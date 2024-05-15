Супруга Цукерберга подарила ему на юбилей копии комнат из его юношества

Марку Цукербергу 14 мая исполнилось 40 лет. По словам его супруги, обычно он не разрешает ярко праздновать свой день рождения, но этот юбилей стал исключением. На празднике была вся семья - Марк, его жена и три дочери. В своих социальных сетях Присцилла отметила, что это уже 21-й день рождения, который они отметили вместе.