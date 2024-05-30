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Житель Воронежа написал заявление на нынешнего парня своей бывшей, который ездит на подаренной им машине

Житель Воронежа написал заявление на нынешнего парня своей бывшей, который ездит на подаренной им машине

Автор:
30 мая 2024 20:16
Сообщество : Жить в России
Метки: Автомобиль   Девушка   СУД   интересное   парень   подарок   фото   
781
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В итоге щедрый парень сам теперь должен будет заплатить штраф.

В Воронеже очень щедрый парень столкнулся с реальной жизнью. Началось всё с того, что мужчина встречался с девушкой. В сентябре 2023 года он поссорился со своей возлюбленной и в качестве примирения купил ей машину. Девушка приняла подарок и обрадовалась такому знаку внимания, правда встречаться снова с бывшим не собиралась.

Позже парень узнал, что машиной пользуется не только его бывшая девушка, но и её новый ухажёр. Об этом рассказали в пресс-службе райсуда. Парень понимал, что помириться с возлюбленной, как и вернуть авто, уже не удастся, и обратился в полицию. Он рассказал полицейским, что девушка ввела его в заблуждение и обманным путём завладела автомобилем. Он написал заявление и надеялся, что машину ему вернут. Однако молодой человек изначально должен был обречен потерпеть фиаско. При передаче автомобиля он отдал девушке не только ключи, но и все документы. Девушка оформила автомобиль на себя, не нарушив закон.

После проверки парню отказали в судебном заседании. Вместо этого обвиняемым стал он сам. По статье 306 УК РФ о заведомо ложном доносе ему назначили штраф. Приговор пока не вступил в силу, - сообщили в суде.

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Метки: Автомобиль   Девушка   СУД   интересное   парень   подарок   фото   
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6  комментариев
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28k
Анатолий Соколов 44 минуты назад
а тут вопрос - на кого изначально была оформлена машина.
судя по тексту она была оформлена на парня и он написал доверенность на управление - и в этом случае через суд признавать незаконной сделку купли/продажи автомобиля.
а если он написал генералку или вообще авто купил сразу на бабу - тогда он лошара ...
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62k
dima423 5 минут назад
Если покупал тачку и оформлял на себя, нет договора дарения или продажи, то по идее она не могла на себя законно оформить не подделав ДКП, перевод денег она подтвердить не сможет...так что по идее можно отжать тачку) Чего ему и желаю...дабы не быть опущенным лохом и оленем)
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5k
Владимир 23 минуты назад
конь педальный!!!
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38
Лапя Ццво Полчаса назад
Б - Буква закона))
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89k
Taras Kozalupko 49 минут назад
Куколд!
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PokemonKa
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Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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