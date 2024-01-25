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Мужчина придумал лопату для пожилых людей

Мужчина придумал лопату для пожилых людей

Автор:
25 января 2024 08:02
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Видео   в мире   интересно   лопата   люди   пенсионер   
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Бывший школьный охранник, а ныне пенсионер сделал лопату для снега, которая должна помочь пожилым людям эффективнее справляться со снегом.

Чистка снега — работа не из лёгких. Особенно тяжело такое занятие может даваться пожилым людям.

Об этой проблеме задумался Пол Ребукал, который раньше работал охранником в школе, а сейчас на пенсии. Он создал совершенно новый тип лопаты для снега, которая станет отличным подспорьем для людей в возрасте и поможет им эффективнее справляться со снегом во дворе и на дорожках.

Пол рассказал, что, придумывая свою лопату, стремился к тому, чтобы отныне чистка снега стала не только более быстрой, но и более безопасной. А также куда более весёлой.

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Метки: Видео   в мире   интересно   лопата   люди   пенсионер   
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3  комментария
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30k
Aqueronte Час назад
Да уж придумали давно. Удобней, быстрей и легче
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3k
Relost 49 минут назад
Только мужику не показывайте, а то растроится ))))
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193
Деньги Есть 2 часа назад
Чё то как-то сомнительно. Это же целый агрегат. Его где-то хранить надо, таскать туда сюда.
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Fidel

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