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Преображения людей до и после пласических операций

Преображения людей до и после пласических операций

Автор:
22 декабря 2023 12:37
Сообщество : ФотоМир
Метки: до и после   до и после операции   интересно   пластическая операция   фото   хирург   
2104
12

Блохин Сергей - основатель клиники пластической хирургии, профессор, пластический хирург. Он первым установил импланты в СССР. Эксперт Первого канала передачи "На 10 лет моложе".


Какой эффект получают пациенты👇🏼

☑️Овал лица стал чётким и ровным
☑️Зона подбородка и шеи ярко выражена
☑️Лицо выглядит моложе на 10-15 лет
☑️Разгладились носогубные и губоподбородочные складки


А также решается множество других проблем, все зависит от индивидуального запроса.

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Метки: до и после   до и после операции   интересно   пластическая операция   фото   хирург   
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14  комментариев
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8k
Колорад 2 часа назад
Да, мужикам проще.
Одел трусы и красивый, снял - сексуальный.
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13k
Григорий Бабкин 13 минут назад
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8k
vasilykopkov 15 минут назад
Ну, скажем так - в половине случаев не помогло...
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6k
Наталья 56 минут назад
Комментарий к фото
тут что-то не понятно где "до" и где "после". Если в синем- "после" , то стало хуже
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10k
Garpia121 Час назад
На некоторых не понятно где до, где после.
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Алекс Чебурашкин Час назад
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Владимир 2 часа назад
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Uganda 2 часа назад
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Денис 2 часа назад
Тема сисек не раскрыта.
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Спелая кукурузинка

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