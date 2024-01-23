В России откроют международную академию шаманизма

Набор первых студентов начнётся летом нынешнего года. Из всех желающих отберут только 10 человек. Что касается туристической направленности, то это идея интересная. Возможно, академию создали для этих целей. Туристам расскажут и покажут, что из себя представляет шаманизм.

"Мы расскажем историю шаманизма, покажем обряды, гадания. Все это будет доступным языком, чтобы заинтересовать аудиторию", — добавила Саяна Пухальская.

Отмечается, что только в одной Туве зарегистрировано более 10 шаманских организаций. Всего в республике насчитывается около 200 шаманов.