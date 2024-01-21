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Россия сегодня: как выплавлялась 300 миллионная тонна череповецкой конвертерной стали

Россия сегодня: как выплавлялась 300 миллионная тонна череповецкой конвертерной стали

Автор:
21 января 2024 21:03
Сообщество : Жить в России
Метки: 300 миллионов тонн   Россия   Северсталь   сталь   
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Событие отметили 18 января на сталеплавильном производстве. В мероприятии участвовали руководители, сотрудники и ветераны компании, сенатор О.Кувшинников, журналист Ю.Подоляка. Гости стали свидетелями юбилейной плавки стали.

"В четверг был [Юрий Подоляка] в Череповце и принимал участие в церемонии выплавки 300 миллионной тонны конвертерной стали… Но не это было самым важным.


Так как еще с детства люблю фильм «Весна на Заречной улице», то давно мечтал побывать на металлургическом комбинате. Теперь она сбылась.

 

Увидел, все что хотел. Варку этой самой 300-миллионной (видео 1,2) , прокатный стан (видео3), самую большую в Европе и третью в мире домну «Северянка» (видео 4). А еще увидел ультрасовременное производство, которое уже давно не имеет ничего общего с моим любимым фильмом — кроме того, что люди делают настоящее дело, преданны ему и понимают, что от их работы зависит будущее страны.

 

И во многом импортозамещение тоже зависит от местных сталеваров, потому, что 2000 марок стали отливать может далеко не каждый. И поэтому без «череповецкой» стали сегодня в России мало кто обходится.

 

И что особо зацепило, так это коллектив. Наверное никогда не забуду парня с домны «Северянка», который женат уже третьим браком не на жене, а на домне. А еще познакомился с ребятами, которые сделали в 2022 году, казалось невозможное, когда их кинули с санкциями «западные партнеры». Но они не только не дали производству остановиться, но и замахнулись на суперамбизиозный план — сделать «Северсталь», одним из самых экологичных металлургических комбинатов мира (планируется уменьшение выбросов в примерно 4-5 раз от нынешних).

 

И не только они, а и весь «северстальский» коллектив, для которого слово ПАТРИОТ точно не пустой звук"…

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Метки: 300 миллионов тонн   Россия   Северсталь   сталь   
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1  комментарий
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Alex 3 часа назад
Даешь стране металл!
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SandMANn
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