Россия сегодня: как выплавлялась 300 миллионная тонна череповецкой конвертерной стали

Так как еще с детства люблю фильм «Весна на Заречной улице», то давно мечтал побывать на металлургическом комбинате. Теперь она сбылась.

Увидел, все что хотел. Варку этой самой 300-миллионной (видео 1,2) , прокатный стан (видео3), самую большую в Европе и третью в мире домну «Северянка» (видео 4). А еще увидел ультрасовременное производство, которое уже давно не имеет ничего общего с моим любимым фильмом — кроме того, что люди делают настоящее дело, преданны ему и понимают, что от их работы зависит будущее страны.

И во многом импортозамещение тоже зависит от местных сталеваров, потому, что 2000 марок стали отливать может далеко не каждый. И поэтому без «череповецкой» стали сегодня в России мало кто обходится.

И что особо зацепило, так это коллектив. Наверное никогда не забуду парня с домны «Северянка», который женат уже третьим браком не на жене, а на домне. А еще познакомился с ребятами, которые сделали в 2022 году, казалось невозможное, когда их кинули с санкциями «западные партнеры». Но они не только не дали производству остановиться, но и замахнулись на суперамбизиозный план — сделать «Северсталь», одним из самых экологичных металлургических комбинатов мира (планируется уменьшение выбросов в примерно 4-5 раз от нынешних).

И не только они, а и весь «северстальский» коллектив, для которого слово ПАТРИОТ точно не пустой звук"…