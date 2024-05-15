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Супруга Цукерберга подарила ему на юбилей копии комнат из его юношества

Супруга Цукерберга подарила ему на юбилей копии комнат из его юношества

Автор:
15 мая 2024 18:43
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Цукерберг   знаменитость   интересное   подарок   фото   шоу бизнес   юбилей   
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Марку Цукербергу исполнилось 40 лет.

Марку Цукербергу 14 мая исполнилось 40 лет. По словам его супруги, обычно он не разрешает ярко праздновать свой день рождения, но этот юбилей стал исключением. На празднике была вся семья - Марк, его жена и три дочери. В своих социальных сетях Присцилла отметила, что это уже 21-й день рождения, который они отметили вместе.

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На этот праздник Присцилла вручила своему мужу особенный подарок. Она воссоздала точные копии помещений, которые так или иначе стали важны для Цукерберга. . Среди таких локаций оказались его первая спальная, первая квартира, офис времен ковидного локдауна и пиццерия Pinocchio’s Pizzeria. На день рождения пришёл даже Билл Гейтс, чтобы поздравить Марка. Вместе они сфотографировались на одной из локаций.

«Благодарен за мои первые 40 лет! Присцилла устроила мне небольшую вечеринку и воссоздала кучу мест, где я жил в ранние годы», — отметил миллиардер.

По состоянию на 14 мая издание Forbes оценивает состояние американского медиамагната в 165,7 миллиарда долларов, тогда как Bloomberg указывает сумму в размере 167 миллиардов долларов. Он занимает четвёртое место в списке самых богатых людей мира.

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Метки: Цукерберг   знаменитость   интересное   подарок   фото   шоу бизнес   юбилей   
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6  комментариев
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14k
Sapsan 2 часа назад
Автор, накуй вкладывать сюда этого сиониста?
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3k
Igor Grishaev 47 минут назад
Надо же, как евреи - аутисты долго живут..
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3k
Rom Час назад
Насрать на эту морду
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79k
Viktor Час назад
Жируют, суки!
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43k
Сергей 2 часа назад
Цукерберг - сахарная гора
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 5019 постов (4804 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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