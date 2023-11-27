Самые необычные вещи российских космонавтов, побывавшие в космосе

Еще одна традиция – брать с собой в полет небольшие мягкие игрушки. Она является не только своеобразным ритуалом, но и имеет практическую пользу, поскольку при изменении гравитации первыми взлетают именно самые легкие предметы. Так космонавтам проще отслеживать свой путь с космодрома до верхних слоев атмосферы и рассчитывать свои дальнейшие действия.

Среди таких игрушек даже оказался символ Олимпийских игр 1980 года – плюшевый мишка по имени Миша. Его дизайн придумали еще за два года до самих игр, поэтому в 1978 году Миша оказался на станции «Салют-6». В космос его доставили советские космонавты Владимир Коваленок и Александр Иванченков.

А вот знаменитый герой мультфильма Чебурашка был в космосе целых два раза. Первый полет состоялся в 2016 году, а второй – в 2022-м. Последний раз Чебурашку передала студия «Союзмультфильм» лично командиру корабля «Союз МС-22» Сергею Прокопьеву.