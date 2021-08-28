Жутковатые фото из музея мумий Гуанахуато

В 1870-1958 годах в Мексике действовал закон, который обязывал родственников умерших людей платить налог за то, чтобы их тела находились на кладбище. Если налог не платили в срок, родственники теряли право на захоронение, и тела их родных вынимали из гробницы. Некоторые из этих тел как раз представлены в музее. Кроме того, некоторые из них были мумифицированы естественным образом - их хранили на кладбище в отдельном здании.