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Преображения девушек до и после макияж

Преображения девушек до и после макияж

Автор:
12 февраля 2024 07:19
Сообщество : ФотоМир
Метки: визажист   до и после   интересно   косметика   преображение   фото   
2124
15

Анета Новака - визажист. Она не просто делает макияж девушкам на разные события, но и меняет их самооценку. Благодаря тональным средствам, румянам и лёгкой руке мастера - девушки понимают, какими привлекательными они могут быть. И после похода к Анет чувствуют себя увереннее и красивее.

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Метки: визажист   до и после   интересно   косметика   преображение   фото   
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22  комментария
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11k
hairov 2 часа назад
Уже почти классика -
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726
skorpin 20 минут назад
это вроде и без макияжа нормальная
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11k
Билли 20 минут назад
После таких примеров вообще страшно знакомиться. Это как машину покупать неглядя, внешне конфетка, внутри гнилая с коррозией.
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11k
RIZ deadening Полчаса назад
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2k
Жирный бот Полчаса назад
эту штукатурку отлично видно, когда смотришь на девушку в живую.. Особенно летом, зона перехода между заштукатуренными участками и телом. Выглядит - бэээ...Так что такой макияж классно для фоток и выходов в "свет"..
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2k
Александр Ломовицкий Полчаса назад
начинают рожи рисовать с 10 лет , к 20 кожа убитая поры забиты , экземы пятна и лишаи . конечно потом всю жизнь морду лица рисуют чтоб на человека быть похожей .
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2k
! жЫтиЕ моЕ ! Полчаса назад
Ититьськикий городовой , вот подобных мастериц да продаванов "водки" пора ставить вне закона

Не , в натуре , а кому потом предЪявы кидать ?
Рафик не уиноват !
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93k
Доктор Джонс Полчаса назад
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59
Liberman 38 минут назад
Продуктивнее прийти в бар с пьяными мужиками - там стопудово все красотками становятся.
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31k
Григорий 42 минуты назад
На моё мнение, некоторым на фотках без макияжа лучше
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1k
ИНО 44 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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1k
ИНО 47 минут назад
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3k
Daimos 51 минуту назад
Но ведь это обман. Без этого уже никак?
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1k
Александр Шевченко 56 минут назад
Кругом обман ... но это как то просто писец...
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845
netBuG Час назад
Прям откровенно жалко тех мужиков, кто нарвётся на такую "не битую - не крашенную"... Хорошо ещё если утром, а не после свадьбы!
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36
MrPalych Час назад
матерь божья роса!
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3k
Шапкин Час назад
Хороший фотошоп...
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138k
parallax 2 часа назад
Кому как, а меня обилие штукатурки отталкивает гораздо больше, чем полное её отсутствие.
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16k
Александр 2 часа назад
Я бы поменял местами фото, и озаглавил бы не "До и после...", а "Познакомился, а на утро проснулся..."
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2k
Damvrot Hohlam 2 часа назад
Преображения девушек до и после макияжПосмотреть
Преображения девушек до и после макияж
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