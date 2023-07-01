Верховный суд США вынес решение об отмене льгот чернокожим людям при поступлении в колледж

Председатель суда Джон Робертс сказал, что слишком долго университеты “ошибочно приходили к выводу, что пробным камнем индивидуальности человека являются не преодоленные трудности, приобретенные навыки или извлеченные уроки, а цвет его кожи".

После такого знатно подгорело ниже спины у многих политиков. Байден уже назвал решение суда ошибочным и не допустимым, но, скорее всего, не очень-то и понял о чем его спрашивали журналисты.