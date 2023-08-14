"Все тонут, а я нет!": Бузова похвасталась подписчикам суперспособностью, но ей объяснили, что ещё не тонет

Ольга Бузова посетила озеро Яровое и удивилась, что вода держит её звёздное тело.
Ольга Бузова путешествует по России и на этот раз посетила озеро Яровое в Алтайском крае. Зайдя в воду, Бузова сильно удивилась, что вода держит её тело на плаву.
"Все тонут, а я нет! И сейчас я вам это покажу! Смотрите! Вы видите? Я разговариваю, я дышу! Это так круто!"
Источник: Инстаграм (запрещён в РФ)
В чём секрет? Дело в том, что озеро Яровое очень солёное и человек способен лечь на воду в прямом смысле этого слова. Но пользователей сети не интересовали физические особенности солёной воды. В комментариях они поспешили сообщить Бузовой, что ещё не тонет в воде и сравнили её с бревном.
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Есть какой-нибуд adguard, который бы блокировал [мат] вообще всё, что связано с бузовой, ивлевой и т.п. ТП ?
Мы такое есть не будем!"(с)
ОНО НЕ ТОНЕТ!!!