Удивительные преображения женщин до и после макияжа

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Макияж - мощная сила. Визажисты превращают немолодых и отчаявшихся женщин в настоящих красавиц. Можно сколько угодно шутить над тем, что косметика - это бесполезная трата денег, и с её помощью девушки обманывают парней, но вот топовые визажисты не боятся браться за сложные случаи.
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5. Безусловно, эффект временный, но хотя бы на какие-то мгновения позволяет женщинам ощутить себя красавицами
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Это пожалуй обман клиента? Или как это там назвать?
Я уж не про этих старых бабушек, а то что 30 летняя скажем намазюкается, ты с ней знакомишься, а по факту потом оказывается что мадам то с сюрпризом...