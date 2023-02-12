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Как наша сегодняшняя повседневность могла быть показана на картинах в музеях 2122 года

Как наша сегодняшняя повседневность могла быть показана на картинах в музеях 2122 года

Автор:
12 февраля 2023 08:43
Сообщество : Жизнь
Метки: живопись   забавно   искусство   картины   люди   музей   художница   
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Люди — это существа, так или иначе оставляющие свой след, будь то культурно-созидательный или деструктивный. Сегодня мы поговорим про культурный аспект.

Художница Леся Гусева представила, какие отличительные черты своего существования могли бы оставить люди первого столетия 21 века и как бы наш быт представлялся в музеях в 2122 году, например. Глядя на экспонаты так и хочется только воскликнуть: «Жиза!»


Зато ремонт на полгода

×
×

А у кого-то просто спиральки да закорючки

Когда по твоим венам течёт кофе

Попадание 1 из 10

И ни одна не пишет нормально, когда очень нужно!

Позвони мне, позвони

Видимо, позвонил

Знания избранных

Зато какое солнце светит. В паспорте

Вечная классика

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Метки: живопись   забавно   искусство   картины   люди   музей   художница   
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1  комментарий
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Alf Час назад
... на картинах в музеях... Серьёзно? Особенно последние: ВСЕ БАБЫ КОЗЛЫ!
Ниже, приведены настоящие мудрые надписи, умных разбирающихся в жизни людей.
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