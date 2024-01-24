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Блогер показывает, что фото из соцсетей - сплошной обман

Блогер показывает, что фото из соцсетей - сплошной обман

Автор:
24 января 2024 11:51
Сообщество : ФотоМир
Метки: блогер   до и после   интересно   мило   позирование   фигура   фото   
3009
14

Софи Брейер - блогер. У неё почти 80 тыс. подписчиков. Девушка полюбилась аудитории за честность и немного юмористическую подачу контента.

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Метки: блогер   до и после   интересно   мило   позирование   фигура   фото   
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13  комментариев
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38k
albedo 46 минут назад
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2k
Никита Сергеевич Минуту назад
Симпатичная девченка.
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8k
Ntvl 13 минут назад
кроме втянутого живота на каждой фотке, я ничего сверхъестественного для себя не увидел. все бабы так делают.
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3k
Оль́гъ, Ѡль́гъ 15 минут назад
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1k
Alex Fisher 16 минут назад
- "Говорят это фото меня полнит. А я то грешила на чебуреки"
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4k
lexa 21 минуту назад
А где?
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974
ProFanas Полчаса назад
Кто ещё не успел оторвать кусок мяса с тела развитого дибилизма?
Ни она первая, ни она последняя.
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18k
Голос Вселенной 45 минут назад
По мне, так она вполне себе вдувабельна и без макияжа, настоящая....
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12k
Б.Касторский 51 минуту назад
Обман был бы, если бы использовали фотошоп или фильтры, я в этом не очень разбираюсь. А тут в чем обман? Девушка оделась по фигуре? Использовала макияж? Втянула живот? По поводу последнего, покажите мне мужчину средних лет с пивным животом, который не втянет его, когда мимо проходит симпатичная женщина.
Уловки, наверное, такое слово больше подошло бы.
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14k
..: Атеист :.. 52 минуты назад
Ну а что, вовсе не секрет, что правильный ракурс делает фотку лучше.
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10k
MPEG-8 54 минуты назад
Очередная корова кривляется.
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13k
Copycat Час назад
Ну вообще "сделать фото" это не просто купить дорогой фотоаппарат, навести на то что хочешь и нажать на кнопку, важен ракурс, свет, а в случае с человеком там вообще дофига чего стоит учитывать

люди плохо получаются на фото в документах просто по тому что что там как раз просто ставят человека прямо и фотографируют
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