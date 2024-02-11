В Калмыкии стоящий на учёте в ПНД мужик пришёл за помощью к психологу и взорвал бомбу в кабинете специалиста

10 февраля житель Элисты Сергей Данилов пришёл в центр по оказанию психологической помощи и попросил о консультации специалиста. Его приняла сотрудница центра, профессиональный психолог. Она сидела в кабинете со своим мужем - дело было около 20:00 по местному времени.

Данилов стал беседовать со специалистом, они что-то не поделили и стали ссориться. Закончилось это тем, что пациент активировал самодельное взрывное устройство (СВУ), которое прятал под одеждой и его разорвало на куски. Психолог и её муж в тяжелейшем состоянии попали в реанимацию. У них осколочные ранения, ожоги и переломы.