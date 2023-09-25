Английские школы для девочек: тогда и сейчас

Стоит вспомнить книгу Шарлотты Бронте, написавшей "Джен Эйр", потому что там она описала свой опыт проживания в английской девичьей школе. Опыт печальный и болезненный.
Сначала надо понять, в какой момент вообще появились эти школы. Ведь ещё в Средневековье грамотных людей можно было пересчитать по пальцам. Все знания получались в церкви и обучиться хоть чему-то можно было став "Христовой невестой". Но человечество шло вперед семимильными шагами, чтение и письмо пришло в обычные дома, мамы делились знаниями со своими дочерьми, а те всё больше времени проводили в домашних библиотеках.
Вот так и выяснилось, что образованная (умеет читать, писать и считать) девушка вполне способна не просто на кого-то работать, а даже руководить бизнесом. Нередко торговцы завещали своё дело жёнам или дочерям, а они брались за него и успешно справлялись. Но всё равно, до второй половины 19 века в Англии образованная дама была скорее исключением из правил. Девочек ждали два варианта: замужество и статус матери и жены, или же пойти в гувернантки.
Сами девичьи школы существовали уже с 17 века, но это была страшная редкость. Мадам де Ментенон в 1686 году открыла школу благородных девиц в Сен-Сире. В 1764 в Российской империи начал свою работу знаменитый Смольный институт. Наполен не отставал и открывал для дочек своих офицеров школы.
Джейн Остин с сестрой оказались в приличной и дорогой частной школе (пробыли они там недолго - цена оказалась неподъёмной для семьи). А вот сёстрам Бронте не повезло - школа для дочерей духовенства Кован-бридж, где оказались четыре сестры, были описаны потом Шарлоттой в "Джен Эйр" и довольно-таки детально. Там они страдали и от голода, и от жестокого обращения, и от ледяных полов и постелей. Две старшие сестры скончались во время эпидемии тифа.
Интересно, что из-за этого был даже скандал, когда директор Кован-бридж узнал себя в книге Бронте и захотел подать на неё в суд за клевету. Но дело замялось. А многие английские школы тех времён были чрезвычайно строги к своим воспитанницам и больше были похожи на монастыри. Чёрные скучные платья, жестокие наказания (в том числе и физические) для провинившихся. И так продолжалось до конца 20 века! Да, уровень жестокости снизился, но прямого запрета не было.
С 1880 года вышел новый закон: обязательное образование всех детей Англии. В ходе обучения изучались история, география, естественные науки, литература, иностранные языки, обязательное Священное Писание. И, конечно же, самым главным, чему уделялось огромное внимание было всё, что повышало на них спрос при замужестве: музыка, танцы, вышивание, шитьё... Девочек с юных лет наряжали в неудобные и твёрдые корсеты, чтобы выработать осанку.
Сначала эти школы были хорошим способом "сплавить" девочек из дома до замужества. Но и после того, как образование для женщин перестало быть чем-то необычным, такие вот частные школы Англии не исчезли.
Сегодня такие школы для девочек исчисляются сотнями и они популярны. Выпускницы этих заведений получают больше шансов на поступление в хорошие университеты, у них выше рейтинг. Ученицы таких школ меньше отвлечены во время уроков и сконцентрированы на процессе обучения. А отсутствие мальчиков также влияет на проявление девочками лидерских качеств и выбор, так называемых, "мужских" внеучебных секций.
Многие женщины Англии, известные на весь мир, выпустились из частных девичьих школ.
Источник:
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