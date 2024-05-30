Житель Воронежа написал заявление на нынешнего парня своей бывшей, который ездит на подаренной им машине

Позже парень узнал, что машиной пользуется не только его бывшая девушка, но и её новый ухажёр. Об этом рассказали в пресс-службе райсуда. Парень понимал, что помириться с возлюбленной, как и вернуть авто, уже не удастся, и обратился в полицию. Он рассказал полицейским, что девушка ввела его в заблуждение и обманным путём завладела автомобилем. Он написал заявление и надеялся, что машину ему вернут. Однако молодой человек изначально должен был обречен потерпеть фиаско. При передаче автомобиля он отдал девушке не только ключи, но и все документы. Девушка оформила автомобиль на себя, не нарушив закон.

После проверки парню отказали в судебном заседании. Вместо этого обвиняемым стал он сам. По статье 306 УК РФ о заведомо ложном доносе ему назначили штраф. Приговор пока не вступил в силу, - сообщили в суде.