Бузова обиделась из-за слухов о долге в 200 тысяч рублей

Работники ФНС плотно занялись блогерами и российскими знаменитостями. Сообщается, что есть даже список, куда внесены около сотни знаменитостей. Налоговая проверит все счета и доходы.
Ольга Бузова попал в этот самый список, вместе с другими блогерами, певцами и знаменитыми людьми. Все они довольно обеспечены — их доходы и счета проверят. Например, ООО «Ксения Бородина» уже не может переводить деньги — указана недостоверная информация об организации.
В сети стала появляться информация о том, что Бузова должна государству около 200 тысяч рублей.
Это, конечно, не миллионы Лерчек и Блиновской, но Ольга обиделась. В своём Telegram-канале звезда сообщила, что никаких долгов не имеет и даже представила справку.
Меня в России каждый день куда-то вносят. То в списки, то я что-то не сделала, то находят старые отчеты компаний, в которых меня нет уже давным давно и выдают за настоящее время, то выясняют какие у меня долги в налоговой. Я никому ничего не должна. Я плачу исправно налоги. У меня одно ИП. В этом году налоговая запрашивала определенные документы по сверке, мы им предоставили все, что нужно было. Ко мне нет вопросов у налоговой.
Бузова обратилась к подписчикам и журналистам, сообщив, что никаких долгов не имеет и всегда оплачивает всё вовремя.
Очередей фейк про мой долг в 192,000 руб вчера опубликовал какой-то лживый телеграм канал. Специально вчера запросила бумагу из налоговой об ОТСУТСТВИИ у меня задолженности. Она от 24.07.2023 года. У меня ВСЕ ОПЛАЧЕНО.
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