FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 7816 постов • 883 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Бузова обиделась из-за слухов о долге в 200 тысяч рублей

Бузова обиделась из-за слухов о долге в 200 тысяч рублей

Автор:
28 июля 2023 11:14
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Справка   ФНС   бузова   долги   интересное   нaлоговая   фото   шоу бизнес   
1126
2

Работники ФНС плотно занялись блогерами и российскими знаменитостями. Сообщается, что есть даже список, куда внесены около сотни знаменитостей. Налоговая проверит все счета и доходы.

Ольга Бузова попал в этот самый список, вместе с другими блогерами, певцами и знаменитыми людьми. Все они довольно обеспечены — их доходы и счета проверят. Например, ООО «Ксения Бородина» уже не может переводить деньги — указана недостоверная информация об организации.

В сети стала появляться информация о том, что Бузова должна государству около 200 тысяч рублей.

Это, конечно, не миллионы Лерчек и Блиновской, но Ольга обиделась. В своём Telegram-канале звезда сообщила, что никаких долгов не имеет и даже представила справку.

Меня в России каждый день куда-то вносят. То в списки, то я что-то не сделала, то находят старые отчеты компаний, в которых меня нет уже давным давно и выдают за настоящее время, то выясняют какие у меня долги в налоговой. Я никому ничего не должна. Я плачу исправно налоги. У меня одно ИП. В этом году налоговая запрашивала определенные документы по сверке, мы им предоставили все, что нужно было. Ко мне нет вопросов у налоговой.

Бузова обратилась к подписчикам и журналистам, сообщив, что никаких долгов не имеет и всегда оплачивает всё вовремя.

Очередей фейк про мой долг в 192,000 руб вчера опубликовал какой-то лживый телеграм канал. Специально вчера запросила бумагу из налоговой об ОТСУТСТВИИ у меня задолженности. Она от 24.07.2023 года. У меня ВСЕ ОПЛАЧЕНО.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Справка   ФНС   бузова   долги   интересное   нaлоговая   фото   шоу бизнес   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
Алексей 2 часа назад
Саиа про себя написал и сама же на себя типа обиделась,фу блям
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
russger Полчаса назад
Интиреснааа
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Кот Бегемот 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
WhiteRat

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

71559



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
Набирающие популярность в сообществах
Первичная медицинская карточка
Первичная медицинская карточка
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Логично

Лучшие демотиваторы
Коза при бабках

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#в мире#США#Прикол#забавно#кино#СССР#искусство#Китай
#животные#автомир#интересно#Юмор#интересное#авто аварии#подборка#Москва#ДПС#новости
#машина#люди#Автовсячина#ДТП#аварии#история#полиция#фильм#истории#сарказм
Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Турист случайно снял удар молнии в вершину горы Турист случайно снял удар молнии в вершину горы Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых

На что жалуетесь?

Вернуться