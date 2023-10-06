Павлиний трон – утерянное сокровище великой династии падишахов

Император считался наместником богов и потому был достоин самого лучшего. На этот шедевральный трон следовало восходить по серебряным ступеням. Поэтому создавалась иллюзия, что трон вместе с восседающим на нём человеком парит в воздухе, двигаясь по направлению к небу и звёздам.

Ювелир Саид Гилани с помощниками трудился над шедевром целых семь лет, что даже для Великих Моголов с их размахом был солидный срок. Но игра стоила свеч, ведь благодаря стараниям мастеров трон стал настоящим символом роскоши, демонстрирующим всему миру богатство сокровищницы Великих Моголов.