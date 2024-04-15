Удивительные преображения женщин до и после макияжа

Макияж - мощная сила. Визажисты превращают немолодых и отчаявшихся женщин в настоящих красавиц. Можно сколько угодно шутить над тем, что косметика - это бесполезная трата денег, и с её помощью девушки обманывают парней, но вот топовые визажисты не боятся браться за сложные случаи.