Бузова обиделась из-за слухов о долге в 200 тысяч рублей

Ольга Бузова попал в этот самый список, вместе с другими блогерами, певцами и знаменитыми людьми. Все они довольно обеспечены — их доходы и счета проверят. Например, ООО «Ксения Бородина» уже не может переводить деньги — указана недостоверная информация об организации.

В сети стала появляться информация о том, что Бузова должна государству около 200 тысяч рублей.

Это, конечно, не миллионы Лерчек и Блиновской, но Ольга обиделась. В своём Telegram-канале звезда сообщила, что никаких долгов не имеет и даже представила справку.