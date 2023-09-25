Английские школы для девочек: тогда и сейчас

Вот так и выяснилось, что образованная (умеет читать, писать и считать) девушка вполне способна не просто на кого-то работать, а даже руководить бизнесом. Нередко торговцы завещали своё дело жёнам или дочерям, а они брались за него и успешно справлялись. Но всё равно, до второй половины 19 века в Англии образованная дама была скорее исключением из правил. Девочек ждали два варианта: замужество и статус матери и жены, или же пойти в гувернантки.

Сами девичьи школы существовали уже с 17 века, но это была страшная редкость. Мадам де Ментенон в 1686 году открыла школу благородных девиц в Сен-Сире. В 1764 в Российской империи начал свою работу знаменитый Смольный институт. Наполен не отставал и открывал для дочек своих офицеров школы.



