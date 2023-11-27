12 раз люди нашли потрясающие предметы, о которых необходимо было рассказать

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Иногда нам улыбается удача обнаружить нечто удивительное.
Старые монеты, давно забытые вещи или памятные мелочи от бабушек — все это может стать неожиданным сокровищем. Вероятно, подобные находки не стоят больших денег, но в них таится совершенно другая ценность — они были свидетелями прошлого и истории. Пользователи сети охотно делятся такими находками, и перед вами 12 примеров.
Первое издание рассказов Эдгара Алана По, купленное за 20 евро на книжной барахолке в Италии
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Монетки, которые несколько лет пролежали внутри стиральной машинки
Новогодняя гирлянда, которую утащила белка, найдена на заднем дворе спустя несколько месяцев
Римская монета, найденная на прогулке
Случайная находка в лесу
Вот тут мы собрали еще больше удивительных находок в лесу.
Старый сундук, который не открывали больше ста лет
Гербарий в книге, которой 165 лет
Золотой самородок, найденный металлоискателем
Один из первых сотовых телефонов, найденный в кладовке: он все еще работает
Вышивка, обнаруженная внучкой после смерти бабушки
Playboy, написанный шрифтом Брайля
Паркетный пол в шотландской библиотеке, уложенный 117 лет назад: его годами скрывал ковер
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