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17 удивительных фотографий, которые показывают неожиданные сравнения разных вещей

17 удивительных фотографий, которые показывают неожиданные сравнения разных вещей

Автор:
24 января 2024 09:17
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вещи   интересно   разница   сраснение   удивительно   фото   
1881
18

В мире огромное количество удивительных и крайне необычных вещей. Но зачастую эта самая необычность наиболее видна, если наглядно сравнить что-то с чем-то.

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Это клешня омара весом примерно 2,3 кг в сравнении с человеческой рукой.


Моя собака в сравнении с размером палки колбасы, которую она стащила с прилавка.


Мои руки до и после похудения на 59 кг.


Наглядная разница в размере зелёной консервированной фасоли с солью и без её добавления. Та, что потолще — как раз с солью.

Более «мутная» Фанта — это европейский вариант с добавлением апельсинового сока. А американская — цвета кристальной химии 🙂

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Метки: Вещи   интересно   разница   сраснение   удивительно   фото   
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3k
Наблюдатель Час назад
Слоновая птица
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ekstazis 15 минут назад
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Serg 58 минут назад
- Сынок, ты уже большой и пора задуматься о карьере.
- О каком еще карьере?
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59k
dima423 2 часа назад
Комментарий к фото
А тот кто слева точно живой?)
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