Мужчина придумал лопату для пожилых людей

Чистка снега — работа не из лёгких. Особенно тяжело такое занятие может даваться пожилым людям.

Об этой проблеме задумался Пол Ребукал, который раньше работал охранником в школе, а сейчас на пенсии. Он создал совершенно новый тип лопаты для снега, которая станет отличным подспорьем для людей в возрасте и поможет им эффективнее справляться со снегом во дворе и на дорожках.