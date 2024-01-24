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30 фотографий из Музея невероятно интересных вещей

30 фотографий из Музея невероятно интересных вещей

Автор:
24 января 2024 16:48
Сообщество : Искусство
Метки: Креативно   жутко   интересные вещи   интересные штуки   искусство   музей   необычный музей   эксцентрично   
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Музей невероятно интересных вещей существует лишь в виртуальном пространстве, но он настолько прекрасен, что его уже посетили более 4 миллионов человек. Онлайн-музей прославляет странное, креативное, жуткое и эксцентричное. Зачастую всё это сразу.


Необычное арт-пространство онлайн создано куратором выставок и искусствоведом Челси Николс. В экспозиции представлены разнообразные артефакты, не поддающиеся традиционной классификации, — от немецких аксессуаров для Хэллоуина начала XX века до японских иллюстраций к медицинским книгам XVIII века. В общем, есть на что посмотреть любознательному человеку.


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Её носил в качестве маскировки проповедник вне закона Александр Педен (1626-1686 гг.), популярный шотландский ковенантер, скрывавшийся за свои изменнические взгляды, отвергавшие короля Карла I как духовного главу церкви Шотландии.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Креативно   жутко   интересные вещи   интересные штуки   искусство   музей   необычный музей   эксцентрично   
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