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Россиян пригласили на горнолыжный курорт Северной Кореи

Россиян пригласили на горнолыжный курорт Северной Кореи

Автор:
10 января 2024 16:11
Сообщество : Путешествия
Метки: Масикрён   Пхеньян   Северная Корея   горнолыжный курорт   лыжи   россияне   туристы   
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Пока интересное предложение доступно только жителям Приморья, которые уже в следующем месяце поедут покорять курорт, где ещё не ступала нога иностранца.

У россиян появилась возможность побывать в одной из самых закрытых стран мира и покататься на лыжах на новеньком горнолыжном курорте Масикрён. Первая группа туристов из Владивостока отправится в столицу Северной Кореи уже 9 февраля.


"Тур рассчитан на пять дней. В первый из них туристы прибудут из Владивостока в столицу КНДР – город Пхеньян, осмотрят его ключевые достопримечательности, в том числе триумфальные ворота, Монумент идей Чучхе, памятник основанию Трудовой Партии Кореи, площадь имени Ким Ир Сена и другие. Второй, третий и четвертый дни включают перелет из Пхеньяна непосредственно к месту отдыха и сам отдых на одном из самых современных мировых горнолыжных курортов – Масикрён", — рассказали в правительстве Приморья.

Отмечается, что пока курорт КНДР смогут посетить только жители Приморского края. Эта уникальная возможность у них появилась благодаря договорённостям с властями Северной Кореи главы региона Олега Кожемяко во время его визита в КНДР. Однако очевидно, что после приморцев, которые выступают в качестве пробного шара, двери КНДР откроются для всех туристов из России.


Масикрён — единственный горнолыжный курорт Северной Кореи. Он был построен в 2018 году и находится в трёх часах езды от Пхеньяна. По данным западных СМИ, на его строительство ушло 30 млн долларов.


Известно, что пятидневный тур обойдётся россиянину в 750 долларов (около 68 тысяч рублей по сегодняшнему курсу). При этом в стоимость включён перелёт Владивосток – Пхеньян – Гальма – Пхеньян – Владивосток и размещение в нескольких отелях — одна ночь в четырёхзвёздочной гостинице и две ночи — в пятизвёздочной "Масикрён". Однако за обед и ужин в последней придётся платить самостоятельно — это примерно 5-10 долларов с человека (450-900 рублей). Также в стоимость тура не включён ски-пасс (оплата услуг подъёмника) и личные расходы, это, к примеру, аренда лыж и прочей экипировки.

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Метки: Масикрён   Пхеньян   Северная Корея   горнолыжный курорт   лыжи   россияне   туристы   
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4  комментария
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2k
Максим Макашев 43 минуты назад
а как же запрет на смартфоны и прочее, на что в Северной Корее наложен строгий запрет? Какое горе для тиктокеров
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14k
котегRUS Полчаса назад
Заманчивое предложение!)
а тем более, что мне тут рукой подать..
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