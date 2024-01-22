"Теперь не до жиру!": Ольге Бузовой подарили машину после жалоб её матери

20 января Ольга Бузова отметила своё 38-летие. На праздник неизвестный человек подарил актрисе новую машину. Перед этим вышло интервью матери Бузовой, которая рассказала о том, что актриса вот уже 8 лет ездит на одном и том же мерседесе.
Мать Ольги Бузовой в интервью KP.RU рассказала о том, что доходы дочери сильно упали и она не может себе позволить новый автомобиль.
Она на одной и той же машине ездит, это же понятно. Нет возможности поменять ее. Она хотела, но теперь не до жиру, ездим на том, на чем мы ездим. Доходы упали и не только. Такая ситуация в стране, что не до машины, - рассказала Ирина.
Также Ирина рассказала, что Ольга Бузова 20 января отметила 38-й день рождения в кругу друзей и семьи - никаких "голых вечеринок". Судя по социальным сетям, Ольга Бузова получила в подарок на день рождения новый автомобиль. Видео появилось в Telegram-канале "AdminAnshlak".
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Очевидцы рассказали, что бузова получила в подарок комфортный минивен. Сначала её поздравляли, а потом вся весёлая компания укатила на новой машине.
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А вы ей завидуете.
Видно она кроме х_я нормально в руках держать ни что не может