Люди разных профессий рассказали о своих бесполезных навыках

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Говорят, что любое образование важно: оно даёт опыт, полезные знакомства, учит ориентироваться по жизни и находить нужную информацию. Но порой навыки из учёбы сложно применить в реальной жизни при поиске работы. Пользователи Твиттер поделились, как бесполезные фишки узнали во время обучения.
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А у вас остались знания после учёбы, которые ну вообще не пригодились ни разу в жизни, хотя все вокруг твердили, что это ВАЖНО?
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Попробую сунуть кукурузину в ЧС.
Может, тогда не буду видеть её "посты"?
Это же сколько сразу навыков, полученных в школе!
Уроки труда -согнуть проволоку.
Математика - расчет формы приспособления.
И ещё, смекалка и находчивость!
разница в площади в этой задаче примерно на 10% в пользу 45см