FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жизнь в США 1026 постов • 253 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Жизнь в США
Верховный суд США вынес решение об отмене льгот чернокожим людям при поступлении в колледж

Верховный суд США вынес решение об отмене льгот чернокожим людям при поступлении в колледж

Автор:
01 июля 2023 09:25
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Гарвард   США   колледж   обучение   оценки   студенты   
1630
5

Если коротко, то несколько лет подряд в США действовала льготная программа для поступления в колледжи и университеты для афроамериканцев. Но, как показала практика, способности и знания оказались важнее цвета кожи.


В прошлый четверг Верховный суд США отменил так называемую позитивную дискриминацию в колледжах. Так что теперь учеников будут набирать по хорошим отметкам, а не расовому признаку. Это коснется Гарварда и Университета Северной Каролины, старейших частных и государственных образовательных заведений страны.


×
×

Председатель суда Джон Робертс сказал, что слишком долго университеты “ошибочно приходили к выводу, что пробным камнем индивидуальности человека являются не преодоленные трудности, приобретенные навыки или извлеченные уроки, а цвет его кожи".


После такого знатно подгорело ниже спины у многих политиков. Байден уже назвал решение суда ошибочным и не допустимым, но, скорее всего, не очень-то и понял о чем его спрашивали журналисты.


Но эпичнее всех высказалась твиттерский тролль Эрика Марш:

"Сегодняшнее решение Верховного суда является прямой атакой на чернокожих людей.
Ни один чернокожий не сможет добиться успеха в системе, основанной на оценке способностей и именно поэтому были необходимы программы, основанные на позитивной дискриминации. Сегодняшнее решение - это глумление!!!"

После такого заявления в сети просто начался пожар жёп. На момент написания этой статьи твит набрал более 13 миллионов просмотров и более 7000 лайков. Марш быстренько обвинили в том, что за маской демократа скрывается злобный либерал, и вообще негры самые умные, а аккаунт нужно как можно скорее заблокировать.


Но несмотря на всю шумиху, руководство многих колледжей быстро выступило с заявлениями, что они все еще оценивают последствия, но будут следовать федеральному закону. Тот момент, когда знания все же важны...

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь в США"
Метки: Гарвард   США   колледж   обучение   оценки   студенты   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
21  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
max Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Сергей 9 секунд назад
люди и негры должны жить в мире!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Parus59 8 минут назад
пожар жёп. Новое слово в русском языке - жЁпа.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
elenrill 9 минут назад
Фу, как не толерантно! Знания им важнее цвета кожи! А чего тогда квоты на женщин и гомосеков в советах директоров? Или там знания и умения не так важны, как в колледже?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Джордж. Вашингтон. 17 минут назад
Ну вот, остались университеты без негров.
Давайте теперь к нам в РУДН. Там вас дагестанцы научат пацанским понятиям, а индусы перец жрать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Горожанин 23 минуты назад
"Позитивная дискриминация"... ------------

Этот дивный, дивный, дивный либеральный мир.

Либеральная мысль не стоит на месте. Давайте делайте уж следующий шаг.

Открыто провозгласите - позитивный фашизм.

Так же защищайте этот позитивный фашизм, как позитивную дискриминацию.

Впрочем, такая либеральная защита фашизма уже официально и публично сделана - послом Израиля на Украине.

На Украине и в Прибалтике позитивный для либералов фашизм давно осуществляется полным ходом. Запад это поддерживает.

Впрочем, на Западе давно всё уже профашинисдонилось и прорусофобилось. Как и в головах либералов. Что подтверждает такое шизофреническое и кощунственное для нормального человека понятие и действие, как позитивная дискриминация.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Dmitry Tarasov Полчаса назад
Вот теперь те нигеры, что поняли, что Марш назвала нигеров тупыми, получили право сдавать вступительные экзамены в Гарвард :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Alexander Gorn 39 минут назад
Автор, к сведению: "чернокожие люди" называются негры!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
russger 40 минут назад
""Сегодняшнее решение Верховного суда является прямой атакой на чернокожих людей. Ни один чернокожий не сможет добиться успеха в системе, основанной на оценке способностей"

Дошло наконец-то?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Shtoppi 44 минуты назад
снова кто-то черномазых и общественность в целом качать начинает. по всей видимости, волнения внутри страны должны отвлечь обывателей от провалов политики сшп на международной арене.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Alex 53 минуты назад
Вог гады, негров обижают
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Евгений Д Час назад
Здорово, пусть америка тупеет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
FOX98

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

80857



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Ленобласти мотоциклистка погибла по вине пожилого водителя на "Мерседесе"
В Ленобласти мотоциклистка погибла по вине пожилого водителя на "Мерседесе"
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
Набирающие популярность в сообществах
Китай создал продвинутый процессор, который лучше, чем у Intel и AMD. Релиз ожидается со дня на день
Китай создал продвинутый процессор, который лучше, чем у Intel и AMD. Релиз ожидается...
И опять продолжаем строить каркасный дом! - укосины из дюймовки правильно⁠⁠
И опять продолжаем строить каркасный дом! - укосины из дюймовки правильно⁠⁠
4 добровольца заперли себя в симуляторе Марса: они проведут там год (2 фото)
4 добровольца заперли себя в симуляторе Марса: они проведут там год (2 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Счастливый кот

Лучшие демотиваторы
Болгарский – это язык, который звучит мелодично и передаёт всю глубину эмоций

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#животные#ДТП#авто аварии#позитив#Россия#полиция#Жизнь#шоу бизнес
#автомобили#интересно#интересное#кино#Автовсячина#США#история#истории#Китай#познавательно
#автомир#Юмор#аварии#люди#Прикол#подборка#в мире#Ynews#факты#собака
4 добровольца заперли себя в симуляторе Марса: они проведут там год (2 фото) 4 добровольца заперли себя в симуляторе Марса: они проведут там год (2 фото) В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Турист случайно снял удар молнии в вершину горы Турист случайно снял удар молнии в вершину горы Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь

На что жалуетесь?

Вернуться