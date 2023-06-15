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Люди разных профессий рассказали о своих бесполезных навыках

Люди разных профессий рассказали о своих бесполезных навыках

Автор:
15 июня 2023 10:27
Сообщество : Юмор
Метки: знания   интересно   навыки   образование   обучение   соцсети   учеба   фото   
5446
16

Говорят, что любое образование важно: оно даёт опыт, полезные знакомства, учит ориентироваться по жизни и находить нужную информацию. Но порой навыки из учёбы сложно применить в реальной жизни при поиске работы. Пользователи Твиттер поделились, как бесполезные фишки узнали во время обучения.

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А у вас остались знания после учёбы, которые ну вообще не пригодились ни разу в жизни, хотя все вокруг твердили, что это ВАЖНО?

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Метки: знания   интересно   навыки   образование   обучение   соцсети   учеба   фото   
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49  комментариев
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10k
Juli 7 часов назад
Я юрист. Мне пригождалось в жизни и валентность, и полонез огинского, и знание тараского, и система счисления, и технология "стены в грунте", и методы укрепления грунта. Ибо пиз-деть в моей профессии надо уметь со знанием дела красиво еще и не об этом.
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2k
Anners 9 минут назад
"Фармацевцы"? По аналогии с "продавцы"?
Попробую сунуть кукурузину в ЧС.
Может, тогда не буду видеть её "посты"?
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7k
Pravednik84 54 минуты назад
Не бывает лишних знаний, бывают запасные)))
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57k
Опиум для народа 2 часа назад
Знаний лишних не бывает.
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322
kost 3 часа назад
Несколько лет назад пригодилась начерталка, нужно было из жести вырезать выкройку для прохода трубы в скатной крыше бани.
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3k
Past 4 часа назад
Комментарий к фото
На вкус?)
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1k
Bogdan Krasota 5 часов назад
Прошел еще один день, когда мне не пригодились интегралы.
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322
kost Bogdan Krasota 4 часа назад
Раз понадобилось срочно, чтоб написать функцию для расчета количества жидкости в железнодорожной цистерне с эллиптическими/коническими днищами по расстоянию от верхней крышки до поверхности жидкости.
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10k
Juli 5 часов назад
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11k
Дмитрий 6 часов назад
Я профессионально ковыряюсь пальцем в носу.
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11k
Vampire 6 часов назад
Сначала - "да на фиг мне ваша геометрия/физика/химия/биология". Потом осознание, что без диплома начальником стать не светит , а знания уже тю-тю, и приходится идти где берут (недобор). В конце - львиная доля грузчиков и продавцов с дипломом о высшем образовании.
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4k
Jora Kyky(Kukunaher) 6 часов назад
Не знаю как сейчас, но в советской школе(я имею ввиду не только среднюю), знания давали не для того что бы мы наизусть знали столицы европейских государств, например. Или валентность атомов водорода. Нас учили восприятию информации и закладывали основы логического мышления. Взрослая жизнь сплошь и рядом состоит из постоянных принятий решений. От выбора цвета галстука на вечеринку, до нажатия красной кнопки для разнесения всё и всех нахер. И никогда не угадаешь какое именно знание вдруг понадобится тебе в этот момент. Ну а некоторые особо "одарённые" сочиняют анекдоты в стиле: - Интеграл мне понадобился, когда шляпа упала в лужу и я изогнул проволоку в его форме, что бы эту шляпу достать.
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457
grigorenko vladislav 6 часов назад
Мы люди простые, академиев не кончали. В школе проходили про мать и матику, ещё про Муму и Анну Каренину. Про пифагоровы штаны во все стороны равны - помню, а зачем собачку паровозом переехали - это уже нет.
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457
grigorenko vladislav turyst 5 часов назад
Чиво разгавкалась? Щас пьесу Тургенева репетировать будем, вот к чему. (Сурдоперевод с герасимского)
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592
Куруш 6 часов назад
Науки изучаешь для того, что бы явления природы не казались чудесами
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21k
Виталий Касандров 6 часов назад
Ну скажем азбук морзе я уже забыл , А вот нотную грамоту пока еще помню ,хотя и вряд ли с ходу что то сыграю на фортепиано. Детей отдавал в музыкалку но обе не более 2 лет занимались, бросили. Пианино продали лет 10 назад .
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7k
rutt 6 часов назад
Всё что умею, чему научился, всё нужно. Но лень
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34k
Korolev 6 часов назад
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−3
GranVasya Korolev 5 часов назад
Площадь 2-х пицц по 30см в диаметре больше одной 45см. В чем прикол этого мема? А если добавить условие, что 2 пиццы по 30см с разными начинками....
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164
Дмитрий GranVasya 4 часа назад
а если ещё учесть, что ободок пиццы обычно не едят, то две по 30 проигрывают вообще с отрывом
разница в площади в этой задаче примерно на 10% в пользу 45см
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34k
Korolev 6 часов назад
Комментарий к фото
Ваще-т, про философов...
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3k
Едондер пуп 7 часов назад
Я в армии служил 2 года... в парадном батальоне.
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10k
goshan_hmc 7 часов назад
С помощью декалитра можно посчитать в какой стране бухают чаще!
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925
ruslan d 7 часов назад
5 лет потратил на то , что мне нафиг не интересно и не нужно ...
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33k
АнтонПолднев 7 часов назад
Изучал психологию у одного из лучших психологов России. Всю дорогу работал в газовой промышленности.
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Спелая кукурузинка

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