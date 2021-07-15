Pornhub запустил аудиогиды по эротическому искусству в главных музеях мира

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Проект под названием Classic Nudes рассказывает о самых интересных явлениях "обнаженного искусства", которые хранит Лувр и музей Орсе (Париж), Метрополитен-музей (Нью-Йорк), музей Прадо (Мадрид), галерея Уффици (Флоренция), а также Британский музей (Лондон).
"Некоторые считают музеи скучными, душными или унылыми. Но что, если мы скажем вам, что в них хранится коллекция бесценного порно?" - после такой подводки, считает Pornhub, у музеев не будет отбоя от посетителей.
Зайдя на сайт, можно не только любоваться произведениями искусства, но и послушать аудиогид - о картинах и скульптурах расскажет порноактриса и посол бренда Pornhub Аса Акира.
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