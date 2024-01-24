Блогер показывает, что фото из соцсетей - сплошной обман

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Софи Брейер - блогер. У неё почти 80 тыс. подписчиков. Девушка полюбилась аудитории за честность и немного юмористическую подачу контента.
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4. Одно и то же тело может выглядеть по-разному, если принять нужную позу и скрыть все недостатки
6. В жизни каждая девушка – уникальная и прекрасная, однако давление со стороны социальных сетей порой подталкивает нас стремиться к неправдоподобному идеалу
11. Софи пропагандирует, что не зависимо от фильтров и позирования, настоящая красота – это то, что исходит изнутри
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Метки: блогер до и после интересно мило позирование фигура фото
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Ни она первая, ни она последняя.
Уловки, наверное, такое слово больше подошло бы.
люди плохо получаются на фото в документах просто по тому что что там как раз просто ставят человека прямо и фотографируют