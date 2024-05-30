Житель Воронежа написал заявление на нынешнего парня своей бывшей, который ездит на подаренной им машине

В итоге щедрый парень сам теперь должен будет заплатить штраф.
В Воронеже очень щедрый парень столкнулся с реальной жизнью. Началось всё с того, что мужчина встречался с девушкой. В сентябре 2023 года он поссорился со своей возлюбленной и в качестве примирения купил ей машину. Девушка приняла подарок и обрадовалась такому знаку внимания, правда встречаться снова с бывшим не собиралась.
Позже парень узнал, что машиной пользуется не только его бывшая девушка, но и её новый ухажёр. Об этом рассказали в пресс-службе райсуда. Парень понимал, что помириться с возлюбленной, как и вернуть авто, уже не удастся, и обратился в полицию. Он рассказал полицейским, что девушка ввела его в заблуждение и обманным путём завладела автомобилем. Он написал заявление и надеялся, что машину ему вернут. Однако молодой человек изначально должен был обречен потерпеть фиаско. При передаче автомобиля он отдал девушке не только ключи, но и все документы. Девушка оформила автомобиль на себя, не нарушив закон.
После проверки парню отказали в судебном заседании. Вместо этого обвиняемым стал он сам. По статье 306 УК РФ о заведомо ложном доносе ему назначили штраф. Приговор пока не вступил в силу, - сообщили в суде.
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судя по тексту она была оформлена на парня и он написал доверенность на управление - и в этом случае через суд признавать незаконной сделку купли/продажи автомобиля.
а если он написал генералку или вообще авто купил сразу на бабу - тогда он лошара ...
Дали понюхать немного ЯГЕЛЯ ( это мох такой) - он и поплыл.....