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Ольга Бузова сравнила себя с Бритни Спирс, пытаясь поддержать певицу

Ольга Бузова сравнила себя с Бритни Спирс, пытаясь поддержать певицу

Автор:
01 сентября 2023 10:42
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Юмор   бритни спирс   бузова   интересное   поддержка   фото   шоу бизнес   
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Бритни Спирс сейчас переживает развод и Ольга Бузова реила по-своему выразить певице свою поддержку. Правда, вряд ли Бритни вообще знает, кто такая Бузова.

Ольга Бузова решила оригинально поддержать Бритни Спирс, сравнив себя с ней. Сейчас Бритни переживает развод с Сэмом Асгари, который требует денег с бывшей жены, шантажирует её и пытается пропиариться на её славе. Как оказалось, Ольге это всё знакомо.

Я знаю, что такое предательство любимого, я прошла через угрозы и сливы в интернет сами знаете каких фото и видео. Я разводилась под прицелом всей страны. Я знаю, как больно это, когда не можешь сказать ничего, потому что всю твою правду перевернут с ног на голову!

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Вот только подписчики не оценили такого сравнения и посоветовали Ольге Бузовой научиться петь у Бритни.

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Метки: Юмор   бритни спирс   бузова   интересное   поддержка   фото   шоу бизнес   
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7  комментариев
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33k
albedo 44 минуты назад
Галантерейщица и кардинал.
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14k
Ivan 2 минуты назад
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1k
Vergüenza Ajena 23 минуты назад
А кто такая Бузова???
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136
Lev A. Vergüenza Ajena 13 минут назад
Большой большой секрет!!!
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523
ruslan d 38 минут назад
Ну в общем они друг друга стоят ...
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2k
Тупняк Час назад
Одно дело секс, наркотики и Рок н Ролл, как у Бритни. Другое, распиаренная курица. Можно уже забыть об этой тупой [мат]?
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28k
Lehoia Час назад
Пост про бузову-минус не читая!
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