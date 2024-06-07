Ольга Бузова ответила Ксении Собчак, припомнив ей стриптиз и голый танец мужа

После скандального выступления Бузовой, Собчак высказалась о её наряде. Бузова молчать не стала.
Ольга Бузова выступила на VK Fest в Уфе. В этот же день в городе отмечали День защиты детей и многие пришли на концерт с детьми. Но Бузова вышла на сцену в откровенном наряде с голой попой и глубоким декольте. Зрители это не оценили и пошли жаловаться. СК РФ проверит наряд Бузовой, а в Госдуме планируют ввести дресс-код для артистов.
Голая вечеринка №2: Бузову проверят после выступления в откровенном наряде на День защиты детей
В стороне не осталась Ксения Собчак. Она поделилась своим мнением в Telegram-канале, опубликовав видео выступления бывшей коллеги в Уфе.
Я реально запуталась. Можете мне объяснить, дорогая администрация президента, почему Ивлеевой на вечеринке в белье нельзя, а осудившей "голую вечеринку" Бузовой на вечеринке VK в белье – можно? В чем разница? Или нельзя именно с изумрудом? Если что, я не ропщу, спрашиваю для друга, - заявила Собчак.
Ольга Бузова не стала молчать. В своём Telegram-канале она опубликовала видео стриптиза, который Ксения Собчак исполняла на своей свадьбе с Константином Богомоловым, а также кадры с "голой" вечеринки Ивлеевой (где Собчак целовалась очень интимно с девушкой) и обнаженную фотографию мужа блондинки, прикрывающего листком бумаги нижнюю часть тела. К роликам Бузова добавила стихотворение про белое пальто.
Как говорится, чья бы корова мычала...
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