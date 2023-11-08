16 непонятных находок, разгадать назначение которых помогли острые умы знатоков

Любопытство — удивительная черта, которая присуща многим из нас. Она нередко толкает людей на изучение того, что может не иметь совершенно никакого отношения к их жизни.
Сюда стоит отнести, например, обнаружение различных предметов неизвестного происхождения, которые встречаются в самых разных местах — дома, на улице, у соседа на участке или в парке. Иногда, чтобы узнать об их предназначении, недостаточно обратиться за помощью к другу или знакомым. Более того, даже интернет иногда оказывается бессильным. А вот интернет-знатоки частенько помогают решить подобные задачки, да и ещё с завидным отличием.
Ответ: Это специальная ложка для мужчин, у которых есть усы. Позволяет есть с большим удобством и не пачкаться.
Эта штука, похожая на горку, была обнаружена на деткой площадке. Она выпуклая посередине и плохо скользит
Ответ: Это особый вид горки, на которую нужно садиться сверху и так съезжать. Также по ней удобно лазить.
Нашли в лесу недалеко от тропы. Диаметр около 70 сантиметров, сделано из плетёного материала, напоминающего углеродное волокно. Весит пару килограммов. При ударе издаёт металлический звук.
Ответ: Вероятно, это баллон под давлением от какого-то воздушно-космического аппарата.
Предмет из непрозрачного стекла золотистого цвета высотой около 25 сантиметров. Вес около 40 грамм. Полый, без дырок
Ответ: Это стеклянный орнамент, предназначенный для декора дома.
Перебирая старую кухонную утварь в доме бабушки и дедушки своего парня, нашла какую-то стеклянную штуку с прикреплённой катушкой
Ответ: Это антикварная сахарница.
Ответ: Это носилки для шляп.
Ответ: Это инструмент для чистки ушей.
Ответ: Это скульптура одуванчика, сделанная своими руками.
Ответ: Вероятно, это коллекторы для нереально огромного двигателя.
Ответ: Это держатель для сигарет.
Ответ: Это лопата для компоста.
Что это за тарелка/сервировочное блюдо? Сверху прикреплена ручка, а посередине — очень маленькая чашка
Ответ: Это старинный подсвечник с ручкой.
Ответ: Это сепаратор для яиц — приспособление, которое позволяет отделить желток от белка.
Ответ: Это специальная ложка для кормления тяжелобольных и лежачих людей.
Ответ: Грелка для рук. Вы можете нажать на металлическую деталь, и она запустит химическую реакцию и нагреет подушечку.
Ответ: Это похоже на анкерный столбик, который можно использовать, если вы не хотите, чтобы люди парковались на вашем месте.
Источник:
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Если обратить внимание, при вращении средней рукоятки, изделие будет менять свой размер.
Это растяжитель для головных уборов.
Делали головные уборы - котелки, шляпы, цилиндры и прочее из фетра (войлок) из кожи с мелким ворсом, промок под дождём, высох и сел, на голову не полезет.
Конечно, есть "болваны" из цельного куска дерева изготовленные под размер головы. Кто шапки меховые тачал, тот в курсе.
Но эта штука намного удобнее.