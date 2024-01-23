В России откроют международную академию шаманизма

Это вам не Хогвартс. Тут всё серьёзно.
Танцы с бубном, общение с миром духов и погружение в историю древнейшего верования предлагают власти Тувы любому желающему. Уже в этом году в регионе откроется целая международная академия шаманизма. Там будут обучать теории и практике шаманских знаний, а также устраивать мастер-классы для туристов. При этом отмечается, что поступить в академию шаманизма смогут не только граждане России. Поэтому, собственно, она и международная.
"Принято решение об открытии академии шаманизма в Туве, где люди смогут освоить теорию и ряд практических шаманских знаний. Это учебное заведение будет международным. Есть интерес к изучению шаманских практик не только со стороны жителей [России], но и тех, кто живет в других странах", — рассказала представитель управления Верховного шамана России Саяна Пухальская.
Набор первых студентов начнётся летом нынешнего года. Из всех желающих отберут только 10 человек. Что касается туристической направленности, то это идея интересная. Возможно, академию создали для этих целей. Туристам расскажут и покажут, что из себя представляет шаманизм.
"Мы расскажем историю шаманизма, покажем обряды, гадания. Все это будет доступным языком, чтобы заинтересовать аудиторию", — добавила Саяна Пухальская.
Отмечается, что только в одной Туве зарегистрировано более 10 шаманских организаций. Всего в республике насчитывается около 200 шаманов.
Источник:
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И крыло из-за плеча
От дыхания его
Разгорается свеча
И порою сам себя
Сам себя не узнаёт
ну всего-то... - и ты академик
Список религий:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_религийhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Список_религий
Конкурентов, может, и не задавят, но о проделанной работе и захвате очередной территории отчитаются.
Если че - место есть рядом.
Их тоже касается. А если запрещать - запрещать всех.
Совесть - только у православных, они и свободны.
Это палка о двух концах, а то больно попы, муллы и раввины обрадовались...