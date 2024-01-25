Мужчина придумал лопату для пожилых людей

Бывший школьный охранник, а ныне пенсионер сделал лопату для снега, которая должна помочь пожилым людям эффективнее справляться со снегом.
Чистка снега — работа не из лёгких. Особенно тяжело такое занятие может даваться пожилым людям.
Об этой проблеме задумался Пол Ребукал, который раньше работал охранником в школе, а сейчас на пенсии. Он создал совершенно новый тип лопаты для снега, которая станет отличным подспорьем для людей в возрасте и поможет им эффективнее справляться со снегом во дворе и на дорожках.
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Пол рассказал, что, придумывая свою лопату, стремился к тому, чтобы отныне чистка снега стала не только более быстрой, но и более безопасной. А также куда более весёлой.
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