Преображения девушек до и после макияж

Анета Новака - визажист. Она не просто делает макияж девушкам на разные события, но и меняет их самооценку. Благодаря тональным средствам, румянам и лёгкой руке мастера - девушки понимают, какими привлекательными они могут быть. И после похода к Анет чувствуют себя увереннее и красивее.