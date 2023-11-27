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12 раз люди нашли потрясающие предметы, о которых необходимо было рассказать

12 раз люди нашли потрясающие предметы, о которых необходимо было рассказать

Автор:
27 ноября 2023 09:02
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Вещи   в мире   интересно   подборка   удивительно   фото   
1502
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Иногда нам улыбается удача обнаружить нечто удивительное.

Старые монеты, давно забытые вещи или памятные мелочи от бабушек — все это может стать неожиданным сокровищем. Вероятно, подобные находки не стоят больших денег, но в них таится совершенно другая ценность — они были свидетелями прошлого и истории. Пользователи сети охотно делятся такими находками, и перед вами 12 примеров.


Первое издание рассказов Эдгара Алана По, купленное за 20 евро на книжной барахолке в Италии

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Монетки, которые несколько лет пролежали внутри стиральной машинки

Новогодняя гирлянда, которую утащила белка, найдена на заднем дворе спустя несколько месяцев

Римская монета, найденная на прогулке

Случайная находка в лесу

Вот тут мы собрали еще больше удивительных находок в лесу.

Старый сундук, который не открывали больше ста лет

Гербарий в книге, которой 165 лет

Золотой самородок, найденный металлоискателем

Один из первых сотовых телефонов, найденный в кладовке: он все еще работает

Вышивка, обнаруженная внучкой после смерти бабушки

Playboy, написанный шрифтом Брайля

Паркетный пол в шотландской библиотеке, уложенный 117 лет назад: его годами скрывал ковер

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Метки: Вещи   в мире   интересно   подборка   удивительно   фото   
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