15 девушек, которые решились на короткую стрижку - и ни о чём не жалеют

Есть мнение, что красота женщин - в волосах. Однако выбор длины - это дело индивидуальное. Ирина Дьяченко - парикмахер, которая специализируется на коротких стрижках. Сама себя женщина называет "мастером перевоплощений из человека в личность". Все женщины, побывавшие в её кресле, кардинально изменили внешность - и не жалеют о своём решении. Давайте посмотрим на то, как может измениться лицо благодаря стрижке.