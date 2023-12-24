10 самых громких краж из российских музеев

В 1965 году две картины Халса из цикла портретов евангелистов – «Святой Лука» и «Святой Матфей» – привезли в Москву. В санитарный день вор вырезал одно из полотен из рамы. Пропажу обнаружили только через сутки.

Вернуть шедевр голландского художника помог случай: через полгода после исчезновения «Святого Луки» у магазина на Арбате, в самом центре столицы, к хорошо одетому мужчине подошел человек, который предложил купить редчайшую картину за 100 тыс. рублей.

Приличный мужчина оказался сотрудником КГБ и сразу понял, что дело нечисто. В результате преступника задержали: им оказался сотрудник Пушкинского музея Валерий Волков. В музее он работал помощником реставратора по дереву. Диплома о высшем образовании у него не было, и тогда Волков надумал купить его в обмен на картину. Сделка не состоялась, преступник решил сам продать шедевр Халса и попался.