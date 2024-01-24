30 фотографий из Музея невероятно интересных вещей

Музей невероятно интересных вещей существует лишь в виртуальном пространстве, но он настолько прекрасен, что его уже посетили более 4 миллионов человек. Онлайн-музей прославляет странное, креативное, жуткое и эксцентричное. Зачастую всё это сразу.
Необычное арт-пространство онлайн создано куратором выставок и искусствоведом Челси Николс. В экспозиции представлены разнообразные артефакты, не поддающиеся традиционной классификации, — от немецких аксессуаров для Хэллоуина начала XX века до японских иллюстраций к медицинским книгам XVIII века. В общем, есть на что посмотреть любознательному человеку.
1. Позолоченная бронзовая люстра «Летучие мыши», изготовленная около 1910 года шведской компанией Böhlmarks. Уникальная деталь — подвесные светильники в виде летучих мышей, висящих вверх ногами
2. Многоликая женщина! Необычное увлечение середины 1600-х годов: миниатюрные масляные портреты, на которые с помощью прозрачных кусочков слюды накладывали различные костюмы
3. Удивительные иллюстрации из японской медицинской книги 1720 года об оспе. С помощью тиснения бумаги показано изменение текстуры оспенных поражений на разных стадиях болезни
4. Бумажный веер в виде чёрной кошки, сделанный в Германии в 1920-х годах. Аксессуар для Хэллоуина, изготовленный для американского рынка
5. Около 4500 лет назад в Древнем Египте родители положили этот самодельный мяч в могилу своего ребёнка, чтобы он мог играть с ним в загробной жизни
7. Это очень редкий набор итальянских «музыкальных» ножей XVI века. На стальном лезвии с каждой стороны выгравированы ноты и тексты, предназначенные для распевания в качестве молитв перед едой и после неё
9. Фарфоровая кукла «Кричащий младенец», сделана немецким кукольным мастером Кестнером примерно в 1920 году
10. Туфелька, которую потеряла Мария Антуанетта, споткнувшись на ступеньках к гильотине в утро своей казни, 16 октября 1793 года
11. Золотые серьги-пауки, 300-100 гг. до н. э., из региона Бактрия на территории современного Афганистана
12. Кукла из ботинка, принадлежавшая ребёнку в трущобах Лондона в начале XX века. Она сделана из лоскутков ткани и каблука ветхого мужского ботинка, а волосы — из старого чёрного носка
13. Золотой брелок викторианской эпохи, из которого выскакивает чёртик со сверкающими глазами. Эти тотемы носили как символ алкогольного воздержания и напоминание о том, что греховному искушению нужно противостоять
14. Крошечный дьявол, заключенный в призму из стекла. В XVIII веке Венская императорская сокровищница заявила, что это настоящий демон, попавший в стеклянную ловушку во время сеанса экзорцизма в Германии столетием ранее
15. Золотые серьги с подвесками в виде отрубленных голов Марии Антуанетты и короля Людовика XVI. Сделаны после их казни на гильотине в 1793 году, хранятся в Музее Карнавале в Париже
16. Картина XV века, на которой изображен святой Варфоломей. В качестве одеяния он носит свою собственную кожу после того, как её с него содрали заживо
17. В начале 1900-х годов один человек не мог позволить себе нормальные зубные протезы, поэтому он сделал их сам, используя расплавленные ручки зубных щеток и зубы мертвого койота.
18. Не бойтесь Мрачного Жнеца, но бойтесь плохой гигиены полости рта. Причудливая зубочистка Memento Mori в форме черепа с рукой, держащей серп
19. Эти удивительные винтажные когти Крампуса родом из небольшого городка в Австрии. Они использовались на ежегодном фестивале Крампуса в течение примерно 70 лет
20. Посеребрённая стеклянная бутылка, в которой якобы живёт дух ведьмы. Была получена в 1915 году от старушки из Сассекса, которая строго-настрого запретила вскрывать восковую печать (иначе быть беде)
21. Мраморные скульптуры левых рук принцессы Луизы (1848), принца Альфреда (1845) и принцессы Беатрис (1859). Они были вырезаны Мэри Торникрофт, которой королева Виктория поручила создать скульптуры рук на основе гипсовых слепков, сделанных с ее спящ
23. Одна из мыльных голов Фрэнка Морриса и братьев Джона и Кларенса Энглинов, которые они положили в свои кровати, чтобы обмануть ночную охрану во время успешного побега из тюрьмы Алькатрас в июне 1962 года
24. «Шоколадные конфеты из морга», изготовленные по слепкам с ран, найденных на телах в нью-йоркском морге
25. Очаровательная картина «Молчание леса» (1885), на которой нимфа выезжает из тёмного леса на спине испуганного единорога
26. Жуткая маска XVII века, сделанная из настоящих человеческих волос, кожи животного, перьев и искусственных зубов
Её носил в качестве маскировки проповедник вне закона Александр Педен (1626-1686 гг.), популярный шотландский ковенантер, скрывавшийся за свои изменнические взгляды, отвергавшие короля Карла I как духовного главу церкви Шотландии.
27. Свисток ведьмы или «хексенфлюит», сделанный из крысиной лапы и резной кости. Изготовлен в XIX веке в Бельгии и приобретён музеем Aan De Stroom в Антверпене в 1964 году
28. Посмертный портрет ребёнка, держащего ящерицу, которая сбрасывает кожу и отращивает хвост — символ воскрешения, возрождения или регенерации
29. Сцена экзорцизма. Демон сидит на испуганном ребенке. Народное искусство, резьба по дереву
30. Коричневая бархатная шляпа, принадлежавшая уличному «дантисту» или путешествующему зубному мастеру в Лондоне в 1820-50-х годах. Украшена 88 зубами его бывших пациентов
Источник: — переведено специально для fishki.net
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