15 девушек, которые решились на короткую стрижку - и ни о чём не жалеют

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Есть мнение, что красота женщин - в волосах. Однако выбор длины - это дело индивидуальное. Ирина Дьяченко - парикмахер, которая специализируется на коротких стрижках. Сама себя женщина называет "мастером перевоплощений из человека в личность". Все женщины, побывавшие в её кресле, кардинально изменили внешность - и не жалеют о своём решении. Давайте посмотрим на то, как может измениться лицо благодаря стрижке.
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