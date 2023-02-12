Как наша сегодняшняя повседневность могла быть показана на картинах в музеях 2122 года

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Люди — это существа, так или иначе оставляющие свой след, будь то культурно-созидательный или деструктивный. Сегодня мы поговорим про культурный аспект.
Художница Леся Гусева представила, какие отличительные черты своего существования могли бы оставить люди первого столетия 21 века и как бы наш быт представлялся в музеях в 2122 году, например. Глядя на экспонаты так и хочется только воскликнуть: «Жиза!»
Зато ремонт на полгода
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А у кого-то просто спиральки да закорючки
Когда по твоим венам течёт кофе
Попадание 1 из 10
И ни одна не пишет нормально, когда очень нужно!
Позвони мне, позвони
Видимо, позвонил
Знания избранных
Зато какое солнце светит. В паспорте
Вечная классика
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Ниже, приведены настоящие мудрые надписи, умных разбирающихся в жизни людей.