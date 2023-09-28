В школе Екатеринбурга предложили обучать старшеклассников эзотерике за 1800 рублей

"Дизайн человека" - это эзотерическая программа, которая направлена на самопознание. Согласно этой программе, характер и судьбу каждого человека можно определить по месту и точному времени его рождения. Ученикам предлагают окунуться в такие "науки", как астрология, генетика, древнекитайские трактаты и каббала.

В пресс-службе мэрии объяснили, что школа сама может выбирать образовательные услуги. Там рассказали, что этот курс планировался для "обеспечения уровня социальной готовности личности школьника к личностному и профессиональному самоопределению, развития способности личности к творческому самовыражению, самопознания, развития эмоционального интеллекта", передаёт URA.RU.