17 удивительных фотографий, которые показывают неожиданные сравнения разных вещей

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В мире огромное количество удивительных и крайне необычных вещей. Но зачастую эта самая необычность наиболее видна, если наглядно сравнить что-то с чем-то.
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Это клешня омара весом примерно 2,3 кг в сравнении с человеческой рукой.
Моя собака в сравнении с размером палки колбасы, которую она стащила с прилавка.
Мои руки до и после похудения на 59 кг.
Наглядная разница в размере зелёной консервированной фасоли с солью и без её добавления. Та, что потолще — как раз с солью.
Более «мутная» Фанта — это европейский вариант с добавлением апельсинового сока. А американская — цвета кристальной химии 🙂
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