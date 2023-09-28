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В школе Екатеринбурга предложили обучать старшеклассников эзотерике за 1800 рублей

В школе Екатеринбурга предложили обучать старшеклассников эзотерике за 1800 рублей

Автор:
28 сентября 2023 13:37
Сообщество : Жить в России
Метки: екатеринбург   интересное   образование   обучение   фото   школа   эзотерика   
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В екатеринбургской школе № 30 предложили ученикам 8-9 классов курс "Дизайн человека".

На сайте екатеринбургской школы № 30 опубликовали список дополнительных платных занятий для учащихся. Среди обычных кружков школа также предлагает ученикам 8-9 классов курс "Дизайн человека". Стоимость дополнительной услуги обозначена как 1800 рублей в месяц. В группе будет по 5 человек, а занятия два раза в неделю.

"Дизайн человека" - это эзотерическая программа, которая направлена на самопознание. Согласно этой программе, характер и судьбу каждого человека можно определить по месту и точному времени его рождения. Ученикам предлагают окунуться в такие "науки", как астрология, генетика, древнекитайские трактаты и каббала.

В пресс-службе мэрии объяснили, что школа сама может выбирать образовательные услуги. Там рассказали, что этот курс планировался для "обеспечения уровня социальной готовности личности школьника к личностному и профессиональному самоопределению, развития способности личности к творческому самовыражению, самопознания, развития эмоционального интеллекта", передаёт URA.RU.

На сегодняшний день данный курс никто не выбрал. Следовательно он потерял свою актуальность на реализацию в 2023/24 учебном году? - добавили в мэрии.


Источник:

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Метки: екатеринбург   интересное   образование   обучение   фото   школа   эзотерика   
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7  комментариев
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67
ruslan d 2 часа назад
А алхимия, астрология ,хиромантия ?
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1k
likiloki 2 минуты назад
Отлично! Если бы моя мама в школьные годы получила бы аттестат по черной и белой магии, то ее бы не развели шарлатаны самоучки позже
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32k
БамбарбияКиргуду 2 часа назад
Вообще то эзотерика очень важная наука.Особенно то ,что касается строения тела человека.Его энергетической составляющей.Однако каббала никаког отношения к эзотерике не имеет.Как и генетика и астрология.Эти науки " вилами по воде" писаны.А энергетическое строение и его взаимодействие с миром должен знать каждый.Это не просто важно,а очень важно.И курс должен быть бесплатным.
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17k
Shtoppi 2 часа назад
инициаторов всего подобного, ставить к стенке и набивать свинцом из 30-го калибра.
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11k
Б.Касторский 2 часа назад
Конечно эзотерика не должна преподаваться в школе, как впрочем и любая другая лженаука. Но если посмотреть на другие курсы, то это прекрасно! Робототехника так и вовсе великолепно!
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