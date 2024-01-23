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В России откроют международную академию шаманизма

В России откроют международную академию шаманизма

Автор:
23 января 2024 16:29
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Тува   академия   верование   мастер-класс   обучение   шаманизм   
1075
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Это вам не Хогвартс. Тут всё серьёзно.

Танцы с бубном, общение с миром духов и погружение в историю древнейшего верования предлагают власти Тувы любому желающему. Уже в этом году в регионе откроется целая международная академия шаманизма. Там будут обучать теории и практике шаманских знаний, а также устраивать мастер-классы для туристов. При этом отмечается, что поступить в академию шаманизма смогут не только граждане России. Поэтому, собственно, она и международная.


"Принято решение об открытии академии шаманизма в Туве, где люди смогут освоить теорию и ряд практических шаманских знаний. Это учебное заведение будет международным. Есть интерес к изучению шаманских практик не только со стороны жителей [России], но и тех, кто живет в других странах", — рассказала представитель управления Верховного шамана России Саяна Пухальская.

Набор первых студентов начнётся летом нынешнего года. Из всех желающих отберут только 10 человек. Что касается туристической направленности, то это идея интересная. Возможно, академию создали для этих целей. Туристам расскажут и покажут, что из себя представляет шаманизм.


"Мы расскажем историю шаманизма, покажем обряды, гадания. Все это будет доступным языком, чтобы заинтересовать аудиторию", — добавила Саяна Пухальская.


Отмечается, что только в одной Туве зарегистрировано более 10 шаманских организаций. Всего в республике насчитывается около 200 шаманов.

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Метки: Тува   академия   верование   мастер-класс   обучение   шаманизм   
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24  комментария
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62k
pynh 2 часа назад
Определенно, это будут специальные партийные шаманы, а не кто попало.

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20k
Седой Бегемот 19 минут назад
Те, кто не изучал волшебство, вынуждены жить в мире физики и химии.
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7k
Нестерин Сергей 19 минут назад
Правильно, всех шаманов перед выборами- под жёсткий контроль.
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843
Прямой Эффект Полчаса назад
Теперь баллистические ракеты будут освящать двое: жиртрест с кадилом и дикарь с бубном.
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867
ZeroCross.ru Полчаса назад
У шамана три руки, оо
И крыло из-за плеча
От дыхания его
Разгорается свеча
И порою сам себя
Сам себя не узнаёт

ну всего-то... - и ты академик
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17k
Kucher 38 минут назад
А чего сразу при МИФИ не открыть шаманскую кафедру, напротив уже открытой православной?
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5k
Харон 54 минуты назад
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17k
Марина 57 минут назад
Щас РПЦ охренеют и срочно начнут требовать денег от правительства на новую церковь, в этом рассаднике шаманизма.
Конкурентов, может, и не задавят, но о проделанной работе и захвате очередной территории отчитаются.
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256
iskra Марина 2 минуты назад
Скорее наоборот,представители бурят и других малых народов начнут требовать рядом с военным православным храмом поставить ещё один,для них.Со своими шаманами,мухоморами,кострами и бубнами.Ну, там Шойгу в курсе должен быть.
Если че - место есть рядом.
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10k
MPEG-8 Час назад
Будут против.
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14k
Ser 2 часа назад
Хм... то то обрадуется главный шаман!
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369
ruslan d 2 часа назад
Шо за бред ?
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369
ruslan d Опиум для народа Час назад
Да ничем , что то мрак , что то ...
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369
ruslan d Опиум для народа 57 минут назад
не надо защищать религию в принципе ...
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33k
Ego sum qui sum 2 часа назад
защиту дипломов можно в прямом эфире показывать? вместо дома 2 и битвы экстрасенсов.
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3k
Илья 2 часа назад
Мракобесы
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