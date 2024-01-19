Зачем в СССР строили именно 9 этажей

Нигде в мире не строили с таким размахом, как в Советском союзе. На ровном месте за считанные месяцы возникали целые улицы, районы, а то и города. В пятидесятых в союзе случился бум пятиэтажек-хрущевок, а в шестидесятых началось массовое строительство девятиэтажек. Но почему именно девять этажей, не восемь и не десять, к примеру?
В Советском союзе строили не только пяти и девятиэтажки. Были дома в 10, 12 или же в 15 этажей. Такие «эксклюзивы» встречались в крупных областных центрах, но никак не в типичных промышленных городках. В провинции основа застройки – хрущевки и девятиэтажки.
Тут на форумах многие отмечают унылый дизайн и однотипность домов. С этим не поспоришь. Но и сильно критиковать совок тоже не стоит. Оригинальные проекты стоят огромную кучу денег, и времени на разработку такой документации уходит чертовски много. У Союза не было ни времени, ни денег на вот это ваше архитектурное разнообразие. Задача стояла простая: заселить людей в отдельные квартиры. Задача выполнялась. Миллионы людей получали заветные ключи и жили не в коммуналках или бараках, а в своей собственной квартире с ванной и туалетом!
Типовые проекты были максимально унифицированы. Проект спускался из центра в так называемые строительные управления, созданные почти в каждом городе. На местных заводах собирали железобетонные плиты. Дома строили быстро, без аварий и неожиданностей, схема же обкатанная.
Строили, как известно, по советскому ГОСТу. Строительный советский ГОСТ был неплох: для него очень многое позаимствовали из мировой практики, чтобы не изобретать велосипед. И вот в этом самом советском ГОСТе было четкое требование: здания выше 28 метров должны были иметь пожарные незадымляемые лестницы. А еще во все, что выше девяти этажей, нужно было устанавливать дополнительную вентиляцию и монтировать грузовой лифт в дополнение к обычному пассажирскому. По стандартному проекту такой дом не построишь, расходы взлетают ощутимо. А еще лестницы пожарных машин не поднимались выше 9-го этажа.
Также по требованиям жилищных стандартов для подачи газа выше 12 этажа нужно было сооружать отдельную насосную станцию. Чтобы сэкономить, повсеместно устанавливали электрические плиты, но и это вызывало дополнительные расходы.
Похожая история и с пятиэтажками. Согласно плану массового строительства, такой дом возводился за две недели – четыре подъезда с квартирами. Считалось, что на пятый этаж можно подняться пешком, а вот выше – уже нужен лифт.
Кстати, идея хрущевок Хрущеву не принадлежала. В 1959 году советская делегация, в числе которой были специалисты в области строительства и сам Хрущёв, посетила Гавр и осмотрела панельные дома. С французами был подписан контракт на поставку в СССР линии по производству панелей, была куплена лицензия на систему по массовому производству железобетонных изделий, которая была переработана советскими инженерами. По сравнению с французскими домами хрущёвки были упрощены до крайности.
Даже сейчас у советских домов есть преимущества перед модными новостройками. Например, развитая инфраструктура. Современные, так сказать, девелоперы о ней думают в последнюю очередь.
Квартиры в советских домах куда дешевле, не нужно горбатиться до пенсии, чтобы рассчитаться за жилье.
Внутри квартир нет несущих стен, можно перестраивать все по своему вкусу, радуя соседей мелодичным звуком перфоратора по утрам.
А вот самые большие претензии жильцы старых домов выдвигают к звукоизоляции, о которой в Советском союзе никто не думал, и тесноте старых квартир.
Не менее раздражают людей комнаты «трамвайчиком».
Ну и старые коммуникации местами добавляют жильцам динамики в скучные серые будни.
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По несущим - средняя стена несущая. Которая в 50+см толщиной, на ней лежат плиты перекрытия.
А вот что любо дорого смотреть - это на просторные дворы ТОГДА.. БЕЗ машин... с зеленью.. дорожками.. кустиками....
Автор хоть бы матчасть изучил,хотя бы СНИПы........
Было проще строить несколько пятиэтажек, нежели один 16-ти этажный дом, и не заморачиваться со всякими системами безопасности и коммунальными проблемами...