"Все тонут, а я нет!": Бузова похвасталась подписчикам суперспособностью, но ей объяснили, что ещё не тонет

В чём секрет? Дело в том, что озеро Яровое очень солёное и человек способен лечь на воду в прямом смысле этого слова. Но пользователей сети не интересовали физические особенности солёной воды. В комментариях они поспешили сообщить Бузовой, что ещё не тонет в воде и сравнили её с бревном.