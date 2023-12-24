10 самых громких краж из российских музеев

Тяга к прекрасному хороша до тех пор, пока не нарушает закон.
1. Франс Халс
Похищение картины Франса Халса с выставки в Московском музее изобразительных искусств им. Пушкина оказалось настолько громким, что о нем даже сняли фильм «Возвращение Святого Луки».
В 1965 году две картины Халса из цикла портретов евангелистов – «Святой Лука» и «Святой Матфей» – привезли в Москву. В санитарный день вор вырезал одно из полотен из рамы. Пропажу обнаружили только через сутки.
Вернуть шедевр голландского художника помог случай: через полгода после исчезновения «Святого Луки» у магазина на Арбате, в самом центре столицы, к хорошо одетому мужчине подошел человек, который предложил купить редчайшую картину за 100 тыс. рублей.
Приличный мужчина оказался сотрудником КГБ и сразу понял, что дело нечисто. В результате преступника задержали: им оказался сотрудник Пушкинского музея Валерий Волков. В музее он работал помощником реставратора по дереву. Диплома о высшем образовании у него не было, и тогда Волков надумал купить его в обмен на картину. Сделка не состоялась, преступник решил сам продать шедевр Халса и попался.
Страсть к произведениям искусства у некоторых воришек так велика, что они не особо и скрываются, совершая кражу. Так произошло с картиной Жан-Леона Жерома «Бассейн в гареме» из собрания Эрмитажа.
В 2001 году преступники воспользовались тем, что зал с картинами художника был закрыт для посещения, и просто перешагнули заграждение. Дальше – дело техники: картину ножом вырезали из рамы и унесли.
Преступников так и не нашли, но в 2006 году картину подбросили в приемную офиса Коммунистической партии. Годы вне музейных условий не прошли для нее даром: «Бассейн» пострадал, и его сразу отправили на реставрацию. Еще через три года картину вернули в музейные залы.
Украшения, иконы, вещи с драгоценными камнями – больше 200 музейных реликвий на 150 млн рублей исчезло из фондов Эрмитажа. Пропажу выявили в 2006 году. В хищении подозревали сотрудницу музея Ларису Завадскую и членов ее семьи.
Оказалось, что злоумышленники подменяли предметы на менее ценные, а затем продавали оригиналы через сообщников. Благодаря огласке удалось вернуть 34 предмета. Но значительную часть похищенного так и не нашли.
Весенней ночью 1999 года двое злоумышленников разбили окно на первом этаже Русского музея и похитили картину Василия Перова «Гитарист-бобыль» и его эскиз к картине «Тройка». Услышав, как сработала сигнализация, охрана бросилась за преступниками, но те успели скрыться. В итоге их все же схватили, а картины нашли в камере хранения на Варшавском вокзале Петербурга.
5. Сокровища сарматов
Золотая лихорадка охватила преступника, который решил ограбить краеведческий музей Ростова-на-Дону в 1971 году. Проникнув через окно в зал, он разбил витрину и вытащил оттуда найденные в кургане сарматского вождя золотые бляхи-фалары, которыми украшали конскую упряжь. Не то чтобы его увлекала древняя история, он просто хотел сдать их как золотой лом и получить деньги. Вор даже успел расплавить бляхи, так что, к сожалению, музей лишился ценных экспонатов навсегда.
27 января 2019 года, прямо в заполненной посетителями галерее, преступник вынул картину Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из рамы и ушел. Зрители посчитали, что это сотрудник Третьяковки унес картину по каким-то делам. Только спустя полтора часа реальные сотрудники забили тревогу. Очень быстро вора задержали, а картину нашли спрятанной на стройке в подмосковном Одинцове.
Рембрандт, Тициан, Корреджо, Пизано, Дольчи – их работ не досчитались сотрудники Пушкинского музея, придя на работу утром 25 апреля 1927 года. В пасхальную ночь, пока звонили церковные колокола, злоумышленник вынул окно и украл шедевры.
Милиция, прибыв на место преступления, схватилась за голову: осколки стекла были подметены вместе с потенциальными уликами, а записку, которую оставил преступник, успел подержать в руках не один человек. Быстро удалось найти только картину Джунты Пизано «Бичевание Христа».
Осенью 1931 года милиционеры вышли на служащего Наркомата почт и телеграфов Федоровича. В прошлом он был участником банды, грабившей музеи в Петербурге. На допросе он отпирался, но в итоге его сдал приятель: как выяснилось, ограбить музей Федорович хотел еще в 1924 году.
Шедевры, пролежавшие долгое время в ящиках под землей, сильно пострадали. Особенно досталось картине Тициана «Esse Homo» – преступник завернул в нее «Христа» Рембрандта.
О том, что с работами Павла Филонова в Русском музее происходит что-то странное, оперативники знали давно: в 1980-х в коллекции парижского Центра Помпиду вдруг появились работы художника, а ведь он не продавал их за рубеж. Более того, они входили в состав коллекции, которую Русскому музею передала сестра художника Екатерина Глебова. Тогда выяснили, что все это время в Петербурге хранились кем-то подброшенные вместо оригиналов копии.
Вновь сомнения в подлинности работ Филонова возникли в 1992 году, когда за рубежом сотруднице музея принесли на экспертизу рисунок художника, который официально находился в коллекции Русского музея. И снова вместо него в хранилище обнаружили копию.
В итоге следствию удалось распутать оба дела и установить преступную группу, которая выносила из музея подлинники, а также использовала их для создания копий. А в 2000 году в Петербург из Парижа вернулись семь рисунков автора.
9. Репин, Шишкин, Крамской
Несколько дней шли поиски 16 картин, похищенных из музея Российской академии художеств в декабре 1999 года. Хотя в ночь похищения сработала сигнализация, ничего подозрительного приехавший наряд милиции не увидел – замки на месте, окна не разбиты.
Но грабители все тщательно спланировали и заранее спрятались в одном из помещений академии, а затем вскрыли дверь в музей и вырезали картины из рам. Не досчитались работ Репина, Крамского, Хруцкого, Малявина, Тропинина – украденное потянуло на сумму больше миллиона долларов. К счастью, картины удалось вернуть очень быстро.
10. Левитан и не только
Иногда ограбления музеев напоминают третьеразрядные боевики. К примеру, чтобы похитить картину Вячеслава Бычкова «Базар», воры пропилили потолок Кинешемского художественно-исторического музея.
А в Вязниках трое преступников заранее спрятались в помещении историко-художественного музея, а потом, закрыв лица масками, связали сторожа и похитили картины «Лес. Ели» Шишкина, «Рыболов» Коровина и «Первый снег» Жуковского. Награбленное потянуло на 3 млн долларов.
В Плесском государственном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике злоумышленники решили не напрягаться: забрызгали камеры наблюдения краской и затем кувалдами расколотили бронированное стекло, чтобы похитить пять картин Исаака Левитана. Через несколько лет их нашли во время рейда в Нижнем Новгороде и заодно выяснили, что ограбления в Кинешме, Вязниках и Плесе – дело рук одной шайки.
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