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Жутковатые фото из музея мумий Гуанахуато

Жутковатые фото из музея мумий Гуанахуато (17 фото)

Автор:
28 августа 2021 10:27
Сообщество : Исторические факты
Метки: жутко   история   мексика   музей   мумии   прошлое   факты   фото   
238
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Музей мумий в мексиканском городе Гуанахуато - место, хранящее жуткие и печальные страницы истории. Здесь выставлены сохранившиеся мумифицированные тела людей, умерших в 1870-1958 годах, в том числе во время эпидемии холеры.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: жутко   история   мексика   музей   мумии   прошлое   факты   фото   
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8  комментариев
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331
Fisher1979 Час назад
Моя жена всё просит с ней пойти в музей, теперь я знаю в какой.
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66k
Шапку Надень. 2 часа назад
Предлагаю им всем голосовать вместе.. Сейчас будут выборы они понадобятся..
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Шапку Надень. 2 часа назад
То есть пенсию им можно теперь не платить?..
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225
阿鋒 zloykoyot Час назад
Это он готовится к сл месяцу:) ждём его колкие комменты во всех тематиках, включая «картинки для утреннего позитива» и «пятницы алкопосты» :)))
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