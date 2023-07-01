Верховный суд США вынес решение об отмене льгот чернокожим людям при поступлении в колледж

Если коротко, то несколько лет подряд в США действовала льготная программа для поступления в колледжи и университеты для афроамериканцев. Но, как показала практика, способности и знания оказались важнее цвета кожи.
В прошлый четверг Верховный суд США отменил так называемую позитивную дискриминацию в колледжах. Так что теперь учеников будут набирать по хорошим отметкам, а не расовому признаку. Это коснется Гарварда и Университета Северной Каролины, старейших частных и государственных образовательных заведений страны.
Председатель суда Джон Робертс сказал, что слишком долго университеты “ошибочно приходили к выводу, что пробным камнем индивидуальности человека являются не преодоленные трудности, приобретенные навыки или извлеченные уроки, а цвет его кожи".
После такого знатно подгорело ниже спины у многих политиков. Байден уже назвал решение суда ошибочным и не допустимым, но, скорее всего, не очень-то и понял о чем его спрашивали журналисты.
Но эпичнее всех высказалась твиттерский тролль Эрика Марш:
"Сегодняшнее решение Верховного суда является прямой атакой на чернокожих людей.
Ни один чернокожий не сможет добиться успеха в системе, основанной на оценке способностей и именно поэтому были необходимы программы, основанные на позитивной дискриминации. Сегодняшнее решение - это глумление!!!"
После такого заявления в сети просто начался пожар жёп. На момент написания этой статьи твит набрал более 13 миллионов просмотров и более 7000 лайков. Марш быстренько обвинили в том, что за маской демократа скрывается злобный либерал, и вообще негры самые умные, а аккаунт нужно как можно скорее заблокировать.
Но несмотря на всю шумиху, руководство многих колледжей быстро выступило с заявлениями, что они все еще оценивают последствия, но будут следовать федеральному закону. Тот момент, когда знания все же важны...
Источник:
- Турист случайно снял удар молнии в вершину горы
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
Давайте теперь к нам в РУДН. Там вас дагестанцы научат пацанским понятиям, а индусы перец жрать.
Этот дивный, дивный, дивный либеральный мир.
Либеральная мысль не стоит на месте. Давайте делайте уж следующий шаг.
Открыто провозгласите - позитивный фашизм.
Так же защищайте этот позитивный фашизм, как позитивную дискриминацию.
Впрочем, такая либеральная защита фашизма уже официально и публично сделана - послом Израиля на Украине.
На Украине и в Прибалтике позитивный для либералов фашизм давно осуществляется полным ходом. Запад это поддерживает.
Впрочем, на Западе давно всё уже профашинисдонилось и прорусофобилось. Как и в головах либералов. Что подтверждает такое шизофреническое и кощунственное для нормального человека понятие и действие, как позитивная дискриминация.
Дошло наконец-то?
Негры в африке, иногда в других местах. Иногда даже встречаются в пиндосии, но там очень часто встречаются нигеры и нигеров гораздо больше в штатах чем негров,