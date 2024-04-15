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Удивительные преображения женщин до и после макияжа

Удивительные преображения женщин до и после макияжа

Автор:
15 апреля 2024 20:03
Сообщество : ФотоМир
Метки: визажист   до и после   до и после макияжа   интересно   преображения   фото   
1046
15

Макияж - мощная сила. Визажисты превращают немолодых и отчаявшихся женщин в настоящих красавиц. Можно сколько угодно шутить над тем, что косметика - это бесполезная трата денег, и с её помощью девушки обманывают парней, но вот топовые визажисты не боятся браться за сложные случаи.

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Метки: визажист   до и после   до и после макияжа   интересно   преображения   фото   
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6  комментариев
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5k
Тамара 51 минуту назад
Фотожоп плюс фильтры - рулят.
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1k
Шершень Полчаса назад
Третий подбородок и обвисшую шею тоже макияжем убрали или все-таки Фотошоп?
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9k
Allmaster 43 минуты назад
Это все здорово, красота там и тоси боси для женщин, но когда ты знакомишься с этакой куколкой, а утром просыпаешься и кирпичик отложить готов.
Это пожалуй обман клиента? Или как это там назвать?
Я уж не про этих старых бабушек, а то что 30 летняя скажем намазюкается, ты с ней знакомишься, а по факту потом оказывается что мадам то с сюрпризом...
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48
Бывалый Трус 53 минуты назад
Комментарий к фото
Из носа на первой фото, ну точно нос на второй не сделать. Просто явный фотошоп.
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7k
Трям 54 минуты назад
Какие фубли!
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1k
Александр Сергеев Час назад
Главное,если по пьяни с такой вечером познакомился,то утром уходить не открывая глаз совсем:))
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1610 постов (1562 в горячем)

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