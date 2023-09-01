Ольга Бузова сравнила себя с Бритни Спирс, пытаясь поддержать певицу

Ольга Бузова решила оригинально поддержать Бритни Спирс, сравнив себя с ней. Сейчас Бритни переживает развод с Сэмом Асгари, который требует денег с бывшей жены, шантажирует её и пытается пропиариться на её славе. Как оказалось, Ольге это всё знакомо.

Я знаю, что такое предательство любимого, я прошла через угрозы и сливы в интернет сами знаете каких фото и видео. Я разводилась под прицелом всей страны. Я знаю, как больно это, когда не можешь сказать ничего, потому что всю твою правду перевернут с ног на голову!