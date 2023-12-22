Преображения людей до и после пласических операций

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Блохин Сергей - основатель клиники пластической хирургии, профессор, пластический хирург. Он первым установил импланты в СССР. Эксперт Первого канала передачи "На 10 лет моложе".
Какой эффект получают пациенты👇🏼
☑️Овал лица стал чётким и ровным
☑️Зона подбородка и шеи ярко выражена
☑️Лицо выглядит моложе на 10-15 лет
☑️Разгладились носогубные и губоподбородочные складки
А также решается множество других проблем, все зависит от индивидуального запроса.
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4. ["В целом, смело могу сказать, что каждый пациент стал выглядеть на 10-15 лет моложе", - делится Блохин Сергей
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