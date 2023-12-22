Преображения людей до и после пласических операций

Какой эффект получают пациенты👇🏼



☑️Овал лица стал чётким и ровным

☑️Зона подбородка и шеи ярко выражена

☑️Лицо выглядит моложе на 10-15 лет

☑️Разгладились носогубные и губоподбородочные складки

А также решается множество других проблем, все зависит от индивидуального запроса.

