FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 7864 поста • 884 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
"Все тонут, а я нет!": Бузова похвасталась подписчикам суперспособностью, но ей объяснили, что ещё не тонет

"Все тонут, а я нет!": Бузова похвасталась подписчикам суперспособностью, но ей объяснили, что ещё не тонет

Автор:
14 августа 2023 08:48
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   Прикол   Яровое   бузова   интересное   фото   что не тонет   шоу бизнес   
1763
6
1

Ольга Бузова посетила озеро Яровое и удивилась, что вода держит её звёздное тело.

Ольга Бузова путешествует по России и на этот раз посетила озеро Яровое в Алтайском крае. Зайдя в воду, Бузова сильно удивилась, что вода держит её тело на плаву.

"Все тонут, а я нет! И сейчас я вам это покажу! Смотрите! Вы видите? Я разговариваю, я дышу! Это так круто!"

В чём секрет? Дело в том, что озеро Яровое очень солёное и человек способен лечь на воду в прямом смысле этого слова. Но пользователей сети не интересовали физические особенности солёной воды. В комментариях они поспешили сообщить Бузовой, что ещё не тонет в воде и сравнили её с бревном.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Видео   Прикол   Яровое   бузова   интересное   фото   что не тонет   шоу бизнес   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
28  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
19k
сеньор Леонсио Час назад
В какую то тётю Галю уже превратилась, а ума как не было так и нет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
1k
Igor Grishaev Минуту назад
Мозги из пенопласта, задница из силикона. Чему там тонуть-то.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
SuperTroll Минуту назад
Если бы еще сиськи вставила, вообще бы спасательные буйки бы были
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Игорь Меншиков 3 минуты назад
Пусть прыгнет с вышки головкой, о ней потом напишут, но только один раз
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
861
Димыч 4 минуты назад
Ещё одно подтверждение, что публичные заявления (для некоторых людей) нежелательны.))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Serg 8 минут назад
бревно? а я почему то подумал о г.......о.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
SmartCat101 8 минут назад
вот и до неё дошло ! уж очень тонко она об этом нам сообщила
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
59k
Александр 12 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Нуи Хусим 20 минут назад
Очень ценная информация! Бузова в воде не тонет! Тфу на Вас!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
heta 21 минуту назад
И опять эта ТП не первой полосе... Как же [мат] её еблет вообще ВЕЗДЕ.
Есть какой-нибуд adguard, который бы блокировал [мат] вообще всё, что связано с бузовой, ивлевой и т.п. ТП ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Alex 23 минуты назад
Ну говно не тонет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Ivan 23 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
ПаганецЪ Полчаса назад
Наконец-то сама призналась, что она такое.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Aqueronte Полчаса назад
Ей надо загореть, тогда она еще больше будет похожа на говно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Ваня 36 минут назад
мда-а-а-а, уж...

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Lexx 39 минут назад
Ипать она толстая. На каком то этапе телевидение обманывает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
842
ruslan d 43 минуты назад
А так разве не все умеют ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Мистер Фикс 57 минут назад
"Коль оно в воде не тонет
Мы такое есть не будем!"(с)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
МихА Час назад
В чём секрет?
ОНО НЕ ТОНЕТ!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Мочи свиней! Час назад
Фигасе разбарабанило. Эдакая милфа.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Ал Ди Час назад
Жир легче воды, поэтому вот так.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 3 комментария
Показать ещё
WhiteRat

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

71679



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Крыму аниматоры станцевали под песню Верки Сердючки и у них сразу же начались проблемы
В Крыму аниматоры станцевали под песню Верки Сердючки и у них сразу же начались проблемы
"Сидите дома!": власти Гамбии предупреждают англичанок, что секс-туризм может быть опасен
"Сидите дома!": власти Гамбии предупреждают англичанок, что секс-туризм может быть опасен
Набирающие популярность в сообществах
Позитивный блогер с раком желудка
Позитивный блогер с раком желудка
Что вы могли не знать о саудитах
Что вы могли не знать о саудитах
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Я теперь тоже хочу

Лучшие демотиваторы
Баба без задницы как село без церкви

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#криминал#США#интересно#в мире
#люди#история#новости#подборка#милота#Девушка
#СССР#животные#сарказм#забавно#Прикол#мигрант
"Хочется чего-то попроще": Зверев рассказал о любви к деревне и дояркам "Хочется чего-то попроще": Зверев рассказал о любви к деревне и дояркам "Как ливер перетянутый": публика высмеяла Бузову, которая вышла на сцену в костюме тигрицы с голым задом "Как ливер перетянутый": публика высмеяла Бузову, которая вышла на сцену в костюме тигрицы с... Пятнистая бурёнка или далматинец? 66-летняя Долина устроила горячую фотосессию в странном костюме Пятнистая бурёнка или далматинец? 66-летняя Долина устроила горячую фотосессию в странном костюме Омичи гадают, что было под юбкой Бузовой во время концерта Омичи гадают, что было под юбкой Бузовой во время концерта Тонкая и звонкая? Ольга Бузова поучаствовала в забеге с Губерниевым и показала своё настоящее тело Тонкая и звонкая? Ольга Бузова поучаствовала в забеге с Губерниевым и показала своё настоящее тело

На что жалуетесь?

Вернуться