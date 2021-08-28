Жутковатые фото из музея мумий Гуанахуато

238
17
Музей мумий в мексиканском городе Гуанахуато - место, хранящее жуткие и печальные страницы истории. Здесь выставлены сохранившиеся мумифицированные тела людей, умерших в 1870-1958 годах, в том числе во время эпидемии холеры.
В 1870-1958 годах в Мексике действовал закон, который обязывал родственников умерших людей платить налог за то, чтобы их тела находились на кладбище. Если налог не платили в срок, родственники теряли право на захоронение, и тела их родных вынимали из гробницы. Некоторые из этих тел как раз представлены в музее. Кроме того, некоторые из них были мумифицированы естественным образом - их хранили на кладбище в отдельном здании.
В 1900-х годах мумии начали привлекать туристов. Сотрудники кладбища начали взимать с любопытного народа по несколько песо за вход в то самое здание, где хранились кости и мумии. В 1969 году это место превратили в музей под названием El Museo de las Momias (“Музей мумий”). По состоянию на 2007 год в музее хранится 111 мумий, а публике представлено 59 из них.
×
Источник: — переведено специально для fishki.net
Еще крутые истории!
- 20+ людей, которые выдали себя за тех, кем не являются - и им поверили
- 16 интересных, хотя и бесполезных фактов
- 20+ мужчин, за поступки которых хочется пожать им руку
14
Понравилось14
Новости партнёров