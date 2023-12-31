«В лесу родилась ёлочка»: стихотворение неизвестного автора

После войны книги уже под авторством Кудашевой стали выходить огромными тиражами, а в 1958 году большое интервью с поэтессой было опубликовано в газете «Вечерняя Москва» и в новогоднем выпуске «Огонька». Ну а хором «Елочку» вся страна запела сразу же после выхода на экраны фильма «Морозко». И, конечно же, этот Новый год также не обойдется без знаменитого и такого любимого всеми мотива!