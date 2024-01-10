Россиян пригласили на горнолыжный курорт Северной Кореи

Отмечается, что пока курорт КНДР смогут посетить только жители Приморского края. Эта уникальная возможность у них появилась благодаря договорённостям с властями Северной Кореи главы региона Олега Кожемяко во время его визита в КНДР. Однако очевидно, что после приморцев, которые выступают в качестве пробного шара, двери КНДР откроются для всех туристов из России.





Масикрён — единственный горнолыжный курорт Северной Кореи. Он был построен в 2018 году и находится в трёх часах езды от Пхеньяна. По данным западных СМИ, на его строительство ушло 30 млн долларов.





Известно, что пятидневный тур обойдётся россиянину в 750 долларов (около 68 тысяч рублей по сегодняшнему курсу). При этом в стоимость включён перелёт Владивосток – Пхеньян – Гальма – Пхеньян – Владивосток и размещение в нескольких отелях — одна ночь в четырёхзвёздочной гостинице и две ночи — в пятизвёздочной "Масикрён". Однако за обед и ужин в последней придётся платить самостоятельно — это примерно 5-10 долларов с человека (450-900 рублей). Также в стоимость тура не включён ски-пасс (оплата услуг подъёмника) и личные расходы, это, к примеру, аренда лыж и прочей экипировки.