Северная Корея: на велосипеде по улицам Пхеньяна

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Мужчина прокатился на велосипеде по улочкам столицы Северной Кореи и заснял свою поездку. Отличная возможность окунуться в атмосферу зимнего Пхеньяна не вставая с удобного кресла.
Чистота улиц заслуживает внимания.
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Ночной Пхеньян. Поездка на машине по городу.
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