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16 непонятных находок, разгадать назначение которых помогли острые умы знатоков

16 непонятных находок, разгадать назначение которых помогли острые умы знатоков

Автор:
08 ноября 2023 08:41
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вещи   Предназначение   в мире   интересно   находка   удивительно   фото   
1267
17

Любопытство — удивительная черта, которая присуща многим из нас. Она нередко толкает людей на изучение того, что может не иметь совершенно никакого отношения к их жизни.

Сюда стоит отнести, например, обнаружение различных предметов неизвестного происхождения, которые встречаются в самых разных местах — дома, на улице, у соседа на участке или в парке. Иногда, чтобы узнать об их предназначении, недостаточно обратиться за помощью к другу или знакомым. Более того, даже интернет иногда оказывается бессильным. А вот интернет-знатоки частенько помогают решить подобные задачки, да и ещё с завидным отличием.

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Ответ: Это специальная ложка для мужчин, у которых есть усы. Позволяет есть с большим удобством и не пачкаться.

Ответ: Это особый вид горки, на которую нужно садиться сверху и так съезжать. Также по ней удобно лазить.

Нашли в лесу недалеко от тропы. Диаметр около 70 сантиметров, сделано из плетёного материала, напоминающего углеродное волокно. Весит пару килограммов. При ударе издаёт металлический звук.


Ответ: Вероятно, это баллон под давлением от какого-то воздушно-космического аппарата.

Ответ: Это стеклянный орнамент, предназначенный для декора дома.

Ответ: Это антикварная сахарница.

Ответ: Это носилки для шляп.

Ответ: Это инструмент для чистки ушей.

Ответ: Это скульптура одуванчика, сделанная своими руками.

Ответ: Вероятно, это коллекторы для нереально огромного двигателя.

Ответ: Это держатель для сигарет.

Ответ: Это лопата для компоста.

Ответ: Это старинный подсвечник с ручкой.

Ответ: Это сепаратор для яиц — приспособление, которое позволяет отделить желток от белка.

Ответ: Это специальная ложка для кормления тяжелобольных и лежачих людей.

Ответ: Грелка для рук. Вы можете нажать на металлическую деталь, и она запустит химическую реакцию и нагреет подушечку.

Ответ: Это похоже на анкерный столбик, который можно использовать, если вы не хотите, чтобы люди парковались на вашем месте.

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Метки: Вещи   Предназначение   в мире   интересно   находка   удивительно   фото   
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5  комментариев
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23k
Слепой Пью Полчаса назад
По поводу стеклянного орнамента - меня мучают обоснованные сомнения...
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25k
sssss3 4 минуты назад
носитель для шляп????????
Если обратить внимание, при вращении средней рукоятки, изделие будет менять свой размер.
Это растяжитель для головных уборов.
Делали головные уборы - котелки, шляпы, цилиндры и прочее из фетра (войлок) из кожи с мелким ворсом, промок под дождём, высох и сел, на голову не полезет.
Конечно, есть "болваны" из цельного куска дерева изготовленные под размер головы. Кто шапки меховые тачал, тот в курсе.
Но эта штука намного удобнее.
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4k
Χάρων 22 минуты назад
Комментарий к фото
Или самодельная булава.
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4k
Χάρων 24 минуты назад
Комментарий к фото
Это точно "для декора дома"?
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