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Десантура 2 часа назад
Лучше бы он на СВО себя и за одно кучку укранацистов подорвал... Героем был бы, а так сволочь сволочью...
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169
Рома Десантура Час назад
Да не сволочь он , а реально больной. Неадекват натуральный и зарегестрированный в ПНД.
Что с него взять , хорошо что хоть люди выжили и надеюсь , поправятся.
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