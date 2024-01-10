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15 девушек, которые решились на короткую стрижку - и ни о чём не жалеют

15 девушек, которые решились на короткую стрижку - и ни о чём не жалеют

Автор:
10 января 2024 07:57
Сообщество : ФотоМир
Метки: девушки   до и после   интересно   преображения   стрижки   фото   
1561
15

Есть мнение, что красота женщин - в волосах. Однако выбор длины - это дело индивидуальное. Ирина Дьяченко - парикмахер, которая специализируется на коротких стрижках. Сама себя женщина называет "мастером перевоплощений из человека в личность". Все женщины, побывавшие в её кресле, кардинально изменили внешность - и не жалеют о своём решении. Давайте посмотрим на то, как может измениться лицо благодаря стрижке.

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Метки: девушки   до и после   интересно   преображения   стрижки   фото   
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14  комментариев
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11
Quantimus Час назад
Возможно, что корреляции нет, но, мой жизненный опыт говорит о том, что женщина, которая себе сделала короткую стрижку, обычно находится в какой-то стрессовой ситуации - вышла из отношений, испытывает какое-то переживание или эмоциональный стресс. Ну, или это "деловая женщина" к которой на хромой козе не подъедешь.
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769
бдятел Минуту назад
"С"уета какая-то... "С"уета...
С=Х
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8k
Станислав 14 минут назад
А еще их накрасили и обработали фотошопом.
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1
4nt 16 минут назад
Лесбухи какие-то.
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−1
majisha 19 минут назад
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10k
<<<ОХУДЕВШАЯ>>> 22 минуты назад
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551
Александр Шевченко Полчаса назад
Не тот заголовок, 15 девушек с профессиональным макияжем и причёской
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6k
Александр Час назад
Длинные волосы нормально уложить и будет огонь. А тут подборка: Слева я проснулась-справа я после визажиста-парикмахера! Не равнозначное представление какое-то.
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3k
Fiverknot Час назад
Для автора: изменение стрижки не равно стрижке, покраске волос и укладке, т.е. всего того что мы видим на фото.
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Спелая кукурузинка

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