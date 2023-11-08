16 непонятных находок, разгадать назначение которых помогли острые умы знатоков

Нашли в лесу недалеко от тропы. Диаметр около 70 сантиметров, сделано из плетёного материала, напоминающего углеродное волокно. Весит пару килограммов. При ударе издаёт металлический звук.





Ответ: Вероятно, это баллон под давлением от какого-то воздушно-космического аппарата.