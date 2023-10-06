Павлиний трон – утерянное сокровище великой династии падишахов

Великие Моголы – династия падишахов, правившая Индией в период 1526-1857 гг. В свойственной этому народу манере дворец правителей украшали поразительные предметы, одним из которых был Павлиний трон.
Его второе название – Тахт-и Таус. Создан трон был по распоряжению императора Шаха Джахана и был установлен в Диван-и-Хасе (Зале частных аудиенций или Комнате министров) в Красном форте Дели.
Император считался наместником богов и потому был достоин самого лучшего. На этот шедевральный трон следовало восходить по серебряным ступеням. Поэтому создавалась иллюзия, что трон вместе с восседающим на нём человеком парит в воздухе, двигаясь по направлению к небу и звёздам.
Ювелир Саид Гилани с помощниками трудился над шедевром целых семь лет, что даже для Великих Моголов с их размахом был солидный срок. Но игра стоила свеч, ведь благодаря стараниям мастеров трон стал настоящим символом роскоши, демонстрирующим всему миру богатство сокровищницы Великих Моголов.
На изготовление ушло около 1300 кг золота и 200 кг драгоценных камней. К сожалению, трон не сохранился до наших дней. В музее драгоценностей Тегерана выставлена его копия, изготовленная по описанию. Таковых было немало, но самое точное оставил французский ювелир Жан-Батист Тавернье.
Внешне трон размерами 1,8 на 1,2 метра и высотой около 65 см напоминал тахту, покрытую сверху шёлковым балдахином, который держался на 12 колоннах из золота. Каждая из которых украшена жемчужными полосами. Название – Павлиний трон получил благодая декору – орнаменту с фигурами павлинов, глаза которых представляли собой алмазы.
К сожалению, судьба шедевра, который оценивали дороже, чем Тадж-Махал, оказалась печальной. После завоевания страны персами их правитель Надир-шах вывез трон из Дели. Его разобрали, оставив часть драгоценностей для сокровищницы. Остальное было продано.
Легендарные камни, украшавшие трон, разошлись по миру. «Рубин Тимура» сейчас украшает британскую корону, а «Шах Акбар» предположительно находится в частной индийской коллекции. Частями самого крупного в истории алмаза «Великий Могол» возможно стали известные камни «Кохинур», «Орлов» и «Шах». Первым владеет британская королевская семья, а два вторых входят в собрание Алмазного фонда России.
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