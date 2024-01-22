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"Теперь не до жиру!": Ольге Бузовой подарили машину после жалоб её матери

"Теперь не до жиру!": Ольге Бузовой подарили машину после жалоб её матери

Автор:
22 января 2024 18:26
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Автомобиль   бузова   день рождения   интересное   подарок   фото   шоу бизнес   
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20 января Ольга Бузова отметила своё 38-летие. На праздник неизвестный человек подарил актрисе новую машину. Перед этим вышло интервью матери Бузовой, которая рассказала о том, что актриса вот уже 8 лет ездит на одном и том же мерседесе.

Мать Ольги Бузовой в интервью KP.RU рассказала о том, что доходы дочери сильно упали и она не может себе позволить новый автомобиль.

Она на одной и той же машине ездит, это же понятно. Нет возможности поменять ее. Она хотела, но теперь не до жиру, ездим на том, на чем мы ездим. Доходы упали и не только. Такая ситуация в стране, что не до машины, - рассказала Ирина.

Также Ирина рассказала, что Ольга Бузова 20 января отметила 38-й день рождения в кругу друзей и семьи - никаких "голых вечеринок". Судя по социальным сетям, Ольга Бузова получила в подарок на день рождения новый автомобиль. Видео появилось в Telegram-канале "AdminAnshlak".

Очевидцы рассказали, что бузова получила в подарок комфортный минивен. Сначала её поздравляли, а потом вся весёлая компания укатила на новой машине.

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Метки: Автомобиль   бузова   день рождения   интересное   подарок   фото   шоу бизнес   
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11  комментариев
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5k
Харон 46 минут назад
Опять рекламируют эту ш.....аболду?
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191
deadDEVIL 6 секунд назад
W447 от 10 млн рублей
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7k
Кружок Минуту назад
Оля - молодец. Всего добилась трудом и талантом.
А вы ей завидуете.
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11k
Juli 5 минут назад
Да сейчас шаболды эскортограмные берут в аренду цветы и машины ради "ой смотрите, я не просто шаболда, а востребованная шаболда".
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1k
ФЫВАПРОЛ 9 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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23
Al Di 22 минуты назад
Не верю.
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391k
Алексей Полчаса назад
нищие падлы. 8 лет никак не могла накопить на новую машину
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6k
Евгений Д 42 минуты назад
Она за 8 лет "убила" мерс ?
Видно она кроме х_я нормально в руках держать ни что не может
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78
Quantimus 50 минут назад
Мне кроме родителей ни одна душа ничего дороже кружки не дарила... а этой машину подогнали. За какие заслуги этот неизвестный решил одарить, непонятно.
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3k
PbIBOK 55 минут назад
Откуда же Оля?
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7k
Умница-красавица Час назад
Ну супер! Теперь сможет на маршрутке бомбить. Какой-никакой, а доход
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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