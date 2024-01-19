Зачем в СССР строили именно 9 этажей

Типовые проекты были максимально унифицированы. Проект спускался из центра в так называемые строительные управления, созданные почти в каждом городе. На местных заводах собирали железобетонные плиты. Дома строили быстро, без аварий и неожиданностей, схема же обкатанная.

Строили, как известно, по советскому ГОСТу. Строительный советский ГОСТ был неплох: для него очень многое позаимствовали из мировой практики, чтобы не изобретать велосипед. И вот в этом самом советском ГОСТе было четкое требование: здания выше 28 метров должны были иметь пожарные незадымляемые лестницы. А еще во все, что выше девяти этажей, нужно было устанавливать дополнительную вентиляцию и монтировать грузовой лифт в дополнение к обычному пассажирскому. По стандартному проекту такой дом не построишь, расходы взлетают ощутимо. А еще лестницы пожарных машин не поднимались выше 9-го этажа.