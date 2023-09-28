В школе Екатеринбурга предложили обучать старшеклассников эзотерике за 1800 рублей

В екатеринбургской школе № 30 предложили ученикам 8-9 классов курс "Дизайн человека".
На сайте екатеринбургской школы № 30 опубликовали список дополнительных платных занятий для учащихся. Среди обычных кружков школа также предлагает ученикам 8-9 классов курс "Дизайн человека". Стоимость дополнительной услуги обозначена как 1800 рублей в месяц. В группе будет по 5 человек, а занятия два раза в неделю.
"Дизайн человека" - это эзотерическая программа, которая направлена на самопознание. Согласно этой программе, характер и судьбу каждого человека можно определить по месту и точному времени его рождения. Ученикам предлагают окунуться в такие "науки", как астрология, генетика, древнекитайские трактаты и каббала.
В пресс-службе мэрии объяснили, что школа сама может выбирать образовательные услуги. Там рассказали, что этот курс планировался для "обеспечения уровня социальной готовности личности школьника к личностному и профессиональному самоопределению, развития способности личности к творческому самовыражению, самопознания, развития эмоционального интеллекта", передаёт URA.RU.
На сегодняшний день данный курс никто не выбрал. Следовательно он потерял свою актуальность на реализацию в 2023/24 учебном году? - добавили в мэрии.
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Одним из базовых принципов разделения науки от псевдонауки является повторяемость и воспроизводимость, если убрать шарлатанов, которые "видят поля человека", то на данный момент в этой области мы находимся прям таки в противозачаточном состоянии - что то увидеть с помощью приборов уже можем (с повторяемостью ещё проблемы), а проанализировать пока что не очень.
Ну и напоследок - ну вот допустим выяснили что у меня печень бо-бо, и что дальше? Это может быть химическое/бактериологическое/вирусное/физическое поражение печени, причём разными вирусами, или бактериями, что может круто повлиять на лечение, могут ли сейчас энергопольщики отличить заражение вирусом от заражения бактерией? И это я не спрашиваю про сорта вируса, или бктерии.