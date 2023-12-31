«В лесу родилась ёлочка»: стихотворение неизвестного автора

Этот, без преуменьшения, негласный гимн Новому году в нашей стране каждый узнает по двум первым нотам и четырем первым словам.
Да и поют его с удовольствием не только дети, но и взрослые – причем как в России, так и далеко за ее пределами. Но как же появилась на свет новогодняя песенка №1?
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Вообще история «Елочки» началась еще в 1903 году, когда в декабрьском выпуске журнала «Малютка» было опубликовано стихотворение «Елка», подписанное инициалами «А.Э.».
Автор этого произведения, конечно же, в стихотворной форме излагал сценарий рождественской игры, когда дети, предварительно исполнив песенки, получали сладкие подарки с елки. Кстати, стихотворение, опубликованное в «Малютке», содержало в себе целых две строфы, впоследствии вошедших в уже известную и любимую нами песенку про елочку.
В январе 1905 года страна в буквальном смысле содрогнулась от кровавых революционных событий, и люди, опасаясь за свои жизни, предпочитали сидеть по домам и выходить на улицу лишь в случае крайней необходимости.
Леонид Бекман, московский ученый, агроном, а по совместительству еще и музыкант-любитель, чтобы в это непростое время хоть как-то развеселить любимую дочь Верочку, вынужденную, как и все, сидеть в четырех стенах, нашел старый детский журнал (ту самую «Малютку»), сел за пианино, принадлежавшее его супруге, Елене Бекман-Щербиной, и на ходу принялся музицировать.
Так что песенка полюбилась не только маленькой Верочке, но и хорошим знакомым всей семьи Бекманов, которые, чтобы каждый раз не переписывать песенку от руки, решили выпустить ее в составе сборника под названием «Верочкины песни».
И именно песенку «В лесу родилась елочка» напевала маленькая девочка в вагоне поезда, мчавшегося из Москвы в Петербург, когда элегантно одетая женщина обратилась к ней с вопросом: «Что это за произведение»? Именно так княгиня Раиса Адамовна Кудашева узнала, что ее стихотворение давно живет своей жизнью и даже превратилось в песенку!
Кудашева, в девичестве Гедройц, происходила из обедневших литовских дворян, и после смерти отца была вынуждена пойти работать гувернанткой. Развлекая своего подопечного, мальчика по имени Алеша, она частенько придумывала для него разные стишки и сказки, которые потом печатала в журналах – правда, практически всегда подписывалась разными инициалами.
А тот самый Алеша Кудашев был наследником овдовевшего князя Алексея Кудашева, владельца усадьбы в районе Старопименовского и Воротниковского переулков в Москве.
Раиса же жила во флигеле, который, увы, не сохранился, но успел-таки засветиться в фильме «Джентльмены удачи». Помните эпизод, в котором главные герои картины селятся в доме под снос? Вот это и есть остатки усадьбы Кудашевых, где, собственно, и была написана ставшая впоследствии легендарной «Елка».
В один прекрасный день гувернантка Раиса получила от князя предложение руки и сердца. Правда, их совместное счастье было весьма недолгим: началась Первая мировая, сын Алексей ушел на фронт, где, собственно, и погиб. Кудашева-старшего тоже очень скоро не стало – он умер, не сумев пережить потерю любимого сына. Раиса замкнулась в себе, и встретила революцию практически равнодушно. А после гражданской войны, тщательно скрывая свой дворянский титул, и вовсе устроилась работать библиотекарем…
…А «Елочку», тем временем, продолжали исполнять. Сначала, правда, негромко, вполголоса, поскольку весь рождественский репертуар новой властью был запрещен. Но после 1935-го, когда Новый год, а вместе с ним и праздничную елку вернули на официальных началах, «идеологически-стерильная песенка», как считалось «неизвестного автора», обрела невероятную популярность.
По легенде, однажды к Максиму Горькому пришла пожилая женщина и попросила разрешение на вступление в Союз писателей, но призналась, что из опубликованного у нее имеются только тонкие детские книжки.
В тот момент Горький счел это недостаточным основанием для вступления в Союз, и тогда Кудашева (а это была именно она) прочитала ему свои самые знаменитые строчки… после чего ее незамедлительно приняли.
После войны книги уже под авторством Кудашевой стали выходить огромными тиражами, а в 1958 году большое интервью с поэтессой было опубликовано в газете «Вечерняя Москва» и в новогоднем выпуске «Огонька». Ну а хором «Елочку» вся страна запела сразу же после выхода на экраны фильма «Морозко». И, конечно же, этот Новый год также не обойдется без знаменитого и такого любимого всеми мотива!
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Из пионэрского фольклора 70-х.
P.S. За пост спасибо большое!