Ольга Бузова ответила Ксении Собчак, припомнив ей стриптиз и голый танец мужа

Ольга Бузова выступила на VK Fest в Уфе. В этот же день в городе отмечали День защиты детей и многие пришли на концерт с детьми. Но Бузова вышла на сцену в откровенном наряде с голой попой и глубоким декольте. Зрители это не оценили и пошли жаловаться. СК РФ проверит наряд Бузовой, а в Госдуме планируют ввести дресс-код для артистов.