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Ольга Бузова ответила Ксении Собчак, припомнив ей стриптиз и голый танец мужа

Ольга Бузова ответила Ксении Собчак, припомнив ей стриптиз и голый танец мужа

Автор:
07 июня 2024 18:54
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: бузова   видел   интересное   ксения собчак   мнение   собчак   фото   шоу бизнес   
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После скандального выступления Бузовой, Собчак высказалась о её наряде. Бузова молчать не стала.

Ольга Бузова выступила на VK Fest в Уфе. В этот же день в городе отмечали День защиты детей и многие пришли на концерт с детьми. Но Бузова вышла на сцену в откровенном наряде с голой попой и глубоким декольте. Зрители это не оценили и пошли жаловаться. СК РФ проверит наряд Бузовой, а в Госдуме планируют ввести дресс-код для артистов.

В стороне не осталась Ксения Собчак. Она поделилась своим мнением в Telegram-канале, опубликовав видео выступления бывшей коллеги в Уфе.

Я реально запуталась. Можете мне объяснить, дорогая администрация президента, почему Ивлеевой на вечеринке в белье нельзя, а осудившей "голую вечеринку" Бузовой на вечеринке VK в белье – можно? В чем разница? Или нельзя именно с изумрудом? Если что, я не ропщу, спрашиваю для друга, - заявила Собчак.

Ольга Бузова не стала молчать. В своём Telegram-канале она опубликовала видео стриптиза, который Ксения Собчак исполняла на своей свадьбе с Константином Богомоловым, а также кадры с "голой" вечеринки Ивлеевой (где Собчак целовалась очень интимно с девушкой) и обнаженную фотографию мужа блондинки, прикрывающего листком бумаги нижнюю часть тела. К роликам Бузова добавила стихотворение про белое пальто.

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Метки: бузова   видел   интересное   ксения собчак   мнение   собчак   фото   шоу бизнес   
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16  комментариев
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37k
БамбарбияКиргуду Час назад
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3k
Igor Grishaev 2 минуты назад
Интересно, сколько эти жабо-гадюки платят, чтобы в СМИ периодически их вспоминали?
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4k
Вячеслав 7 минут назад
Тошнит от всех этих гнусных тварей. Лопаты им в руки дать и отправить на дорогах дыры заделывать, хоть польза от этой швали прогнившей зажравшейся была бы
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2k
Rulzen 10 минут назад
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25k
pssst 21 минуту назад
Ну Бузова, все же была не в белье, а в купальнике. Плотном, кожаном. Даже полжопени прикрыто, как у спортсменок.
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5k
Василий Афиногенов Полчаса назад
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12k
Дмитрий Полчаса назад
Здесь должен быть блюющий смайлик!
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5k
Мангуст 42 минуты назад
Как интересно мутирует современный русский язык: была "*лять" - стала "светская львица".
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9k
perekrestok 48 минут назад
Пусть устроят очный баттл! Бузова выступает как в Уфе, а Собчак как в стриптизе. Победит та, у которой будет меньше минусов. Собчак за то что баллотировалась в президенты - сразу минус миллион.
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843
Алексей Бляйбтрой 50 минут назад
Хм а она молодец приосанила лошадь
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7k
Doomer 56 минут назад
Забавно, что на вторую часть поста Собчучки на скрине ни Бузова, ни цитирующий автор внимания не обратили.
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34k
Владимир Час назад

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5k
Горожанин Час назад
Началось самое интересное...
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4k
DVPET Час назад
Две шалавы ругаются и кидаются прувами что другая уж точно шалава? Пора брать попкорн?
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 5104 поста (4889 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
358546



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