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Северная Корея: на велосипеде по улицам Пхеньяна

Северная Корея: на велосипеде по улицам Пхеньяна

Автор:
25 января 2024 09:18
Метки: Видео   Пхеньян   Северная Корея   велосипед   интересно   улицы   чистота   
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Мужчина прокатился на велосипеде по улочкам столицы Северной Кореи и заснял свою поездку. Отличная возможность окунуться в атмосферу зимнего Пхеньяна не вставая с удобного кресла.

Чистота улиц заслуживает внимания.

Ночной Пхеньян. Поездка на машине по городу.

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Метки: Видео   Пхеньян   Северная Корея   велосипед   интересно   улицы   чистота   
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4  комментария
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13k
kotovski 17 минут назад
людей мало, все худые ,одежда вся в темных тонах и это в столице, в городах поменьше видимо вообще мрак...
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3k
Едондер пуп 20 минут назад
Москва - 1984, только машины китайские.
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