Преображения девушек до и после макияж

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Анета Новака - визажист. Она не просто делает макияж девушкам на разные события, но и меняет их самооценку. Благодаря тональным средствам, румянам и лёгкой руке мастера - девушки понимают, какими привлекательными они могут быть. И после похода к Анет чувствуют себя увереннее и красивее.
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3. Вообще макияж имеет древние корни, раньше люди использовали натуральные пигменты и растения для того, чтобы преобразить внешний вид
4. В Древнем Египте макияж был своего рода символом богатства и социального статуса - простым людям это было недоступно
5. В средние века макияж часто ассоциировался с религиозными ритуалами или считался магическим, так, в Ренессансе макияж использовался для придания коже блеска и свежести
6. Тогда косметику делали из весьма экзотических ингредиентов, таких как: яичные скорлупы, разбавленные вином, или порошок из золотых слитков
7. Сегодня макияж и косметика - неотъемлемая часть повседневной жизни женщин, в магазинах можно купить средства на любой вкус и бюджет
8. Несмотря на то, что можно накраситься и дома, профессиональные визажисты, как Анет, очень востребованы
9. Визажисты обладают уникальным талантом видеть красоту и создавать великолепные образы, подчеркивающие достоинства и скрывающие недостатки
10. С помощью косметики можно сбросить десяток лет и выглядеть на все 100% для важного события
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Не , в натуре , а кому потом предЪявы кидать ?
Рафик не уиноват !