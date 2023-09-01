Ольга Бузова сравнила себя с Бритни Спирс, пытаясь поддержать певицу

Бритни Спирс сейчас переживает развод и Ольга Бузова реила по-своему выразить певице свою поддержку. Правда, вряд ли Бритни вообще знает, кто такая Бузова.
Ольга Бузова решила оригинально поддержать Бритни Спирс, сравнив себя с ней. Сейчас Бритни переживает развод с Сэмом Асгари, который требует денег с бывшей жены, шантажирует её и пытается пропиариться на её славе. Как оказалось, Ольге это всё знакомо.
Я знаю, что такое предательство любимого, я прошла через угрозы и сливы в интернет сами знаете каких фото и видео. Я разводилась под прицелом всей страны. Я знаю, как больно это, когда не можешь сказать ничего, потому что всю твою правду перевернут с ног на голову!
Вот только подписчики не оценили такого сравнения и посоветовали Ольге Бузовой научиться петь у Бритни.
Источник:
- Бритни Спирс заявила, что пробежала 100 метров за пять секунд
- "Ничего святого!": подписчики возмутились образом Киркорова с изображением Богородицы
- Омичи гадают, что было под юбкой Бузовой во время концерта
- Тонкая и звонкая? Ольга Бузова поучаствовала в забеге с Губерниевым и показала своё настоящее тело
- Бузова обиделась из-за слухов о долге в 200 тысяч рублей